Окупанти за день 5 разів атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе, є влучання в будівлю агрофірми
Протягом 12 березня росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, під ударами перебували Нікополь і Марганецька громада.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Двічі за день Нікопольщина була під вогнем ворожої артилерії. Тричі росіяни спрямовували туди дрони-камікадзе. Під удар потрапили райцентр та Марганецька громада.
На Синельниківщині сталося влучання по будівлі агрофірми.
Головне, що немає загиблих та постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в інших районах Дніпропетровщини день минув без атак.
Нині в області триває повітряна тривога.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль