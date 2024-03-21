Протягом дня росіяни обстріляли Херсонщину безпілотниками та з артилерії: одна людина загинула, четверо - дістали поранення

Російська армія протягом 21 березня обстріляла 4 населені пункти в Херсонській області. Одна людина загинула, четверо - дістали поранення та травми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 21 березня 2024 року окупанти атакували:

місто Берислав та селище Козацьке Херсонської області БпЛА.

Унаслідок скидання вибухівки у місті госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою та множинними осколковими пораненнями жінку.

Поранення, забій спини та голови дістав ще один чоловік, йому надано допомогу на місці.

У селищі за аналогічних обставин постраждав місцевий мешканець.

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З артилерії окупанти обстріляли Садове у Херсонській громаді. Акубаротравму отримав чоловік.

Близько 16:15 ворог атакував Велетенське. Травм, несумісні із життям, зазнала жінка.

Також правоохоронці встановили загиблого мешканця Качкарівка внаслідок скидання 20 березня вибухівки з безпілотника.

У всіх населених пунктах пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобіль.

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