Влада російського Грайворона закликає жителів евакуюватися: Ситуація продовжує залишатися напруженою
У російському Грайвороні (Бєлгородська область) закликають місцевих жителів евакуюватися через "напружену ситуацію".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава адміністрації Грайворонського місцевого округу Геннадій Бондарєв.
"Звертаюся до тих, хто лишається у прикордонних населених пунктах міського округу. Ситуація продовжує залишатися напруженою. Прошу вас ухвалити правильне рішення та тимчасово залишити територію міського округу", - зазначив він.
За словами Бондарєва, грайворонців готова прийняти Ярославська область.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у зв’язку з військовою операцією РДК, "Сибірського батальйону" та Легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській та Курській областях російське командування змушене перекидати власні сили з фронту для захисту територій.
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ГрайНР не хочет кормить Мацкву!!!
ГрайНР никогда не станет на колени!!!
Кароче , тут кацапи провели розслідування і вияснили що крім всього- ЗСУ стріляють по Бєлгороду ще й ракетами ЗРК Петріот . А їхня ПіВіО їх успішно перехоплює . Занавєс .
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Штурм здійснювався за підтримки мінометного взводу РДК і FPV дронів.
Після обстрілу всім наявним озброєнням будинок запалав, а ті рашисти, що були блоковані у ньому, викликали підмогу.
Після цього було здійснено засідку на групу евакуації спецназу гру (2 окрема бригада спеціального призначення, в/ч 64044, Псков).