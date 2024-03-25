Удар по Кривому Рогу 12 березня: кількість загиблих зросла до 6

У Кривому Розі збільшилося число загиблих внаслідок ракетного удару 12 березня, у лікарні від поранень помер 59-річний чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"На жаль, до 6 зросла кількість жертв ворожого ракетного удару по нашому місту 12 березня. Сьогодні вночі у лікарні від отриманих поранень помер 59-річний чоловік. Лікарі всі ці дні боролися за його життя, оперували, зробили все можливе, але численні травми були не сумісні з життям. Вічна пам'ять… Співчуття рідним та близьким", – повідомив Вілкул.

За його словами, сім людей досі перебувають у лікарнях. Троє із постраждалих у тяжкому стані.

Нагадаємо, російські загарбники 12 березня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Росіяни поцілили у житлові будинки, було зафіксовано щонайменше три влучання Зокрема, і пряме влучання в дев'ятиповерховий будинок. У ньому виникла пожежа.

