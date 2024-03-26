УКР
Новини
Збито усі 12 запущених Росією "Шахедів", - Повітряні сили

шахеди

Уночі 26 березня 2024 року ворог атакував 12-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда - Крим та Курської області - РФ, а також двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях.

"Збито усі 12 "Шахедів". Дякую за успішну бойову роботу!", - уточнив Олещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронами на Південь: пошкоджено 2 енергетичні об’єкти

Автор: 

знищення (8279) дрони (5646) Повітряні сили (3032)
Топ коментарі
+6
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
26.03.2024 12:31 Відповісти
+5
Хуситы атаковали судно с российской нефтью 26.03.2024, 8:29
26.03.2024 08:21 Відповісти
+5
молодці наші небесні Янголи-охоронці !
26.03.2024 10:26 Відповісти
Збили "мобільні вогневі групи Сил оборони" - це ж простими словами піхота ? А чому піариться ППО?
26.03.2024 08:04 Відповісти
Це Гепарди і інше протидронове. Так що таки ППО.
26.03.2024 09:34 Відповісти
ППО да, Сухопутних військ......
Но не ппо Повітряних Сил - Олєщук який боком до СВ?
показати весь коментар
26.03.2024 09:35 Відповісти
26.03.2024 08:12 Відповісти
Курск , шо там пепео ?
26.03.2024 08:16 Відповісти
за ухо таджика
26.03.2024 08:22 Відповісти
Для таких новин правило хорошого тону -- наводити першоджерело.

https://www.forexlive.com/news/china-run-tanker-shipping-russian-oil-hit-by-houthis-20240326/

Дякую! (на майбутнє)
26.03.2024 13:38 Відповісти
https://novosti.dn.ua/ru/news/370742-v-belgorode-nochyu-byli-vzryvy-est-razrusheniya-i-postradavshie Ночью Белгород был атакован с воздуха - 26 марта 2024
26.03.2024 08:23 Відповісти
https://youtu.be/UQyP3ewpRAI "Заткнитесь": Соловьев набросился на жителей Белгорода, которые жалуются на обстрелы (видео)
26.03.2024 08:25 Відповісти
він дегенерат)).
26.03.2024 10:28 Відповісти
26.03.2024 13:44 Відповісти
26.03.2024 13:40 Відповісти
 
 