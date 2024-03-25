США запровадили санкції проти російських операторів віртуальних активів

Міністерство фінансів США 25 березня оголосило про санкції проти тринадцяти юридичних та двох фізичних осіб із Росії, причетних до надання фінансових послуг і технологічного сектора російської економіки. Вони допомагають компаніям РФ ухилятися від санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство фінансів США.

Як пояснив американський Мінфін, підсанкційні особи "розробляють або пропонують послуги у віртуальних активах, що дозволяють ухилятися від санкцій США", або перебувають у власності чи під контролем інших осіб із санкційного списку.

У Мінфіні зазначили, що всі компанії, проти яких сьогодні ввели санкції, або допомогли створити чи експлуатувати послуги на основі блокчейну, або забезпечили платежі у віртуальній валюті в російському фінансовому секторі, що дає змогу потенційно ухилятися від санкцій.

У санкційному списку США опинились, серед іншого, московські фінтех-компанії B-Crypto, "Системи розподіленого реєстру", "Лайтхаус", "Центр розробки електронних платіжних засобів" і "Атомайз", які співпрацюють із підсанкційними російськими банками.

Також американський Мінфін наклав санкції на російські компанії

"Веб3 Технології" та "Веб3 Інтегратор", які працюють із технологією блокчейн,

естонську Bitfingroup OÜ і кіпрську Tokentrust Holdings, що пов'язані з РФ.

Під обмеження потрапили акціонер "ВЕБ3 Технології" Ігор Кайгородов та власник і директор "Центру розробки електронних платіжних засобів" Тимур Буканов.

Окремо США запровадили санкції проти трьох російських компаній, які допомагали купувати Росії технологічне обладнання – зокрема й для оборонного сектора – в обхід санкцій.