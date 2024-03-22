Центр рекрутинга ВСУ открыт в Полтаве

В Полтаве открылся центр рекрутинга Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В настоящее время в центре уже доступны сотни вакансий в воинских частях ОК "Схід", Национальной гвардии Украины, ТРО. Среди них: операторы БПЛА, водители, специалисты по ремонту техники, медики. Все они доступны как для мужчин, так и женщин. Минимальное денежное обеспечение в должности составляет 20 тысяч гривен. Также выплачивается дополнительное вознаграждение в зависимости от места прохождения службы", – рассказал уполномоченный Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

"Каждый пришедший будет оформлен именно в ту бригаду и на ту должность по профессии, которую он пожелает. Мы можем контролировать это вместе с представителем Минобороны и Генштабом и предоставлять консультацию, поддержку каждому, кто изъявит желание присоединиться к рядам ВСУ", – добавил начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

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Ознакомиться со списком доступных вакансий для службы в рядах ВСУ можно на портале recruiting.mod.gov.ua