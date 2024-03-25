УКР
3 272 32

Останні ракетні атаки РФ по Україні - це воєнні злочини, - Боррель

боррель

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав воєнними злочинами останні російські ракетні атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"ЄС засуджує неодноразові атаки на Україну, здійснені за останній тиждень. Росія використала майже 190 ракет, щоб уразити цивільне населення, зруйнувати енергетичну інфраструктуру та позбавити простих громадян елементарної електрики й систем опалення. Це воєнні злочини", - написав Боррель у соцмережі Х.

Автор: 

ракети (4183) Боррель Жозеп (1075) воєнні злочини (1935)
Топ коментарі
+29
А попередні ракетні атаки, то все нормально, все в рамках дозволеного
25.03.2024 17:41 Відповісти
25.03.2024 17:41 Відповісти
+26
А попередні? У повній відповідності з Женевською конвенцією та Статутом ООН?
25.03.2024 17:41 Відповісти
25.03.2024 17:41 Відповісти
+8
Що воно меле?
Воєнні злочини розпочалися ще в 2014 році!Плюс масові теракти!.
За збиття малайзійського лайнера,в якому загинуло більше людей,як у крокусі,так нікого і не покарали!
25.03.2024 17:47 Відповісти
25.03.2024 17:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А попередні ракетні атаки, то все нормально, все в рамках дозволеного
25.03.2024 17:41 Відповісти
25.03.2024 17:41 Відповісти
То було дрібне ***********,по їхній класифікації.
25.03.2024 19:27 Відповісти
25.03.2024 19:27 Відповісти
А попередні? У повній відповідності з Женевською конвенцією та Статутом ООН?
25.03.2024 17:41 Відповісти
25.03.2024 17:41 Відповісти
Ну і?
25.03.2024 17:42 Відповісти
25.03.2024 17:42 Відповісти
Зараз введуть пекельні санкції і сильно стурбуюттся
25.03.2024 18:36 Відповісти
25.03.2024 18:36 Відповісти
Герр Боррель, то ці атаки призведуть до розривання дипломатичних зв'язків ЄС з країною бензоколонкою-агресором?
25.03.2024 17:46 Відповісти
25.03.2024 17:46 Відповісти
У ЄС за певних умов допускають спільну взаємодію з РФ для протидії тероризму після теракту під Москвою
Про це заявив на брифінгу в Брюсселі речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано
25.03.2024 17:49 Відповісти
25.03.2024 17:49 Відповісти
Ну от. Як кажуть, "There are no further comments."

25.03.2024 17:53 Відповісти
25.03.2024 17:53 Відповісти
Що воно меле?
Воєнні злочини розпочалися ще в 2014 році!Плюс масові теракти!.
За збиття малайзійського лайнера,в якому загинуло більше людей,як у крокусі,так нікого і не покарали!
25.03.2024 17:47 Відповісти
25.03.2024 17:47 Відповісти
".. більше людей ніж в крокусі хомячків.."
25.03.2024 23:25 Відповісти
25.03.2024 23:25 Відповісти
не звертайте уваги , це розумна раса зо забезпечила себе безпекою і ситістю
на жаль нам не поталанило отже працюйте над перемогою боати і сестри
25.03.2024 17:49 Відповісти
25.03.2024 17:49 Відповісти
Я б не сказав,що у нас раса нерозумна.Просто занадто довірлива.Пообіцяє,черговий кандидат у правителі райське життя,люди йому й вірять.
Я не вірю,але таких небагато.
25.03.2024 18:15 Відповісти
25.03.2024 18:15 Відповісти
Всі атаки це воєнні злочини.
Русня гірше німецьких нацистів.
25.03.2024 17:50 Відповісти
25.03.2024 17:50 Відповісти
русня суцільний воєнний злочин.
25.03.2024 18:01 Відповісти
25.03.2024 18:01 Відповісти
А перед цим були ігри у дитячій пісочниці? Боррель, це ти на тверезу голову зара сказав?
25.03.2024 17:51 Відповісти
25.03.2024 17:51 Відповісти
Та ну нах! Невже! Засудіть.
25.03.2024 17:53 Відповісти
25.03.2024 17:53 Відповісти
Добре! Дякуємо!
25.03.2024 17:58 Відповісти
25.03.2024 17:58 Відповісти
У когось є яйця.
У Жопеза, як і в усього Заходу, є тільки ай-яй-яйця.
25.03.2024 18:03 Відповісти
25.03.2024 18:03 Відповісти
Ви це кажете вже 3 рік.До дупи всі ці балачки.Ви самі терорстам даєте зелене світло безглуздими промовами.
25.03.2024 18:08 Відповісти
25.03.2024 18:08 Відповісти
А те что раньше были , по торговым центрам , по жилым домам то нормально ?
25.03.2024 18:11 Відповісти
25.03.2024 18:11 Відповісти
А все предыдущие ракетные атаки и атаки БПЛА типа не военные преступления. Так сказать законные. Вызывающие легкую обеспокоенность. Я правильно понял?
25.03.2024 18:12 Відповісти
25.03.2024 18:12 Відповісти
А шо, тільки останні ракетні і не тільки ракетні удари є злочином?! Скільки тисяч людей ***** вже вбило?!
25.03.2024 18:16 Відповісти
25.03.2024 18:16 Відповісти
Та їм пофіг на це, більше злочинів скоїти можливо, а от більшого покарання за це не має. рашистів треба зупиняти а не погрожувати правовими наслідками.
25.03.2024 18:20 Відповісти
25.03.2024 18:20 Відповісти
Понятно что злочин. Ну так давайте пару сотен томагавков и пару десятков Ф-35
25.03.2024 18:27 Відповісти
25.03.2024 18:27 Відповісти
Тобто ви висловили співчуття військовим злочинцям?
25.03.2024 18:39 Відповісти
25.03.2024 18:39 Відповісти
ну ви ж усі пішли на паску, а міши в пляс!
25.03.2024 18:42 Відповісти
25.03.2024 18:42 Відповісти
Ну раз "високий представник ЄС" сказав... А продовження до сказаного буде, типу "стурбовані" чи навіть "сильно стурбовані". А то якось мало віриться, що це таки "воєнні злочини"
25.03.2024 18:45 Відповісти
25.03.2024 18:45 Відповісти
Ми дуже стурбовані. Це воєнні злочини.

25.03.2024 18:46 Відповісти
25.03.2024 18:46 Відповісти
Вот єто мощь.
25.03.2024 18:50 Відповісти
25.03.2024 18:50 Відповісти
Журналісти, як завжди, не вміють формулювати, чи навмисно роблять хайп заголовками.
Боррель не розділяв ракетні напади на злочинні і незлочинні! Він просто назвав ракетні удари по Україні воєнними злочинами. Мовляв, оці останні удари були такими ж злочинами, як і все, що рашка робила раніше.
Але ж журналюгам потрібні емоції, і найкраще - негативні: злість, обурення, бо вони швидко розносяться та гарно працюють.

Зараз багато ІПСО, бо справи на фронті у фюрера все ж таки не дуже. Будемо обережні!
25.03.2024 19:13 Відповісти
25.03.2024 19:13 Відповісти
не питання, не конфлікт, не регулювання, не білий прапор в руки, а воєнні злочини, без строку давності
25.03.2024 20:21 Відповісти
25.03.2024 20:21 Відповісти
а рік тому? а два? на протязі десяти років кацапи чинять злочини, ґвалтуючи та винищуючи все українське від немовлят та дітей, палять та руйнують житло, школи, лікарні, торгівельні центри.. а ваша срана гейропа ніразу не приспустила свої прапори з жалоби. А тільки на болотах потовкло роту 88% виборців )(уйла, як кляті гейропейські толєрасти спустили свої срані кальсони аж до п'ят
25.03.2024 23:23 Відповісти
25.03.2024 23:23 Відповісти
 
 