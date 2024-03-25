Знищено дві балістичні ракети, тип встановлюється, - Повітряні сили

Близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За його словами, цілі знищено, тип встановлюється.

"Дякую захисникам неба за бойову роботу!" - додав Олещук.

Раніше повідомлялося, що зранку 25 березня ворожі війська запустили ракети на Київ.