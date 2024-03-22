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Парламент Молдови затвердив декларацію щодо вступу в ЄС

молдова,єс

Парламент Молдови одноголосно затвердив декларацію про вступ країни до Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на молдовське державне інформаційне агентство Moldpres.

У документі йдеться про те, що вступ до ЄС забезпечить надійне майбутнє для Молдови як для цілісної та "нейтральної" держави.

Депутати підтримали декларацію, у тексті якої сказано, що "тільки вступ Республіки Молдова до Європейського Союзу забезпечить майбутнє країни як суверенної, нейтральної, цілісної та демократичної держави, а незворотний шлях європейської інтеграції та приєднання є проєктом національного пріоритету Молдови".

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Також молдовські депутати закликали всі державні структури та народ до єдності та політичної консолідації для вступу до ЄС.

Інформаційне агентство Moldpres цитує текст документа: "Європейська інтеграція сприятиме громадянській згуртованості суспільства, забезпечить перехід Республіки Молдова до сталого економічного розвитку і збільшить можливості держави щодо просування ефективної соціальної політики".

Парламент країни попросив уряд зробити все необхідне для організації процесу вступу до ЄС, а також для зміцнення всіх інститутів, які братимуть участь у переговорах із Європою.

Як повідомлялось раніше, Молдова проведе референдум щодо вступу в ЄС.

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Молдова (2088) членство в ЄС (1300) Євросоюз (13672)


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Ета прітєснєніє рускагаварящіх.
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22.03.2024 12:31 Відповісти
молдовська вата рвет и мечет))
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22.03.2024 12:49 Відповісти
Декларація це той ще прикол.. але радий за сусідів і трохи заздрість їм, в ЄС вони будуть раніше за нас..
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22.03.2024 12:52 Відповісти
Почитайте дослідження останнє як населення Молодови ставиться до надання допмоги Україні та віддання територій росії.
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22.03.2024 13:53 Відповісти
А гагаузів куди подінуть? З собою потягнуть? Чи до Сиктивкару переселять?
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22.03.2024 14:02 Відповісти
 
 