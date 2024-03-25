В Одесі пролунали вибухи: росіяни атакують місто балістикою

Кілька вибухів пролунало в Одесі увечері 25 березня під час повітряної тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Це важливо! Ворог атакує нас ракетами!", - написав він.

Місцеві пабліки повідомляють про кілька вибухів у місті.

У Повітряних силах повідомили про завдання ударів по Одесі з Криму балістичними ракетами.

