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Новини Війна
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Центр рекрутингу ЗСУ відкрито в Полтаві

рекрутинг

У Полтаві відкрився центр рекрутингу Збройних сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Наразі у центрі вже доступні сотні вакансій у військових частинах ОК "Схід", Національної гвардії України, ТРО. Серед них: оператори БПЛА, водії, спеціалісти з ремонту техніки, медики. Всі вони доступні як для чоловіків, так і жінок. Мінімальне грошове забезпечення на посаді становить 20 тисяч гривень. Також виплачується додаткова винагорода залежно від місця проходження служби", – розповів уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

"Кожен, хто прийде, буде оформлений саме в ту бригаду і на ту посаду по фаху, яку він забажає. Ми можемо контролювати це разом з представником Міноборони та Генштабом і надавати консультацію, підтримку кожному, хто виявить бажання долучитися до лав ЗСУ", – додав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Також читайте: У Дніпрі запрацював центр рекрутингу для ЗСУ, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Ознайомитись з переліком доступних вакансій для служби в лавах ЗСУ можна на порталі recruiting.mod.gov.ua

Автор: 

Полтава (564) мобілізація (3121) Рекрутинг (149)


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Топ коментарі
+7
"Я тока двєрку аткрил, а оні ка-а-ак ломанулі!" (с
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22.03.2024 19:46 Відповісти
+4
Абсолютно вірний підхід а не хватати людей на вулицях.
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22.03.2024 19:43 Відповісти
+3
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22.03.2024 19:35 Відповісти
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22.03.2024 19:35 Відповісти
Я не пойняв, а решта де?
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22.03.2024 20:21 Відповісти
Абсолютно вірний підхід а не хватати людей на вулицях.
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22.03.2024 19:43 Відповісти
Дивись який нюанс :

1. людина добровільне не піде до тупого командира, який не цінує життя солдат

2. гарний командир візьме до себе лише молодих і фізично здорових, бо йому з ними воювати.

3. залишаються тупі совкові командири, яким насрати на життя бійців і не молоді і не дуже здорові дядьки 45-59 років.

Тобто якшо мужик в віці і не зовсім здоровий, то йому одна дорога - до хрєнового совкового командира.
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22.03.2024 19:50 Відповісти
І дуже своєчасний... Хто зараз, після свавілля ОПГ тцк, яке все ще активно триває, туди піде?
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22.03.2024 20:07 Відповісти
Так, дров вже наламали, але краще пізно чим ніколи, бо всі розуміють -треба от такий добровільний набір за великі гроші а ти-ци-ки розігнати нахрен щоб і духу не лишилось.
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23.03.2024 04:43 Відповісти
"Я тока двєрку аткрил, а оні ка-а-ак ломанулі!" (с
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22.03.2024 19:46 Відповісти
у Польщі немає жодного
чому?
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22.03.2024 20:10 Відповісти
В тилу орієнтовно 700 тисяч вояків і вони набирають людей переважно на тилові посади. Хтось забрехався!
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22.03.2024 20:12 Відповісти
бойцы нужны на. нулевку, в окопы, пока им не говорят
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22.03.2024 20:26 Відповісти
Номер один Зеленский
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22.03.2024 20:14 Відповісти
Дати можливість бригадам набирати собі людей, вони просяться, бо їх задовбали присиланням наріків, дєдів і решта пійманих. Але ж, ТЦК, ВЛК, структура, яка налічує тисячі осіб тоді треба буде скоротити до контори, яка буде мати фунцію бази даних. Логічно - оцінка по здоров`ю - лікарня, решта (ВУС, вік, фізуха) на бригад, ТЦК - в принципі навіть як база даних не потрібна, є ЦНАпи, для розшуку-поліція. ТЦК залишиться облік призовників і ветерани.
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22.03.2024 20:17 Відповісти
На фото два співробітника МО. Де черга з рекрутів!?
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22.03.2024 20:25 Відповісти
 
 