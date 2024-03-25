Через проблеми з енергозабезпеченням у Харкові від завтра відключатимуть опалення, - Терехов
Минулої п’ятниці ворог фактично знищив основні енергетичні об’єкти, за рахунок яких живився Харків.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, всі ці дні комунальні служби спільно з енергетиками продовжують усувати наслідки тієї атаки, щоб відновити надання комунальних послуг у житлових будинках.
"І хоча частково їм уже вдалося це зробити, дефіцит електроенергії все ще відчутний. Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону. Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харківʼян. Відключати теплопостачання почнуть із завтрашнього дня. Температура повітря на вулиці - сприятлива", - зазначив Терехов.
Окремо він акцентував увагу щодо транспорту у Харкові.
"Сьогодні вдалося практично неможливе - запустити рух поїздів на всіх станціях метрополітену з інтервалом у 20 хвилин. Разом з тим потужностей для наземного електротранспорту ще не вистачає. Замість трамваїв і тролейбусів пасажирів за схемою блекауту продовжують перевозити безоплатні муніципальні автобуси", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль