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Новости Война
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Центр рекрутинга ВСУ открыт в Полтаве

рекрутинг

В Полтаве открылся центр рекрутинга Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В настоящее время в центре уже доступны сотни вакансий в воинских частях ОК "Схід", Национальной гвардии Украины, ТРО. Среди них: операторы БПЛА, водители, специалисты по ремонту техники, медики. Все они доступны как для мужчин, так и женщин. Минимальное денежное обеспечение в должности составляет 20 тысяч гривен. Также выплачивается дополнительное вознаграждение в зависимости от места прохождения службы", – рассказал уполномоченный Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

"Каждый пришедший будет оформлен именно в ту бригаду и на ту должность по профессии, которую он пожелает. Мы можем контролировать это вместе с представителем Минобороны и Генштабом и предоставлять консультацию, поддержку каждому, кто изъявит желание присоединиться к рядам ВСУ", – добавил начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

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Ознакомиться со списком доступных вакансий для службы в рядах ВСУ можно на портале recruiting.mod.gov.ua

Автор: 

Тахтаулове (772) мобилизация (2816) рекрутинг (139)


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Топ комментарии
+7
"Я тока двєрку аткрил, а оні ка-а-ак ломанулі!" (с
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22.03.2024 19:46 Ответить
+4
Абсолютно вірний підхід а не хватати людей на вулицях.
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22.03.2024 19:43 Ответить
+3
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22.03.2024 19:35 Ответить
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22.03.2024 19:35 Ответить
Я не пойняв, а решта де?
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22.03.2024 20:21 Ответить
Абсолютно вірний підхід а не хватати людей на вулицях.
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22.03.2024 19:43 Ответить
Дивись який нюанс :

1. людина добровільне не піде до тупого командира, який не цінує життя солдат

2. гарний командир візьме до себе лише молодих і фізично здорових, бо йому з ними воювати.

3. залишаються тупі совкові командири, яким насрати на життя бійців і не молоді і не дуже здорові дядьки 45-59 років.

Тобто якшо мужик в віці і не зовсім здоровий, то йому одна дорога - до хрєнового совкового командира.
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22.03.2024 19:50 Ответить
І дуже своєчасний... Хто зараз, після свавілля ОПГ тцк, яке все ще активно триває, туди піде?
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22.03.2024 20:07 Ответить
Так, дров вже наламали, але краще пізно чим ніколи, бо всі розуміють -треба от такий добровільний набір за великі гроші а ти-ци-ки розігнати нахрен щоб і духу не лишилось.
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23.03.2024 04:43 Ответить
"Я тока двєрку аткрил, а оні ка-а-ак ломанулі!" (с
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22.03.2024 19:46 Ответить
у Польщі немає жодного
чому?
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22.03.2024 20:10 Ответить
В тилу орієнтовно 700 тисяч вояків і вони набирають людей переважно на тилові посади. Хтось забрехався!
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22.03.2024 20:12 Ответить
бойцы нужны на. нулевку, в окопы, пока им не говорят
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22.03.2024 20:26 Ответить
Номер один Зеленский
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22.03.2024 20:14 Ответить
Дати можливість бригадам набирати собі людей, вони просяться, бо їх задовбали присиланням наріків, дєдів і решта пійманих. Але ж, ТЦК, ВЛК, структура, яка налічує тисячі осіб тоді треба буде скоротити до контори, яка буде мати фунцію бази даних. Логічно - оцінка по здоров`ю - лікарня, решта (ВУС, вік, фізуха) на бригад, ТЦК - в принципі навіть як база даних не потрібна, є ЦНАпи, для розшуку-поліція. ТЦК залишиться облік призовників і ветерани.
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22.03.2024 20:17 Ответить
На фото два співробітника МО. Де черга з рекрутів!?
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22.03.2024 20:25 Ответить
 
 