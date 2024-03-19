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ЄС має розпочати переговори про вступ України якнайшвидше, - Ландсбергіс

ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на засіданні Ради ЄС із закордонних справ закликав розпочати переговори з Україною щодо вступу в союз.

Про це пише литовський мовник LRT, передає Цензор.НЕТ.

"Україна вже виконала своє домашнє завдання з виконання рекомендацій щодо відкриття переговорів з ЄС, які ми повинні відповідно оцінити, розпочавши переговори про вступ якнайшвидше", - сказав Ландсбергіс.

Він наголосив, що настав час стерти червоні лінії й вжити рішучих заходів, щоб завадити розрахункам Росії.

"Ми повинні спланувати конкретні заходи, необхідні для перемоги України. Ініціатива Макрона та чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів, до якої приєдналася Литва, є надихаючими прикладами", - сказав міністр.

Читайте: ЄС готується до вступу України, але не говорить про це публічно на тлі протестів європейських фермерів, - Politico

Автор: 

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Людина діло каже, бо знають історію з «умиротворенням політиками» адіка хітлєра…
А потім був пакт, Ріббентропа-молотова, двох мирних союзників, гітлєра+сраліна!
Головне, щоб і тепер не «забалакали» …
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19.03.2024 23:10 Відповісти
Нещодавно він в інтерв'ю проговорився що Західні союзники навмисно зменшили поставки Україні, щоб задобрити пуйла і дати йому останній шанс зберегти обличчя. А зараз вони все зрозуміли і замість пряника вже буде кнут...
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19.03.2024 23:16 Відповісти
Звучить красиво,а що робити з п'ятьма "найефективнішими" менеджерами,Володимир той,що нетряпка,їх не позбудиться навіть,якщо його на гільотину будуть вести?!
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19.03.2024 23:19 Відповісти
Україна більше втратить від того вступу, чим отримає
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19.03.2024 23:33 Відповісти
Найголовніше, що з'явиться додатковий рівень контролю над діями українських можновладців з умовного Брюселю.
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20.03.2024 01:44 Відповісти
2 года прошло - подвижек нет.
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19.03.2024 23:48 Відповісти
Обіцянци-цяцянки. Навіщо видавати окремі заяви за стан справ які зовсім не здійсненні в найближчій перспективі. Не приймуть вони, не тіштесь оманливими надіями.
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20.03.2024 04:50 Відповісти
 
 