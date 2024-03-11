Увечері ворог атакував Нікополь FPV-дроном, вночі зі ствольної артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж
Ввечері агресор вдарив дроном-камікадзе по Нікополю. А вночі з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Пошкоджені 6 приватних будинків, 3 господарські споруди. Понівечені кілька теплиць, авто і скутер. Зачепило лінії електропередач та газогін", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що люди не постраждали.
