УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9463 відвідувача онлайн
Новини Фото
551 1

Увечері ворог атакував Нікополь FPV-дроном, вночі зі ствольної артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Ввечері агресор вдарив дроном-камікадзе по Нікополю. А вночі з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пошкоджені 6 приватних будинків, 3 господарські споруди. Понівечені кілька теплиць, авто і скутер. Зачепило лінії електропередач та газогін", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що люди не постраждали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: у Харкові три "прильоти", вночі ворог з РСЗВ обстріляв Вовчанськ. ФОТОрепортаж

Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (30503) Нікополь (1334) Дніпропетровська область (4181)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.03.2024 09:36 Відповісти
 
 