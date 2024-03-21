Безпека ЗАЕС залежить від своєчасних інспекцій і ротацій місії МАГАТЕ, - Гроссі

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі переконаний, що безпека тимчасово окупованої Запорізької АЕС залежить від своєчасних інспекцій і ротацій місії Агентства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Гроссі заявив перед початком роботи Всесвітнього саміту з ядерної енергії.

"Аби краще контролювати безпеку, нам потрібно посилювати роль міжнародних органів, таких як Міжнародне агентство з атомної енергії. Нам потрібно забезпечити вчасне проведення інспекцій, щоб у нас була можливість уникнути проблем. І нам потрібні конкретні дії", - йдеться у заяві.

За його словами, лідери держав та урядів усвідомили, наскільки важливим є ядерне питання зараз. Наразі завдання Агенції розвинути понад 80 проєктів у цій галузі та зробити кроки на рівні державної політики, які дозволять потроїти потужність ядерної енергії до 2050 року.

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"Це залежить від кожної країни. Деякі країни потроять, деякі подвоять, але очевидно, що ядерна енергетика відіграє важливу роль в баченні майбутнього. Вона вже забезпечує половину чистої енергії в Європі.", - відзначив Гроссі.