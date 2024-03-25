Останні ракетні атаки РФ по Україні - це воєнні злочини, - Боррель
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав воєнними злочинами останні російські ракетні атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"ЄС засуджує неодноразові атаки на Україну, здійснені за останній тиждень. Росія використала майже 190 ракет, щоб уразити цивільне населення, зруйнувати енергетичну інфраструктуру та позбавити простих громадян елементарної електрики й систем опалення. Це воєнні злочини", - написав Боррель у соцмережі Х.
Топ коментарі
+29 МОТО АВТО ДальноБой
показати весь коментар25.03.2024 17:41 Відповісти Посилання
+26 Pan Kotskyi
показати весь коментар25.03.2024 17:41 Відповісти Посилання
+8 Юрий Викторович #524822
показати весь коментар25.03.2024 17:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
країноюбензоколонкою-агресором?
Про це заявив на брифінгу в Брюсселі речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано
Воєнні злочини розпочалися ще в 2014 році!Плюс масові теракти!.
За збиття малайзійського лайнера,в якому загинуло більше людей,як у крокусі,так нікого і не покарали!
на жаль нам не поталанило отже працюйте над перемогою боати і сестри
Я не вірю,але таких небагато.
Русня гірше німецьких нацистів.
У Жопеза, як і в усього Заходу, є тільки ай-яй-яйця.
Боррель не розділяв ракетні напади на злочинні і незлочинні! Він просто назвав ракетні удари по Україні воєнними злочинами. Мовляв, оці останні удари були такими ж злочинами, як і все, що рашка робила раніше.
Але ж журналюгам потрібні емоції, і найкраще - негативні: злість, обурення, бо вони швидко розносяться та гарно працюють.
Зараз багато ІПСО, бо справи на фронті у фюрера все ж таки не дуже. Будемо обережні!