У Харкові відновили роботу метрополітену після блекауту

У понеділок, 25 березня, у Харкові вдалося відновити роботу метрополітену. Він не працював з 22 березня внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Наші енергетики зробили, здавалося б, неймовірне і у нас зʼявилася змога запустити метро. Підземка працює по всіх лініях, інтервал руху 20 хвилин. Дякую усім причетним, як енергетикам, так і транспортникам, за чудову роботу!" - зазначив він.

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Це найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.