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Наслідки ракетної атаки на Київ. ФОТОрепортаж

Рашисти вранці 21 березня атакували столицю України крилатими та балістичними ракетами. Сили ППО знищили усі ворожі цілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

До ліквідації наслідків ракетної атаки на Київ залучено понад 170 рятувальників. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало 10 осіб, серед яких дитина. Евакуйовано 79 людей.

  • Подільський район: займання у двоповерховій будівлі, є значні руйнування. Також пожежа охопила трансформаторну підстанцію та складські будівлі.
  • Шевченківський район: виникла пожежа в квартирі у 6-поверхівці. Рятувальники евакуювали 15 жителів. За іншими адресами пошкоджені вікна багатоквартирного будинку та знищені вогнем кілька автомобілів. Виявлено частину ракети, залучені піротехнічні розрахунки.
  • Святошинський район: пошкоджено скління вікон в двох дев’ятиповерхівках та будівля навчального закладу.

Як повідомили у КМВА, внаслідок ранкової ракетної атаки постраждало 12 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ППО знищила 2 балістичні та 29 крилатих ракет, якими росіяни атакували Київ, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Ракетний обстріл Києва
Ракетний обстріл Києва
Ракетний обстріл Києва
Ракетний обстріл Києва
Ракетний обстріл Києва
Ракетний обстріл Києва
Ракетний обстріл Києва
Ракетний обстріл Києва
Ракетний обстріл Києва
Ракетний обстріл Києва
Ракетний обстріл Києва
Ракетний обстріл Києва

Автор: 

крилаті ракети (1081) Повітряні атаки на Київ (818) балістичні ракети (444)


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Топ коментарі
+28
Підараси кацапоїдні!
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21.03.2024 08:31 Відповісти
+26
"Я Швеца смотрю доказывать мне ничего не нужно."


С каких это пор у какого-то швеца появился доступ к секретной информации, кацапа? Кто такой швец? Да никто! И никакого доступа ни к чему у него никогда не было и брешет он постоянно.
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21.03.2024 08:58 Відповісти
+24
Чому Єрмак не дає Міноборони, використати нові ракети (>200 штук), які отримали від Західних Партнерів, ще два місяці назад ??
Вони лежать на складах Міноборони Умерова+Шмигаля!!
https://www.youtube.com/watch?v=fKDZ6W3EPT0
Це саботаж чи, як зрозуміти членівОПУ ?!?
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21.03.2024 08:30 Відповісти
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Чому Єрмак не дає Міноборони, використати нові ракети (>200 штук), які отримали від Західних Партнерів, ще два місяці назад ??
Вони лежать на складах Міноборони Умерова+Шмигаля!!
https://www.youtube.com/watch?v=fKDZ6W3EPT0
Це саботаж чи, як зрозуміти членівОПУ ?!?
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21.03.2024 08:30 Відповісти
А які ракети отримали?
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21.03.2024 08:32 Відповісти
Це питання до приблуд95 з ОПУ та шмигаля з умеровим, вони СРАТЬєхи..
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21.03.2024 08:37 Відповісти
По поводу дальнобойных ракет...Может они так же существуют как и десятки БПЛА MQ-9 Reaper,прибытие которых на аэродромы Украины г-н Швец анонсировал ещё в прошлом году?Или это такое себе "активное мероприятие" г-на Швеца?......https://www.youtube.com/watch?v=mfiXC8oJEks
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21.03.2024 08:43 Відповісти
"Я Швеца смотрю доказывать мне ничего не нужно."


С каких это пор у какого-то швеца появился доступ к секретной информации, кацапа? Кто такой швец? Да никто! И никакого доступа ни к чему у него никогда не было и брешет он постоянно.
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21.03.2024 08:58 Відповісти
чого це швець ніхто? це значна людина в КДБ, а тепер ********, який старанно працює на *****. так шо не треба, для багатьох "українців" це взірець, а не ніхто.
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21.03.2024 09:01 Відповісти
и Швец, и жнец, и на дуде игрец...

Старый гадёныш КГБэшный :

нашли кого слушать. Бывших чекистов не бывает.

В течение 30 лет независимости с 1991 года постоянно назначали руководителями СБУ советских чекистов, выпускников Московской школы КГБ, которые в годы УССР преследовали и бросали в тюрьмы патриотов Украины.

А потом удивляемся, откуда взялись тысячи предателей ...
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21.03.2024 11:58 Відповісти
Після ряду явно брехливих сповіщень Швеця (перевірених) Зовсім перестав дивитись і слухати цього "знатока" Брехун
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21.03.2024 09:11 Відповісти
Юрий Швец
19 февраля 2022 г. «аргументированно разложил по полочкам» информацию от США о полномасштабной агрессии Путина, которой не будет и вот почему… Через буквально несколько дней люди, обманутые этой псевдоаналитикой в панике пытались прорваться через дороги, заполненные танковыми колоннами путинских войск, и массово гибли под обстрелами.
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21.03.2024 11:03 Відповісти
Так вообще то надо было слушать зеленого гандона и идти на шашлыки.А Швец как человек уже западной ментальности вполне себе дружит с головой ибо война в его понятии это просто конец.
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21.03.2024 18:47 Відповісти
Поинтересуйтесь что в это же время говорили и какие действия предпринимали украинское правительство и высшее военное руководство страны. Они несут ответственность за Украину, а не блогеры
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21.03.2024 20:41 Відповісти
Верить деду который волосы себе красит? Так себе занятие.
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21.03.2024 09:02 Відповісти
Лахта, а чё у типе мардовскае паганялово.
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21.03.2024 09:25 Відповісти
А тя чо пиндоское? Га?
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21.03.2024 09:33 Відповісти
"пиндоское"?! да ты не палишься ниразу, тварь козломордая
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21.03.2024 10:17 Відповісти
О,еще один засранец зашифрованый. В какой бригаде воюешь, карандаш?
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21.03.2024 11:34 Відповісти
О мардва закукарекала, опамц мастосраный шоп не палицца.
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22.03.2024 12:12 Відповісти
то, шо той гебнявий кацап красить чубчик - його особисте горе. нехай красить.
він та його корисні ідіоти "красять" мозок не досить розумним українцям, а оце вже погано.
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21.03.2024 09:26 Відповісти
Бывший советский гебист перекрашенный в патриота.
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21.03.2024 11:59 Відповісти
Причем тут красит волосы???Если вы лобок бреете то к вам уже нельзя относится как к здравомыслящей женщине.?
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21.03.2024 18:50 Відповісти
Слухай, я до всих цих новоспечених блоХЕРів відношусь дуже опосередковано. Навіть до бувших шпигунів та агентів КДБ. Після розвалу совка вони всі дуже бистро стали "переконаними демократами" та залишились жити в країнах куди їх послав кдб шпигувати та підривати їх економіку. Нехай такі як Швець скільки вгодно висловлюють свої патріотичні погляди до України я їм все рівно не довіряю. У них Батьківщина де жопі тепло і, в свій час, коли стояло питання їхньої долі вони кинули все заради теплого місця під сонцем. Це м'яко кажучи...
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21.03.2024 09:26 Відповісти
У Вас є досвід роботи розвідником (шпигуном) за кордоном ??
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21.03.2024 11:32 Відповісти
А повинен бути?
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21.03.2024 11:34 Відповісти

У них Батьківщина де жопі тепло і, в свій час, коли стояло питання їхньої долі вони кинули все заради теплого місця під сонцем.

Про долю Скрипалів читали ?? Про Литвиненка чули ?
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21.03.2024 11:56 Відповісти
Мова йшла про совєцьких шпигунів. Треба хоч трохи думати...
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21.03.2024 12:17 Відповісти
І чим ******* шпигуни відмінні від тих ? Наявністю смартфонів ?
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21.03.2024 12:59 Відповісти
Примітивно мислиш. Ті шпигуни які були заслані ще совком після розвалу його почали здаватись спецслужбам цих країн, або перевербовуватись. Цих ще якось можна зрозуміти. Вони служили, та давали присягу країні яка припинила своє існування. А ті які були заслані вже після розвалу совка, та дали присягу вже незалежним країнам це вже зрадники. Не важливо до якої країни бувшого совка вони відносились.
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21.03.2024 14:47 Відповісти
Хоспаді ... Це постійний процес. Переходили і за Союза, і після. Розвал тут ні до чого.

А от мстивість спецслужб РФ це постійно.
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21.03.2024 17:41 Відповісти
Короче, безполєзно пояснювати. Я йому про Хому, а він про Ярему.
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21.03.2024 18:07 Відповісти
аналогічно
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21.03.2024 21:41 Відповісти
які там ракети? це гебнявий троль, який посилається на іншого кацапсячого гебнявого покидька швеця.
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21.03.2024 08:59 Відповісти
а ти судячи з усього віриш гру-шніку єрмаку? або навіть самому гундосіку?
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21.03.2024 10:19 Відповісти
цікаво, з чого ти та тобіподібні роблять висновки? якщо хтось не довіряє лайну, яке ллється з пащі гебнявого покидька, то це достатньо для побудови якихось теорій?
а з вірою - то взагалі до попів, вони відповідають за віру в міфічних істот, типу бога.
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21.03.2024 10:33 Відповісти
Як там в Австрії ? Сирен повітряної тривоги не чути ?
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21.03.2024 08:33 Відповісти
Йому із ФСБ не дозволили. Чекає коли на той склад прилетить від кацапів.
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21.03.2024 08:52 Відповісти
Підараси кацапоїдні!
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21.03.2024 08:31 Відповісти
Це і є рашиська орда ,яка вміє лише вбивати ,руйнувати і брехати ,тому цих варварів треба тільки знищувати і вбити в собі все кацапське ,гидко чути мову цих варварів які хочуть тебе вбити на вулицях наших міст.
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21.03.2024 08:36 Відповісти
Що з цього приводу скаже говіркий американець наСцалівам? Про вільну, демократичну Україну, якій свобода і рівність допоможе збивати ракети рашистів.
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21.03.2024 08:38 Відповісти
Вони із секретутом їрмаком підпишуть чергову "хвормулу" та отримають премію з фсб(
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21.03.2024 08:56 Відповісти
Якщо він вчора чи вночі не сьїбнув то цілком можливо міг все це пережити на власній шкурі.
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21.03.2024 09:02 Відповісти
А що бажана зеленослугівська диктатура збиває краще? Чи Петріоти ми вже самі виготовляємо?
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21.03.2024 10:34 Відповісти
Він скаже: "Ми сцалі вам в глаза".
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21.03.2024 08:56 Відповісти
Свої враження від зустрічі з Зеленським Салліван передав в одній фразі

" ... extremely corrupt little Ukrainian Putin".

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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21.03.2024 17:17 Відповісти
в єтот раз норм вообще отработали только окна повышибало,в бк все попало а не как летом,что бч прям этаж снес...и крит.попаданий обломков с выгоранием квартир не было.так бы всегда.но тут уже как повезет куда и как попадет ракета пво
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21.03.2024 08:57 Відповісти
Раз "всё сбили", значит с ПВО у нас всё хорошо. Во всяком случае, на западе так подумают и хрен что дадут.
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21.03.2024 09:00 Відповісти
Так збили. Але це збите, падає, маючи немалу руйнівну силу. Я не знаю чи можливо технічно збивати ракети десь на підльоті до житлових кварталів, у полі чи лісополосі, але оці уламки (чи збиті з курсу падаючі ракети) завдають немало збитків. Та і ризик падінння на житлові будинки величезний (в даному випадку просто пощастило, що попадало поміж будинків, у двори)
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21.03.2024 09:14 Відповісти
Для этого нужно иметь в 4 раза больше пэвэо. ПС. У мардвы стока нету.
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21.03.2024 09:27 Відповісти
Баллистика сбивается уже непосредствено над целью на малой высоте-когда эта баолистика замедляется до такой скорости,при которой ее физически можно сбить. Кинетическая жэнергия никуда не девается только разсеивается и не такие серьезные поражения. в любом случае нужно пытаться сбивать все цели. Если ракета попадет в ТЕЦ например то от переохлаждения ,отсутствия электрикиумрет намного больше горожан чем от попадания ее обломков в жилой дом. Крылатые ракеты сбить легче но тоже обломки и взорвавшийся в воздухе боезаряд наносят разрушения
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21.03.2024 11:16 Відповісти
Грамотный технический анализ. Респект И.Шумейко за разъяснения.
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21.03.2024 12:03 Відповісти
В ругих городах нет такого хорошего ПВО и на фронте тоже. Поэтому ваш аргумент-не аргумент. На Западе все понимают,только не хотят делится установками Петриота или Сампт-т. Их не так много и их производство очень длительный процесс
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21.03.2024 11:19 Відповісти
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21.03.2024 09:19 Відповісти
Нашествие силенай плиснявы с жОПы.
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21.03.2024 09:28 Відповісти
****** русня.
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21.03.2024 10:00 Відповісти
Орки опять обосрались со своей массированной атакой.

Респект силам ПВО за 100 % поражение целей.
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21.03.2024 12:05 Відповісти
В1999 році Україна передала Рашистській ********* 8 літаків ТУ-160,3 літаки ТУ-95МС,ще 19 літаків ТУ-160 були порізані на металобрухт.Ще в обмін на газ були передані 575 ракет Х-55 і 386 ракет Х-22.Великий дерибан набирав обороти,до початку війни залишалось 15 років......
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21.03.2024 12:48 Відповісти
"Сили ППО знищили усі ворожі цілі.". На фоні руйнувань вам, уйобкам із ОП, ППО, не здається, що ваші заяви - знущання?
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21.03.2024 13:07 Відповісти
а як перехопити балістику інакше? ЇЇ траекторія польоту в кінці така, що ракета майже вертикально падає на ціль. В будь-якому випадку русня не попала куди цілила, бо ППО спрацювало на 100%
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21.03.2024 16:56 Відповісти
ВЛАДЕК
Чучма відпрацьовував "Вялікій догавар" по повній!
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21.03.2024 13:14 Відповісти
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21.03.2024 13:46 Відповісти
Китайца возили показывать воронки?
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21.03.2024 15:51 Відповісти
Майже всі ракети, які війська РФ випустили по Україні в ніч на четвер, 21 березня, були націлені на об'єкти Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО).

Усі вони збиті.

DW
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21.03.2024 22:41 Відповісти
Джерело в українському оборонному відомстві повідомило CNN, що, виходячи з траєкторії ракет, було зрозуміло, що всі, крім однієї, були націлені на об'єкти української розвідки Міноборони.
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21.03.2024 23:56 Відповісти
 
 