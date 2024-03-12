Окупанти за день 5 разів атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе, є влучання в будівлю агрофірми

Протягом 12 березня росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, під ударами перебували Нікополь і Марганецька громада.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Двічі за день Нікопольщина була під вогнем ворожої артилерії. Тричі росіяни спрямовували туди дрони-камікадзе. Під удар потрапили райцентр та Марганецька громада.



На Синельниківщині сталося влучання по будівлі агрофірми.



Головне, що немає загиблих та постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, в інших районах Дніпропетровщини день минув без атак.



Нині в області триває повітряна тривога.

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