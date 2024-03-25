У Харкові відновили роботу метрополітену після блекауту
У понеділок, 25 березня, у Харкові вдалося відновити роботу метрополітену. Він не працював з 22 березня внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Наші енергетики зробили, здавалося б, неймовірне і у нас зʼявилася змога запустити метро. Підземка працює по всіх лініях, інтервал руху 20 хвилин. Дякую усім причетним, як енергетикам, так і транспортникам, за чудову роботу!" - зазначив він.
Атака на українську енергетику
Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.
Це найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.
Голосовали за Терехова
Он Харьков любит как своего ребенка
Коммунальные службы города творят чудеса!!!
Я в Киеве и завидую .....