Окупанти збільшили кількість використання FPV-дронів на майже 40%, - Сили оборони півдня
По прифронтових регіонах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей ворог застосував 234 FPV-дрони, збільшивши їхню кількість майже на 40% порівняно з минулою добою.
Про це повідомили Сили оборони півдня, передає Цензор.НЕТ.
"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, ворог застосував 234 FPV-дрони, збільшивши їх кількість майже на 40%, у порівнянні з минулою добою", йдеться в повідомленні.
Також ворог застосував 13 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 269 осколкових боєприпасів.
"І тут стійка тенденція до збільшення щонайменше на 15 % щодобово. Але проти них досить вдало працює наша РЕБ", - додали в Силах оборони.
Крім того повідомляється, що протягом бойової доби окупанти здійснили точкові ракетні удари по Миколаївщині - крилатими ракетами увечері та балістичними ракетами вночі. Поцілили по відкритій території за межами населених пунктів. Люди не постраждали.
Авіаційними ударами із застосуванням 9 керованих авіабомб та некерованих авіаційних ракет на Оріхівському напрямку противник намагався підтримувати свої штурмові підрозділи під час атак.
Також після тривалої перерви застосував 2 керовані авіабомби по Херсонщині.
Внаслідок авіаудару по Токарівці пошкоджено крамницю та приватний будинок. Жертв серед населення немає.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дрони це добре але тепер погана ситуація по РЕБУ і скоро вона стане критично
https://focus.ua/uk/digital/634909-zsu-stvorili-shchit-shcho-viyavlyaye-ta-znishchuye-77-rosiyskih-droniv-fpv-rosiyani-pidtverdzhuyut Щит від дронів - підрозділ Мадяра створив захист РЕБ під Кринками (focus.ua)
"Все обладнання побудоване в майстерні "Птахів Мадяра" зі складників, придбаних за народні кошти", - каже "Мадяр".
Ефективність систем радіоелектронної розвідки та боротьби підтвердили російські окупанти. Як доказ своїх слів "Мадяр" наводить https://t.me/romanov_92/44586 повідомлення в Telegram російського блогера Володимира Романова ("Romanov Лайт").
Стерненка я привів лише як приклад . Читаю відгуки військових , дуже задоволені .
Зараз кожен солдат вже мав би бути забезпечений реб і спектроаналізатором, а у нас навіть техніка за мільйони ще не захищена, і фіг що зміниться.
а тому будемо збирати все з комплектуючих і видавати за своє.