Окупанти обстріляли Нікопольщину, пошкоджено будинки, автівки, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Вчора ввечері російський агресор тричі обстріляв Нікопольщину Дніпропетровської області. З важкої артилерії цілив по райцентру і Червоногригорівській громаді.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждали 49-річний чоловік й жінки 42 і 48 років, вони лікуватимуться амбулаторно.

"Ворожі снаряди зруйнували приватний будинок, ще 17 – понівечили.

Пошкоджені й 11 господарських споруд, 5 авто, магазин. А ще - газогони та лінії електропередач. Без світла залишилися понад 1700 родин", - йдеться у повідомленні.

