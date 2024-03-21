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Новини
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Влада російського Грайворона закликає жителів евакуюватися: Ситуація продовжує залишатися напруженою

грайворон

У російському Грайвороні (Бєлгородська область) закликають місцевих жителів евакуюватися через "напружену ситуацію".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава адміністрації Грайворонського місцевого округу Геннадій Бондарєв.

"Звертаюся до тих, хто лишається у прикордонних населених пунктах міського округу. Ситуація продовжує залишатися напруженою. Прошу вас ухвалити правильне рішення та тимчасово залишити територію міського округу", - зазначив він.

За словами Бондарєва, грайворонців готова прийняти Ярославська область.

Геннадій Бондарєв

Раніше ЗМІ повідомляли, що у зв’язку з військовою операцією РДК, "Сибірського батальйону" та Легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській та Курській областях російське командування змушене перекидати власні сили з фронту для захисту територій.

Читайте: Через рейд добровольців РФ вимушена перекидати власні сили з фронту для захисту територій на Бєлгородщині, - Bloomberg

Автор: 

росія (66104) Бєлгород (512)


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Топ коментарі
+8
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21.03.2024 10:44 Відповісти
+7
Скоро БНР набуде незалежності.
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21.03.2024 10:41 Відповісти
+7
Страшна, очєнь страшна. Ми нє знаєм што ета такоє. Єслі б ми зналі што ета такоє. (С
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21.03.2024 10:51 Відповісти
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Скоро БНР набуде незалежності.
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21.03.2024 10:41 Відповісти
Фєйк. Іх там нет! Но на всякій случай
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21.03.2024 10:41 Відповісти
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21.03.2024 10:44 Відповісти
Це ж з анекдота, - древнього, як гамно мамонта. )))

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21.03.2024 12:58 Відповісти
Самі себе ********!Поздоровляю їх з початком громадянської війни!
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21.03.2024 10:44 Відповісти
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21.03.2024 10:45 Відповісти
Страшна, очєнь страшна. Ми нє знаєм што ета такоє. Єслі б ми зналі што ета такоє. (С
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21.03.2024 10:51 Відповісти
зачем ты сюда это кацапское говно тащишь бот?
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21.03.2024 11:28 Відповісти
Свободу молодой республике ГрайНР !!!

ГрайНР не хочет кормить Мацкву!!!

ГрайНР никогда не станет на колени!!!
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21.03.2024 10:49 Відповісти
.. Я всяке чув , але ТАКОГО ще ніколи !
Кароче , тут кацапи провели розслідування і вияснили що крім всього- ЗСУ стріляють по Бєлгороду ще й ракетами ЗРК Петріот . А їхня ПіВіО їх успішно перехоплює . Занавєс .
.
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21.03.2024 11:01 Відповісти
"Чем чудовищные ложь тем быстрее в неё поверят"-говорил духовный наставник кацапни Геббельс.
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21.03.2024 11:15 Відповісти
Опубліковане https://t.me/russvolcorps/930 відео штурму бійцями антипутінського "РДК" (2-й штурмовий взвод) будинку в н.п. Козинка з рашистськими солдатами, що засіли всередині.
Штурм здійснювався за підтримки мінометного взводу РДК і FPV дронів.
Після обстрілу всім наявним озброєнням будинок запалав, а ті рашисти, що були блоковані у ньому, викликали підмогу.
Після цього було здійснено засідку на групу евакуації спецназу гру (2 окрема бригада спеціального призначення, в/ч 64044, Псков).
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21.03.2024 11:27 Відповісти
Мені подобаєтьця, як почигть виглядати населенні пункти на кацапщині! Вогонь очищає землю від сруцкого духу!
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21.03.2024 12:26 Відповісти
Назва прикольна "ГРАЙВОРОНЦІ"
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21.03.2024 11:22 Відповісти
Кацапи вже нагостювались і можуть їхати. Грайворон повертається на батьківщину.
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21.03.2024 20:59 Відповісти
 
 