Новини
Знищено дві балістичні ракети, тип встановлюється, - Повітряні сили

ракета

Близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, цілі знищено, тип встановлюється.

"Дякую захисникам неба за бойову роботу!" - додав Олещук.

Також читайте: Знищено 8 із 9 "Шахедів", - Повітряні сили

Раніше повідомлялося, що зранку 25 березня ворожі війська запустили ракети на Київ.

знищення (8279) Повітряні сили (3032) балістичні ракети (470)
+13
25.03.2024 11:27 Відповісти
+13
Слава ППО!
25.03.2024 11:29 Відповісти
+11
Звіріють! - мабуть кораблі перерахували
25.03.2024 11:29 Відповісти
25.03.2024 11:27 Відповісти
" рашкою керують боги напряму " - путлєр!
25.03.2024 11:30 Відповісти
@уйло
25.03.2024 11:30 Відповісти
Звіріють! - мабуть кораблі перерахували
25.03.2024 11:29 Відповісти
Сьогодні Благовіщення. Набожні мокшнанські піндерасти нас зі святом поздоровляють..
25.03.2024 11:32 Відповісти
Сьогодні ще і День СБУ. То кацапи точно будуть "вітати" наших СБУшників які разом з іншими спецслужбами топить їх кораблі і знищує нафтопереробні заводи.
Зі святом, шановні військові СБУ!!!
25.03.2024 11:39 Відповісти
Це у нас Благовіщеня, а у кацапів релігійні свята по календарю камуніздичному.
25.03.2024 16:32 Відповісти
Слава ППО!
25.03.2024 11:29 Відповісти
нахєра спамом скрізь кидаєшся - скучно????
25.03.2024 11:32 Відповісти
Це було вітання зі святом СБУ від рашистів? Чи то нас усіх з Благовіщенням поздоровили? 🤔

Хоча... Для московитів привід не потрібен, якщо є чим - будуть обстрілювать. Чим би таким подякувати їм, щоб виконати мрію ботоксного про відновлення "істарічєскай справєдлівасті" і загнати їх знов в копанки на болотах. Най жеруть одне одного і не заважають людству жити та розвиватися далі...
25.03.2024 11:39 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
25.03.2024 11:57 Відповісти
One shot, one hit ...
- в нашому випадку, чув особисто: два постріли - два "ракетних трупи" ..
.. і згодом вже, за секунди - "тривога"
передайте там, Папі - Пію Z, як кацапи вітають з Благовіщенням дітей, що біжать до бомбосховищ....
25.03.2024 12:02 Відповісти
Циркон
25.03.2024 12:06 Відповісти
❗️Внаслідок сьогоднішньої атаки ворога, слава Богу, немає влучань в багатоповерхові житлові будинки. І наразі жертв немає, - Кличко
25.03.2024 12:07 Відповісти
 
 