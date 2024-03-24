УКР
Новини Агресія Росії проти України
4 706 22

Окупанти збільшили кількість використання FPV-дронів на майже 40%, - Сили оборони півдня

рф,дрон,росія,окупанти,fpv

По прифронтових регіонах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей ворог застосував 234 FPV-дрони, збільшивши їхню кількість майже на 40% порівняно з минулою добою.

Про це повідомили Сили оборони півдня, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, ворог застосував 234 FPV-дрони, збільшивши їх кількість майже на 40%, у порівнянні з минулою добою", йдеться в повідомленні.

Також ворог застосував 13 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 269 осколкових боєприпасів.

"І тут стійка тенденція до збільшення щонайменше на 15 % щодобово. Але проти них досить вдало працює наша РЕБ", - додали в Силах оборони.

Також читайте: На лівобережжі Херсонщини вдалося створити "щит", який виявляє та знищує близько 77% ворожих FPV-дронів, - командир групи аеророзвідки ЗСУ "Мадяр"

Крім того повідомляється, що протягом бойової доби окупанти здійснили точкові ракетні удари по Миколаївщині - крилатими ракетами увечері та балістичними ракетами вночі. Поцілили по відкритій території за межами населених пунктів. Люди не постраждали.

Авіаційними ударами із застосуванням 9 керованих авіабомб та некерованих авіаційних ракет на Оріхівському напрямку противник намагався підтримувати свої штурмові підрозділи під час атак.

Також після тривалої перерви застосував 2 керовані авіабомби по Херсонщині.

Внаслідок авіаудару по Токарівці пошкоджено крамницю та приватний будинок. Жертв серед населення немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронами на Південь: знищено 22 "Шахеди", є влучання у припортову інфраструктуру на Подунав’ї

Автор: 

fpv-дрон (214) Сили оборони півдня (464)
Топ коментарі
+15
А це тому що кацапи не вважали їх весільними дронами,а почали вчитись як ми їх товчемо,і почали застосовувати проти нас. А яйцефільний міністр ходив і хихоньки справляв,десятки мільярдів розпилюючи поміж тим
24.03.2024 22:38 Відповісти
+7
Ситуація з дронами стімко розвивається з обоїх сторін.Ми так захопилися цією темою що пропустили саме розвиток її обобічно.А це означає що ми пропустили і протидію тобто РЕБ..
Дрони це добре але тепер погана ситуація по РЕБУ і скоро вона стане критично
24.03.2024 22:31 Відповісти
+4
Погані тенденції.
24.03.2024 22:44 Відповісти
він зрадник , починав свою кар'єру адвоката в кацаській великій юридичній фірмі
25.03.2024 14:58 Відповісти
ми не пропустили протидію РЕБ. Вас обдурили.

https://focus.ua/uk/digital/634909-zsu-stvorili-shchit-shcho-viyavlyaye-ta-znishchuye-77-rosiyskih-droniv-fpv-rosiyani-pidtverdzhuyut Щит від дронів - підрозділ Мадяра створив захист РЕБ під Кринками (focus.ua)
24.03.2024 22:46 Відповісти
А кринки це весь фронт?Він тисячі км.Там тих ребів в очі не бачили
24.03.2024 23:09 Відповісти
"Роберт Бровді (Мадяр) розповів, що "вся смуга фронту має бути за короткі терміни закрита сотнями екіпажів радіоелектронної розвідки". Це потрібно для організації ефективної взаємодії систем з метою знищення дронів перевіреними на практиці методами. Також він зауважив, що батальйон "Птахи Мадяра" вже навчив 162 операторів РЕР із 81 військового підрозділу ЗСУ та забезпечив їх комплексами РЕР, які працюватимуть на різних ділянках фронту.

"Все обладнання побудоване в майстерні "Птахів Мадяра" зі складників, придбаних за народні кошти", - каже "Мадяр".

Ефективність систем радіоелектронної розвідки та боротьби підтвердили російські окупанти. Як доказ своїх слів "Мадяр" наводить https://t.me/romanov_92/44586 повідомлення в Telegram російського блогера Володимира Романова ("Romanov Лайт").
25.03.2024 01:23 Відповісти
Це дитячий садок
25.03.2024 00:16 Відповісти
Там Стерненко привіз на фронт дрони-камікадзе з ШІ , військові не нахваляться . Кацапський РЕБ можна відправляти на смітник .
24.03.2024 23:03 Відповісти
Ви розумієте яка велика ділянку фронту в тисячі км.Це капля в морі
24.03.2024 23:08 Відповісти
Згоден . Але початок є . Треба це розвивати .
Стерненка я привів лише як приклад . Читаю відгуки військових , дуже задоволені .
24.03.2024 23:13 Відповісти
а буде як з усіма іншими дронами, росіяни налаштують своє масове виробництво своїх ші і знову переважатимуть 7до1, а так як у нас ребів фактично немає, то їм поки і звичайних дронів вистачає з головою
25.03.2024 00:08 Відповісти
Ми програємо і в дронах, і в ребах, бо у нас два роки в носі ковирялися поки росіяни будували заводи. Я думаю цифра 234 суттєво прикрашена, як з загиблими 30 тис.
Зараз кожен солдат вже мав би бути забезпечений реб і спектроаналізатором, а у нас навіть техніка за мільйони ще не захищена, і фіг що зміниться.
25.03.2024 00:05 Відповісти
всі особи, які розвалили електронну промисловість та прикладну, і не тільки, науку і діючі, і вже не діючі відомі, і чомусь досі на свободі.

а тому будемо збирати все з комплектуючих і видавати за своє.
24.03.2024 22:39 Відповісти
Фігово...
24.03.2024 22:42 Відповісти
У рашистів в рази більше фінансових ресурсів, вони мають більше можливостей аби виготовляти їх в промисловому масштабі, ніж ми. Крім того, вони мають можливість купувати великі партії в Ірану і практично у необмеженій кількості в Китаї за значно нижчими цінами, ніж купуємо ми, адже вони купують на пряму за сприяння китайської влади, відтак, чим далі - тим більше ми програватимемо їм у кількості дронів.
24.03.2024 22:51 Відповісти
ещё раз прошу не хайте призедента вы не нормальные ,где вы находитесь у меня 2сына добровольцы ,2 года каждый, а вы пишете такую ересть, закройте свои вонючии рты
24.03.2024 22:56 Відповісти
У нас немає президента. Є випадковий персонаж, що тимчасово займає цей відповідальний пост.
25.03.2024 10:02 Відповісти
А мільйон дронів точно - туди куди треба відправили .?
24.03.2024 23:00 Відповісти
Волонтери не встигають
24.03.2024 23:00 Відповісти
Дивна поведінка кацапів. Хфйодоров же ясно сказав - ми випускаємо дронів стільки скільки й алкашна Кацапія.
25.03.2024 00:08 Відповісти
Зате шугати Пашинського, Таню Чорновіл та і багатьох інших вони мастаки.
25.03.2024 05:04 Відповісти
 
 