Ворожий дрон влучив у мікроавтобус у Чернігівській області
22 березня близько 13:40 у Новгород-Сіверському районі ворожий дрон влучив у мікроавтобус з цивільними.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"За попередньою інформацією постраждало троє людей", - йдеться в повідомленні.
Також вдень пролунали три вибухи у Семенівці. За попередніми даними, росіяни атакували КАБами.
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