СБУ обіграла російські спецслужби на всіх ключових напрямках, - Малюк

Служба безпеки України перевершила російські спецслужби на всіх ключових напрямках діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Служби безпеки України Василь Малюк в ефірі телеканалу ICTV.

"Я б не недооцінював ворога, проте ми їх обіграли по всіх ключових напрямках. СБУ стала воюючою спецслужбою воюючої країни", - підкреслив він.

За його словами, лише за минулий рік СБУ викрила 47 російських агентурних мереж, до яких у тому числі були залучені і окремі народні депутати, і представники Сил оборони.

Він підкреслив, що лише 20% контррозвідувальної діяльності СБУ - це викриття агентурних мереж і виконання необхідних процесуальних дій, пов’язаних із досудовим слідством і підготовкою обвинувальних актів.

Значно більше уваги вимагають проведення багатоетапних контррозвідувальних ігор, впровадження подвійних агентів, активні контррозвідувальні заходи та інше.

Малюк навів приклади, коли СБУ затримала групу молодиків у Київській області, які проходили курси операторів бойових дронів і готували диверсію зі знищення системи "Patriot" за завданням ФСБ РФ. А також мережу на Одещині, яка збирала й передавала ворогу дані для ракетних обстрілів. Її куратора вдалося витягнути з Придністров’я в Україну і затримати, а тепер він дає викривальні покази щодо інших учасників.

Також очільник СБУ розповів про викриття агентурної мережі, до якої входили представники розвідспільноти – колишні співробітники ГУР, СЗР і чинний на той момент офіцер СБУ.

Він підкреслив, що своєрідним маркером ефективності очищення самої спецслужби є той факт, що за останній рік у ній не було жодного витоку інформації про планування та підготовку спецоперацій.

