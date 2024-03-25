Окупанти минулої доби обстріляли 11 населених пунктів Херсонщини, атакували будинки та об’єкт енергетики у Миколаївській області, 11 людей дістали поранення

У Херсонській області за минулу добу російські військові обстріляли 11 населених пунктів. В ніч проти 25 березня атакували дронами Миколаївську область.

Російська армія минулої обстріляла Нововоронцовку, Олександрівку, Новоберислав, Широку Балку, Велетенське, Понятівку, Садове, Софіївку, Золоту Балку, Дніпровське та Херсон, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено одну багатоповерхівку та 4 приватні будинки. Також були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури та автомобілі.

За інформацією начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, уламки збитого БпЛА типу "Shahed-131/136" впали на територію приватного сектору та спричинили займання житлового будинку та двох легкових автомобілів. Пожежа була оперативно ліквідована.

"Поранень зазнали 11 людей. Дев’ятьом з них була надана медична допомога на місці, двоє осіб госпіталізовано. Також пошкоджено приватні будинки поруч", - йдеться в повідомленні.

Вночі, внаслідок ворожої атаки БпЛА типу "Shahed-131/136", відбулось займання на території енергетичного об'єкта в Миколаївському районі, яке було оперативно ліквідовано.

Протягом доби росіяни 5 разів обстріляли акваторію Очаківської громади, без постраждалих.

