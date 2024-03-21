Наслідки ракетної атаки на Київ. ФОТОрепортаж
Рашисти вранці 21 березня атакували столицю України крилатими та балістичними ракетами. Сили ППО знищили усі ворожі цілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
До ліквідації наслідків ракетної атаки на Київ залучено понад 170 рятувальників. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало 10 осіб, серед яких дитина. Евакуйовано 79 людей.
- Подільський район: займання у двоповерховій будівлі, є значні руйнування. Також пожежа охопила трансформаторну підстанцію та складські будівлі.
- Шевченківський район: виникла пожежа в квартирі у 6-поверхівці. Рятувальники евакуювали 15 жителів. За іншими адресами пошкоджені вікна багатоквартирного будинку та знищені вогнем кілька автомобілів. Виявлено частину ракети, залучені піротехнічні розрахунки.
- Святошинський район: пошкоджено скління вікон в двох дев’ятиповерхівках та будівля навчального закладу.
Як повідомили у КМВА, внаслідок ранкової ракетної атаки постраждало 12 людей.
Топ коментарі
+28 Грицько Злий
показати весь коментар21.03.2024 08:31 Відповісти Посилання
+26 Tierre
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+24 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар21.03.2024 08:30 Відповісти Посилання
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Вони лежать на складах Міноборони Умерова+Шмигаля!!
https://www.youtube.com/watch?v=fKDZ6W3EPT0
Це саботаж чи, як зрозуміти членівОПУ ?!?
С каких это пор у какого-то швеца появился доступ к секретной информации, кацапа? Кто такой швец? Да никто! И никакого доступа ни к чему у него никогда не было и брешет он постоянно.
Старый гадёныш КГБэшный :
нашли кого слушать. Бывших чекистов не бывает.
В течение 30 лет независимости с 1991 года постоянно назначали руководителями СБУ советских чекистов, выпускников Московской школы КГБ, которые в годы УССР преследовали и бросали в тюрьмы патриотов Украины.
А потом удивляемся, откуда взялись тысячи предателей ...
19 февраля 2022 г. «аргументированно разложил по полочкам» информацию от США о полномасштабной агрессии Путина, которой не будет и вот почему… Через буквально несколько дней люди, обманутые этой псевдоаналитикой в панике пытались прорваться через дороги, заполненные танковыми колоннами путинских войск, и массово гибли под обстрелами.
він та його корисні ідіоти "красять" мозок не досить розумним українцям, а оце вже погано.
У них Батьківщина де жопі тепло і, в свій час, коли стояло питання їхньої долі вони кинули все заради теплого місця під сонцем.
Про долю Скрипалів читали ?? Про Литвиненка чули ?
А от мстивість спецслужб РФ це постійно.
а з вірою - то взагалі до попів, вони відповідають за віру в міфічних істот, типу бога.
" ... extremely corrupt little Ukrainian Putin".
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Респект силам ПВО за 100 % поражение целей.
Чучма відпрацьовував "Вялікій догавар" по повній!
Усі вони збиті.
DW