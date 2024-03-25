Знищено 8 із 9 "Шахедів", - Повітряні сили

Сьогодні вночі захисники неба збили 8 із 9 ударних БпЛА типу "Shahed", якими противник атакував із мису Чауда (Крим).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, до відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Шахеди" знищено у межах Миколаївської та Одеської областей.

