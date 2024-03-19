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Генсек НАТО Столтенберг уперше за 10 років прибув до Вірменії

столтенберг,пашинян

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 19 березня, відвідав Вірменію вперше за 10 років свого перебування на посаді. Він обговорив із прем’єром Вірменії Пашиняном важливість стабільності на Південному Кавказі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Північноатлантичного альянсу.

"Вірменія є давнім партнером НАТО і я вітаю ваш внесок у місії та операції НАТО. Майже 20 років Вірменія була ключовим партнером у миротворчій місії НАТО KFOR, допомагаючи у забезпеченні безпечного середовища для всіх громад у Косова", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО розповів, що обговорив із прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном важливість стабільності на Південному Кавказі.

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"Зараз Вірменія та Азербайджан мають можливість досягти міцного миру після років конфлікту. Ось чому я закликаю обидві країни досягти угоди, що відкриває шлях до нормалізації відносин і міцного миру для вашого народу", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, 17 березня генсек НАТО відвідав Азербайджан, а 18 березня перебував у Грузії.

Як відомо, Вірменія призупинила свою участь в Організації договору про колективну безпеку. Пашинян заявив, що Вірменія більш не може покладатися на Росію як на основного оборонного та військового партнера. Влада Вірменії обговорює можливість приєднання країни до ЄС. 

Автор: 

Вірменія (738) Столтенберг Єнс (1596)


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Щас в запарєбрікє начнуца фєєрвєркі із скрєпних пєрдаков...
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19.03.2024 14:53 Відповісти
Русня буде битися в істериці. ))
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19.03.2024 14:57 Відповісти
А Пашинян чого не голиться?
Подразнення шкіри?
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19.03.2024 14:57 Відповісти
В НАТІ тільки Рашиняна бракує. Ердогана, Орбана і Фіцо замало...
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19.03.2024 15:38 Відповісти
Як битися - то Україна мочить кацапню, а як в НАТО, то мишками забігають. Вам НАТО поможе касками і броніками, спитайте Шольца, він там головний інвестор тепер. Пиндіть і викидайте лишнєхромосомних звідусіль , бо то Z-зомбаки, не лікується.
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19.03.2024 15:58 Відповісти
 
 