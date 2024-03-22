На Одещині близько 300 тис. абонентів підпадатимуть під графіки відключення електроенергії

На Одещині для частини споживачів введуть графіки відключення електроенергії через пошкодження внаслідок нічної атаки.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Через пошкодження енергетичних обʼєктів, внаслідок нічної російської атаки, в Одеській області близько 300 тисяч абонентів будуть підпадати під графіки відключення. Наразі по графіку відключені 260 тисяч абонентів", - зазначив він.

Наразі фахівці проводять відновлювальні роботи.

"Обʼєкти критичної інфраструктури, зокрема котельні, водонасосні станції, лікарні та пологові - забезпечені генераторами. Також в регіоні функціонують 399 пунктів незламності, ще 413 готові розгорнути в разі потреби", - додав очільник області.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що війська РФ вночі атакували ударними БПЛА об’єкти енергетичної інфраструктури Одеської області.

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