Атака на Кривий Ріг: кількість загиблих зросла до 3, постраждало 36 людей - ОВА (оновлено). ВIДЕО
Внаслідок російської ракетної атаки на Кривий Ріг загинуло 3 людей, ще 36 зазнали поранень.
Про це у своєму телеграм-каналі написав керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в місті зайнялися два будинки - п'яти та дев'ятиповерхівка.
Загинуло 3 людей.
"Постійно збільшується й число постраждалих. Як і кількість дітей серед них. Їх вже 7. А загалом людей, які зазнали травм - 36. Це на зараз", - написав Лисак.
Топ коментарі
+18 GICKO_ BANAN
показати весь коментар12.03.2024 19:57 Посилання
+17 Дональд #589435
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+14 ольга гусева #394320
показати весь коментар12.03.2024 20:45 Посилання
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Інформація від прес-служби виконкому. Зокрема, пряме влучання у багатоповерхівку.
2. асиміляції населення.
Респект пану Филиппу за лаконичность и ёмкость ответа.
П'ятеро в операційній. «Важкі». Серед поранених - дитина.
Й*бана русня
ПС. Лупануло гучно.
інакше вони ніколи не зупиняться , поки не здохнуть ці хробаки 😠