Центр рекрутингу ЗСУ відкрито в Полтаві

У Полтаві відкрився центр рекрутингу Збройних сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Наразі у центрі вже доступні сотні вакансій у військових частинах ОК "Схід", Національної гвардії України, ТРО. Серед них: оператори БПЛА, водії, спеціалісти з ремонту техніки, медики. Всі вони доступні як для чоловіків, так і жінок. Мінімальне грошове забезпечення на посаді становить 20 тисяч гривень. Також виплачується додаткова винагорода залежно від місця проходження служби", – розповів уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

"Кожен, хто прийде, буде оформлений саме в ту бригаду і на ту посаду по фаху, яку він забажає. Ми можемо контролювати це разом з представником Міноборони та Генштабом і надавати консультацію, підтримку кожному, хто виявить бажання долучитися до лав ЗСУ", – додав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

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Ознайомитись з переліком доступних вакансій для служби в лавах ЗСУ можна на порталі recruiting.mod.gov.ua