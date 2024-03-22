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Новини Війна
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На Одещині близько 300 тис. абонентів підпадатимуть під графіки відключення електроенергії

світло

На Одещині для частини споживачів введуть графіки відключення електроенергії через пошкодження внаслідок нічної атаки.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Через пошкодження енергетичних обʼєктів, внаслідок нічної російської атаки, в Одеській області близько 300 тисяч абонентів будуть підпадати під графіки відключення. Наразі по графіку відключені 260 тисяч абонентів", - зазначив він.

Наразі фахівці проводять відновлювальні роботи.

"Обʼєкти критичної інфраструктури, зокрема котельні, водонасосні станції, лікарні та пологові - забезпечені генераторами. Також в регіоні функціонують 399 пунктів незламності, ще 413 готові розгорнути в разі потреби", - додав очільник області.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що війська РФ вночі атакували ударними БПЛА об’єкти енергетичної інфраструктури Одеської області.

Читайте: Відключення світла ще можливі, розслаблятися зарано, - голова "Укренерго" Кудрицький

Автор: 

Одеська область (3297) відключення світла (1097)


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Значно більше. Лише 80% Одеси вже вирубали і вирубають, а це вже 800 тис.
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22.03.2024 14:15 Відповісти
Ахметовских п***асты казино кафе храмы московские дебильный учреждения е***нутой никчёмной власти со светом....полное отсутствие какой либо информации и полное прекращение работы сайта ДТЭК Е***ЫЙ ,жЕ В *** ЭТА ЛЯДИВСЬКА ВЛАДА НЕДОУМКОВ ВОРОВ И КОНЧЕННОЙ ШОБЛЫ..и полное отсутствие информации о пунктах незламности по Одессе зато пилять троллейбус и трамвай бигает...
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22.03.2024 14:29 Відповісти
 
 