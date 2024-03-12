Атака на Кривий Ріг: кількість загиблих зросла до 3, постраждало 36 людей - ОВА (оновлено). ВIДЕО

Внаслідок російської ракетної атаки на Кривий Ріг загинуло 3 людей, ще 36 зазнали поранень.

Про це у своєму телеграм-каналі написав керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в місті зайнялися два будинки - п'яти та дев'ятиповерхівка.

Загинуло 3 людей.

"Постійно збільшується й число постраждалих. Як і кількість дітей серед них. Їх вже 7. А загалом людей, які зазнали травм - 36. Це на зараз", - написав Лисак.

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