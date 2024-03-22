Центр рекрутингу ЗСУ відкрито в Полтаві
У Полтаві відкрився центр рекрутингу Збройних сил України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Наразі у центрі вже доступні сотні вакансій у військових частинах ОК "Схід", Національної гвардії України, ТРО. Серед них: оператори БПЛА, водії, спеціалісти з ремонту техніки, медики. Всі вони доступні як для чоловіків, так і жінок. Мінімальне грошове забезпечення на посаді становить 20 тисяч гривень. Також виплачується додаткова винагорода залежно від місця проходження служби", – розповів уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.
"Кожен, хто прийде, буде оформлений саме в ту бригаду і на ту посаду по фаху, яку він забажає. Ми можемо контролювати це разом з представником Міноборони та Генштабом і надавати консультацію, підтримку кожному, хто виявить бажання долучитися до лав ЗСУ", – додав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Ознайомитись з переліком доступних вакансій для служби в лавах ЗСУ можна на порталі recruiting.mod.gov.ua
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1. людина добровільне не піде до тупого командира, який не цінує життя солдат
2. гарний командир візьме до себе лише молодих і фізично здорових, бо йому з ними воювати.
3. залишаються тупі совкові командири, яким насрати на життя бійців і не молоді і не дуже здорові дядьки 45-59 років.
Тобто якшо мужик в віці і не зовсім здоровий, то йому одна дорога - до хрєнового совкового командира.
чому?