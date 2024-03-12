Окупанти обстріляли Нікопольщину, пошкоджено будинки, автівки, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Вчора ввечері російський агресор тричі обстріляв Нікопольщину Дніпропетровської області. З важкої артилерії цілив по райцентру і Червоногригорівській громаді.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, постраждали 49-річний чоловік й жінки 42 і 48 років, вони лікуватимуться амбулаторно.
"Ворожі снаряди зруйнували приватний будинок, ще 17 – понівечили.
Пошкоджені й 11 господарських споруд, 5 авто, магазин. А ще - газогони та лінії електропередач. Без світла залишилися понад 1700 родин", - йдеться у повідомленні.
