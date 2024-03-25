УКР
Новини
4 692 18

СБУ обіграла російські спецслужби на всіх ключових напрямках, - Малюк

малюк

Служба безпеки України перевершила російські спецслужби на всіх ключових напрямках діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Служби безпеки України Василь Малюк в ефірі телеканалу ICTV.

"Я б не недооцінював ворога, проте ми їх обіграли по всіх ключових напрямках. СБУ стала воюючою спецслужбою воюючої країни", - підкреслив він.

За його словами, лише за минулий рік СБУ викрила 47 російських агентурних мереж, до яких у тому числі були залучені і окремі народні депутати, і представники Сил оборони.

Він підкреслив, що лише 20% контррозвідувальної діяльності СБУ - це викриття агентурних мереж і виконання необхідних процесуальних дій, пов’язаних із досудовим слідством і підготовкою обвинувальних актів. 

Значно більше уваги вимагають проведення багатоетапних контррозвідувальних ігор, впровадження подвійних агентів, активні контррозвідувальні заходи та інше.

Малюк навів приклади, коли СБУ затримала групу молодиків у Київській області, які проходили курси операторів бойових дронів і готували диверсію зі знищення системи "Patriot" за завданням ФСБ РФ. А також мережу на Одещині, яка збирала й передавала ворогу дані для ракетних обстрілів. Її куратора вдалося витягнути з Придністров’я в Україну і затримати, а тепер він дає викривальні покази щодо інших учасників.

Також очільник СБУ розповів про викриття агентурної мережі, до якої входили представники розвідспільноти – колишні співробітники ГУР, СЗР і чинний на той момент офіцер СБУ.

Він підкреслив, що своєрідним маркером ефективності очищення самої спецслужби є той факт, що за останній рік у ній не було жодного витоку інформації про планування та підготовку спецоперацій.

Автор: 

СБУ (13379) Малюк Василь (127)
Топ коментарі
+15
Сам себе не похвалиш... Їбучі блогери
показати весь коментар
25.03.2024 22:12 Відповісти
+15
Головними гравцями-переможцями в команді СБУ були: Баканов,Наумов,Кулініч,Шайтанов?
показати весь коментар
25.03.2024 22:27 Відповісти
+8
"нехай Тебе не хвалить Твій рот,а похвалить український народ"
показати весь коментар
25.03.2024 22:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Садохін, Херсонське управління...
показати весь коментар
25.03.2024 23:03 Відповісти
З язика зняв.
показати весь коментар
26.03.2024 06:50 Відповісти
Тобто виявлений лише один співробітник СБУ який працював на ворога.
Не кожна структура може цим похизуватись.
показати весь коментар
25.03.2024 22:28 Відповісти
А два із числа 5-6 мененджерів знаходяться в офіційних списках рос.агентів у Великій Британії-є чим хвалитись.
показати весь коментар
25.03.2024 22:36 Відповісти
Хватить вихвалятись. Он Харків та Одеса без тепла та електрики сидять.
показати весь коментар
25.03.2024 22:47 Відповісти
Согласна
Наши спецслужбы кацапов УМЫЛИ
В лучших украинских традициях
Отличная работа, пан Малюк!
показати весь коментар
25.03.2024 22:49 Відповісти
Та вже скажіть що СБУ в одне рило війну виграло.
показати весь коментар
25.03.2024 22:54 Відповісти
Ага, особливо на Півдні на початку 2022 сбу всіх наіпало...
показати весь коментар
25.03.2024 22:56 Відповісти
Покищо філіалу ФСБ в Україні краще за все вдаються самопіар, рейдерство та підглядання за жінками в саунах.
показати весь коментар
25.03.2024 23:16 Відповісти
Головний "Ключовий напрямок" був і залишається - розпил бабла.
показати весь коментар
26.03.2024 00:32 Відповісти
Особенно хорошо получается 3.14здеть и хвалить себя.
показати весь коментар
26.03.2024 06:54 Відповісти
Тим часом деякі художники Кацапстану привертають увагу до сил, що стоять за джихадистами. 74-річний Юрій Куклачов переконаний, що в цій справі мав місце згубний вплив Заходу. В інтерв'ю журналістам видання "Московський комсомолець" тренер був категоричним. На його думку, Росія має відповісти жорстко, але справедливо - а саме - бомбардуванням європейських міст, де "всі сидять досхочу, п'ють шампанське"
показати весь коментар
26.03.2024 07:59 Відповісти
Ще один буданов?
показати весь коментар
26.03.2024 08:39 Відповісти
Також обіграли Бігус.інфо по всіх напрямках.
показати весь коментар
26.03.2024 09:31 Відповісти
 
 