У Харкові відновили роботу метрополітену після блекауту

У понеділок, 25 березня, у Харкові вдалося відновити роботу метрополітену. Він не працював з 22 березня внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Наші енергетики зробили, здавалося б, неймовірне і у нас зʼявилася змога запустити метро. Підземка працює по всіх лініях, інтервал руху 20 хвилин. Дякую усім причетним, як енергетикам, так і транспортникам, за чудову роботу!" - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація з енергопостачанням у Харкові може покращитись приблизно за тиждень, - Кудрицький

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Це найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.

Теперь я понимаю,почему харьковчане
Голосовали за Терехова
Он Харьков любит как своего ребенка
Коммунальные службы города творят чудеса!!!
Я в Киеве и завидую .....
25.03.2024 11:20 Відповісти
Знову якісь незрозумілі не українські слова.
25.03.2024 15:11 Відповісти
 
 