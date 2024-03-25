Останні ракетні атаки РФ по Україні - це воєнні злочини, - Боррель

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав воєнними злочинами останні російські ракетні атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"ЄС засуджує неодноразові атаки на Україну, здійснені за останній тиждень. Росія використала майже 190 ракет, щоб уразити цивільне населення, зруйнувати енергетичну інфраструктуру та позбавити простих громадян елементарної електрики й систем опалення. Це воєнні злочини", - написав Боррель у соцмережі Х.

