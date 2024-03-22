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Новини
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Ворожий дрон влучив у мікроавтобус у Чернігівській області

мікроавтобус

22 березня близько 13:40 у Новгород-Сіверському районі ворожий дрон влучив у мікроавтобус з цивільними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"За попередньою інформацією постраждало троє людей", - йдеться в повідомленні.

Також вдень пролунали три вибухи у Семенівці. За попередніми даними, росіяни атакували КАБами.

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Автор: 

обстріл (29234) Чернігівщина (1584)


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Нежить кацапська.т
Одужання постараждалим українцям.
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22.03.2024 15:33 Відповісти
Північ Чернігівщини кляті рашисти нищать кабами і артою випалюють ліси майже щоденно. Там мало проживає цивільних бо такий був завжди регіон, тому і зведення в медіа потрапляють не часто, владі зелених крадіїв і кротів плювати
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22.03.2024 15:44 Відповісти
 
 