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Безпека ЗАЕС залежить від своєчасних інспекцій і ротацій місії МАГАТЕ, - Гроссі

аес,запорізька

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі переконаний, що безпека тимчасово окупованої Запорізької АЕС залежить від своєчасних інспекцій і ротацій місії Агентства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Гроссі заявив перед початком роботи Всесвітнього саміту з ядерної енергії.

"Аби краще контролювати безпеку, нам потрібно посилювати роль міжнародних органів, таких як Міжнародне агентство з атомної енергії. Нам потрібно забезпечити вчасне проведення інспекцій, щоб у нас була можливість уникнути проблем. І нам потрібні конкретні дії", - йдеться у заяві.

За його словами, лідери держав та урядів усвідомили, наскільки важливим є ядерне питання зараз. Наразі завдання Агенції розвинути понад 80 проєктів у цій галузі та зробити кроки на рівні державної політики, які дозволять потроїти потужність ядерної енергії до 2050 року.

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"Це залежить від кожної країни. Деякі країни потроять, деякі подвоять, але очевидно, що ядерна енергетика відіграє важливу роль в баченні майбутнього. Вона вже забезпечує половину чистої енергії в Європі.", - відзначив Гроссі.

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АЕС (1157) МАГАТЕ (735) Гроссі Рафаель (308)


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А не від того ,що тварі русняві вдерлися й зайняли ЗАЕС , за вказівкою ботоксного упиря з боліт , нє ?
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21.03.2024 13:54 Відповісти
А кацапи вас туди пускають? Вони там що хочуть те і роблять. Це в Україні ви скрізь носа стромляєте.
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21.03.2024 14:04 Відповісти
..открыл глаза.. а то, я думал, что все дело в обезьянах..
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21.03.2024 14:04 Відповісти
Найбільша атомна електростанція в Європі захоплена фашистами-терористами і говорити про безпеку це нонсенс. Потрібно, ще вчора, сформувати антитерористичну бригаду з країн НАТО щоб взяти її під контроль, іншого виходу не має.
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21.03.2024 14:20 Відповісти
МАГАТЕ должна запретить работу Росатома, который нарушает правила ядерной безопасности. Закрыть все проекты Росатома за границей - строительство и обслуживание станций.
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21.03.2024 14:23 Відповісти
ГРОСІ прорашистський членосос .Бепека буде тоді,коли АЕС і Україну буде звільнено від рашиста...
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21.03.2024 16:02 Відповісти
Від магате майже НІЧОГО не залежить у ситуації на ЗАЕС. Їх практично ніде не допускають ходити, про що він марить?!
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10.07.2024 19:12 Відповісти
 
 