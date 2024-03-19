ЄС має розпочати переговори про вступ України якнайшвидше, - Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на засіданні Ради ЄС із закордонних справ закликав розпочати переговори з Україною щодо вступу в союз.

Про це пише литовський мовник LRT, передає Цензор.НЕТ.

"Україна вже виконала своє домашнє завдання з виконання рекомендацій щодо відкриття переговорів з ЄС, які ми повинні відповідно оцінити, розпочавши переговори про вступ якнайшвидше", - сказав Ландсбергіс.

Він наголосив, що настав час стерти червоні лінії й вжити рішучих заходів, щоб завадити розрахункам Росії.

"Ми повинні спланувати конкретні заходи, необхідні для перемоги України. Ініціатива Макрона та чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів, до якої приєдналася Литва, є надихаючими прикладами", - сказав міністр.

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