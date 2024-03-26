Збито усі 12 запущених Росією "Шахедів", - Повітряні сили

Уночі 26 березня 2024 року ворог атакував 12-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда - Крим та Курської області - РФ, а також двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях.

"Збито усі 12 "Шахедів". Дякую за успішну бойову роботу!", - уточнив Олещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронами на Південь: пошкоджено 2 енергетичні об’єкти