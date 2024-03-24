Окупанти збільшили кількість використання FPV-дронів на майже 40%, - Сили оборони півдня

По прифронтових регіонах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей ворог застосував 234 FPV-дрони, збільшивши їхню кількість майже на 40% порівняно з минулою добою.

Про це повідомили Сили оборони півдня, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, ворог застосував 234 FPV-дрони, збільшивши їх кількість майже на 40%, у порівнянні з минулою добою", йдеться в повідомленні.

Також ворог застосував 13 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 269 осколкових боєприпасів.

"І тут стійка тенденція до збільшення щонайменше на 15 % щодобово. Але проти них досить вдало працює наша РЕБ", - додали в Силах оборони.

Також читайте: На лівобережжі Херсонщини вдалося створити "щит", який виявляє та знищує близько 77% ворожих FPV-дронів, - командир групи аеророзвідки ЗСУ "Мадяр"

Крім того повідомляється, що протягом бойової доби окупанти здійснили точкові ракетні удари по Миколаївщині - крилатими ракетами увечері та балістичними ракетами вночі. Поцілили по відкритій території за межами населених пунктів. Люди не постраждали.

Авіаційними ударами із застосуванням 9 керованих авіабомб та некерованих авіаційних ракет на Оріхівському напрямку противник намагався підтримувати свої штурмові підрозділи під час атак.

Також після тривалої перерви застосував 2 керовані авіабомби по Херсонщині.

Внаслідок авіаудару по Токарівці пошкоджено крамницю та приватний будинок. Жертв серед населення немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронами на Південь: знищено 22 "Шахеди", є влучання у припортову інфраструктуру на Подунав’ї