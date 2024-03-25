Знищено дві балістичні ракети, тип встановлюється, - Повітряні сили
Близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, цілі знищено, тип встановлюється.
"Дякую захисникам неба за бойову роботу!" - додав Олещук.
Раніше повідомлялося, що зранку 25 березня ворожі війська запустили ракети на Київ.
Топ коментарі
+13 Wild MadDog
показати весь коментар25.03.2024 11:27 Відповісти Посилання
+13 irenka ko
показати весь коментар25.03.2024 11:29 Відповісти Посилання
+11 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар25.03.2024 11:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зі святом, шановні військові СБУ!!!
Хоча... Для московитів привід не потрібен, якщо є чим - будуть обстрілювать. Чим би таким подякувати їм, щоб виконати мрію ботоксного про відновлення "істарічєскай справєдлівасті" і загнати їх знов в копанки на болотах. Най жеруть одне одного і не заважають людству жити та розвиватися далі...
- в нашому випадку, чув особисто: два постріли - два "ракетних трупи" ..
.. і згодом вже, за секунди - "тривога"
передайте там, Папі - Пію Z, як кацапи вітають з Благовіщенням дітей, що біжать до бомбосховищ....