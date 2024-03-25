В Одесі пролунали вибухи: росіяни атакують місто балістикою
Кілька вибухів пролунало в Одесі увечері 25 березня під час повітряної тривоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Це важливо! Ворог атакує нас ракетами!", - написав він.
Місцеві пабліки повідомляють про кілька вибухів у місті.
У Повітряних силах повідомили про завдання ударів по Одесі з Криму балістичними ракетами.
Erlich Bachman
25.03.2024 18:01
Frol Fedoroff
25.03.2024 18:04
Елена Мазуренко #551577
25.03.2024 18:14
Недоречно
Усі дружно запхали язика у дупу ***** і співчувають з приводу 137 зажмурених свинособак, 87,5% з яких голосували за *****, бо то є теракт, а ось це понад 25 місяців кожень день, це нє, нє теракт?
Великий науковець...
Відправив людину на місяць...
Але є один ньоюанс...
Фау 2...
Відео (звуки) вибухів які чули одесити -
https://uk.tgstat.com/channel/_osZLpRD48c3ODYy/51743
https://uk.tgstat.com/channel/_osZLpRD48c3ODYy/51745
Чого ти прешся сюди своїми лаптями ?