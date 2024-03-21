Естонія надасть Україні новий пакет допомоги на 20 млн євро, - Певкур

Пакет допомоги серед іншого включатиме артилерійські боєприпаси, протитанкові гармати, снайперське спорядження, боєприпаси меншого калібру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у міністерстві оборони Естонії.

Зазначається, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час візиту до Києва у четвер повідомив, що його країна надішле Україні наступний пакет військової допомоги на 20 мільйонів євро.

Розмір цього пакету допомоги становить 20 мільйонів євро.

"У пакет входять, наприклад, безвідкатні протитанкові гармати, вибухові матеріали, різні снаряди, протигази, снайперське обладнання, боєприпаси меншого калібру та інше. Ми склали пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь, при цьому не постраждала боєготовність Сил оборони Естонії", – повідомив Певкур.

Також у пакеті снаряди калібру 155 мм, що є додатковим внеском Естонії в ініціативу Європейського Союзу щодо відправлення в Україну мільйона снарядів. Внесок Естонії частково профінансує Данія. Точну кількість боєприпасів не розголошують з міркувань безпеки.

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Певкур зазначив, що із наближенням літа Україні потрібні насамперед боєприпаси, усі елементи протиповітряної оборони, а також запчастини та засоби радіоелектронної боротьби.