Влада російського Грайворона закликає жителів евакуюватися: Ситуація продовжує залишатися напруженою

У російському Грайвороні (Бєлгородська область) закликають місцевих жителів евакуюватися через "напружену ситуацію".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава адміністрації Грайворонського місцевого округу Геннадій Бондарєв.

"Звертаюся до тих, хто лишається у прикордонних населених пунктах міського округу. Ситуація продовжує залишатися напруженою. Прошу вас ухвалити правильне рішення та тимчасово залишити територію міського округу", - зазначив він.

За словами Бондарєва, грайворонців готова прийняти Ярославська область.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у зв’язку з військовою операцією РДК, "Сибірського батальйону" та Легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській та Курській областях російське командування змушене перекидати власні сили з фронту для захисту територій.

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