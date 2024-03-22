Ворожий дрон влучив у мікроавтобус у Чернігівській області

22 березня близько 13:40 у Новгород-Сіверському районі ворожий дрон влучив у мікроавтобус з цивільними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"За попередньою інформацією постраждало троє людей", - йдеться в повідомленні.

Також вдень пролунали три вибухи у Семенівці. За попередніми даними, росіяни атакували КАБами.

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