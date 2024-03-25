УКР
Знищено 8 із 9 "Шахедів", - Повітряні сили

шахед

Сьогодні вночі захисники неба збили 8 із 9 ударних БпЛА типу "Shahed", якими противник атакував із мису Чауда (Крим).

Як зазначається, до відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"Шахеди" знищено у межах Миколаївської та Одеської областей.

