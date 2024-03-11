УКР
Окупанти атакували Нікопольщину 3 дронами-камікадзе і 4 рази з артилерії: пошкоджено 11 будинків, 10 господарчих споруд та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Російська армія 7 разів обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини. Пошкоджено приватні оселі, господарчі споруди і лінії електропередач.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"За день окупанти 7 разів атакували Нікопольський район. Тричі запускали дрони-камікадзе та 4 рази обстріляли з артилерії. Били по Нікополю і Червоногригорівській громаді", - ідеться в повідомленні.

Пошкоджені готель, магазин, 11 приватних житлових будинків, 10 господарчих споруд та 2 лінії електропередачі.

Як зазначили в ОДА, в інших громадах області було спокійно.

