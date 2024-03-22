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Новини
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З окупованих РФ територій повернули ще 9 українських дітей

До України вдалося повернути ще дев’ятьох українських дітей, які перебували на окупованих територіях.

Про це у Telegram повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Повернення дітей

"Нам вдалося повернути додому ще 9 українських дітей. В межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA наша команда разом з представниками Офісу Омбудсмана виконала чергову задачу.

Ми сьогодні зустріли 5-х дітей, яких викрала росія: 4 з них – із дитячих будинків (від 3 до 10 років) та одна 12-річна дівчинка", - йдеться в повідомленні.

За словами Єрмака, ще 4 дитини раніше повернулися з окупованих територій та відвідали Центр захисту прав дитини, де розповіли правоохоронцям про злочини росіян, свідками яких вони стали.

Дітей змушували ходити в російські школи, де розповідали, що немає самостійної держави Україна.

Читайте: США хочуть залучити структури ОБСЄ до повернення українських дітей, незаконно вивезених до РФ

Автор: 

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За дітей, вдячні, що повернулися на терени України, а усе оте щодо програми хєранта…?? То велике питання… як саме та через що, діти попали до воєнного злочинця…
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22.03.2024 17:27 Відповісти
 
 