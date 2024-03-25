УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9662 відвідувача онлайн
Новини
1 559 4

США запровадили санкції проти російських операторів віртуальних активів

санкції

Міністерство фінансів США 25 березня оголосило про санкції проти тринадцяти юридичних та двох фізичних осіб із Росії, причетних до надання фінансових послуг і технологічного сектора російської економіки. Вони допомагають компаніям РФ ухилятися від санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство фінансів США.

Як пояснив американський Мінфін, підсанкційні особи "розробляють або пропонують послуги у віртуальних активах, що дозволяють ухилятися від санкцій США", або перебувають у власності чи під контролем інших осіб із санкційного списку.

У Мінфіні зазначили, що всі компанії, проти яких сьогодні ввели санкції, або допомогли створити чи експлуатувати послуги на основі блокчейну, або забезпечили платежі у віртуальній валюті в російському фінансовому секторі, що дає змогу потенційно ухилятися від санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провідний світовий розробник програм для інженерів заборонив використовувати свої розробки у РФ

У санкційному списку США опинились, серед іншого, московські фінтех-компанії B-Crypto, "Системи розподіленого реєстру", "Лайтхаус", "Центр розробки електронних платіжних засобів" і "Атомайз", які співпрацюють із підсанкційними російськими банками.

Також американський Мінфін наклав санкції на російські компанії

  • "Веб3 Технології" та "Веб3 Інтегратор", які працюють із технологією блокчейн,
  • естонську Bitfingroup OÜ і кіпрську Tokentrust Holdings, що пов'язані з РФ.

Під обмеження потрапили акціонер "ВЕБ3 Технології" Ігор Кайгородов та власник і директор "Центру розробки електронних платіжних засобів" Тимур Буканов.

Також читайте: Угорщина готова розвивати співпрацю з РФ у секторах, де немає санкцій, - Сійярто

Окремо США запровадили санкції проти трьох російських компаній, які допомагали купувати Росії технологічне обладнання – зокрема й для оборонного сектора – в обхід санкцій.

Автор: 

росія (67880) санкції (12748) США (24357)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://x.com/Osinttechnical/status/1772257528639844829?s=20
показати весь коментар
25.03.2024 19:02 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 19:09 Відповісти
"Віртуальні активи "- " Я знаю,що я мало знаю"
показати весь коментар
25.03.2024 19:13 Відповісти
Моцно... Ото завалили...
показати весь коментар
26.03.2024 00:22 Відповісти
 
 