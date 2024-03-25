УКР
В Одесі пролунали вибухи: росіяни атакують місто балістикою

ракета,ракети,іскандер

Кілька вибухів пролунало в Одесі увечері 25 березня під час повітряної тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Це важливо! Ворог атакує нас ракетами!", - написав він.

Місцеві пабліки повідомляють про кілька вибухів у місті.

У Повітряних силах повідомили про завдання ударів по Одесі з Криму балістичними ракетами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТЕК про атаку на високовольтну підстанцію в Одесі: критичну інфраструктуру заживили. У місті та регіоні екстрені відключення світла

Одеса (5616) Кіпер Олег (53) балістичні ракети (470)
+45
А це не тероризм, нє?
Усі дружно запхали язика у дупу ***** і співчувають з приводу 137 зажмурених свинособак, 87,5% з яких голосували за *****, бо то є теракт, а ось це понад 25 місяців кожень день, це нє, нє теракт?
25.03.2024 18:01 Відповісти
25.03.2024 18:01 Відповісти
+25
вбивати москалів будь-де. Хоч в сортирі, хоч в "Крокусі". Живи, Одеса!
25.03.2024 18:04 Відповісти
25.03.2024 18:04 Відповісти
+17
25.03.2024 18:14 Відповісти
25.03.2024 18:14 Відповісти
цензор чому на фото наш нептун ?

Недоречно
25.03.2024 18:00 Відповісти
25.03.2024 18:00 Відповісти
А це не тероризм, нє?
Усі дружно запхали язика у дупу ***** і співчувають з приводу 137 зажмурених свинособак, 87,5% з яких голосували за *****, бо то є теракт, а ось це понад 25 місяців кожень день, це нє, нє теракт?
25.03.2024 18:01 Відповісти
25.03.2024 18:01 Відповісти
вбивати москалів будь-де. Хоч в сортирі, хоч в "Крокусі". Живи, Одеса!
25.03.2024 18:04 Відповісти
25.03.2024 18:04 Відповісти
25.03.2024 18:14 Відповісти
25.03.2024 18:14 Відповісти
Наразі чисто, видихаємо
25.03.2024 18:08 Відповісти
25.03.2024 18:08 Відповісти
Снова Крым. Надо решать проблему с этим гадюшником. Не тратить птички на второстепенное а все слать в Крым. Пока не останется ни одного ПВО. И дальше все средства и места запуска ракет.
25.03.2024 18:16 Відповісти
25.03.2024 18:16 Відповісти
А що ж тоді з бєлгородом робити? Якщо не придушити їх там, та Харків буде лихоманити. Так просто сказати: все в Крим...
25.03.2024 18:19 Відповісти
25.03.2024 18:19 Відповісти
25.03.2024 18:18 Відповісти
25.03.2024 18:18 Відповісти
Як тут не згадати Вернера фон Брауна...
Великий науковець...
Відправив людину на місяць...
Але є один ньоюанс...
Фау 2...
25.03.2024 18:24 Відповісти
25.03.2024 18:24 Відповісти
Лінія 101 працює зі збоями, https://t.me/suspilneodesa/33708 повідомили у ДСНС Одещини. Звернутись за допомогою можна за номером 112.

Відео (звуки) вибухів які чули одесити -
https://uk.tgstat.com/channel/_osZLpRD48c3ODYy/51743

https://uk.tgstat.com/channel/_osZLpRD48c3ODYy/51745
25.03.2024 18:22 Відповісти
25.03.2024 18:22 Відповісти
Це жах. Нептун навіщо на фото? Йо*нуті?
25.03.2024 18:23 Відповісти
25.03.2024 18:23 Відповісти
може кацапи вже вкради нашу розробку як план контрнаступу і виготовляють нептуни для себе )
25.03.2024 18:43 Відповісти
25.03.2024 18:43 Відповісти
А там хоч одна батарея петріот є?
25.03.2024 18:25 Відповісти
25.03.2024 18:25 Відповісти
Всі біля Києва, банкову охороняють. Тому кацапи знайшли слабке місце.. (
25.03.2024 18:37 Відповісти
25.03.2024 18:37 Відповісти
Харе гавкати, Київ охороняють ті, що Клички випросили. Мерів своїх раком ставте - нехай прогинаються й випрошують.
25.03.2024 18:41 Відповісти
25.03.2024 18:41 Відповісти
Харе гавкати ,за часи правління Петра у всьому був винен "Порох" ,в нинішнім часі треба ставити всіх раком та ще й з прогибом ,тільки не "зе" котрий на Біблії обібрасвся бути гарантом безпеки України і її народу...(черга до Байдена.або Шольца .чи Макрона із українських мерів""Хлопці якого куя Ви тут зібралися?Та приїхали просити ППО .********** .і т.д " Охорона викиньте їх за двері,це не їх компетенція"
25.03.2024 19:25 Відповісти
25.03.2024 19:25 Відповісти
Моя така думка, якщо ми не можемо захопити Крим, то треба нейтралізувати загрозу звідти.
25.03.2024 18:42 Відповісти
25.03.2024 18:42 Відповісти
Захопили орки, а Україна, дай Бог, його може тільки звільнити
25.03.2024 19:07 Відповісти
25.03.2024 19:07 Відповісти
Кацапе, ти і твої діти маєте знаходитись на території засрашки, благо для тебе, її аж задосить.
Чого ти прешся сюди своїми лаптями ?
25.03.2024 19:24 Відповісти
25.03.2024 19:24 Відповісти
 
 