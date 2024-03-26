УКР
Одеса та Одещина повертаються до стабілізаційних відключень світла, половина електротранспорту відновлює роботу, - ДТЕК

енергетика,світло

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі Одещини і з’явилася можливість повернутись до графіків стабілізаційних відключень. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Ще одна позитивна новина: в місті відновлює роботу 50% рухомого складу електротранспорту. Просимо розумно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу. Ремонтні роботи тривають.
Енергетики Одещини та всієї країни роблять все можливе, щоб якнайшвидше подолати наслідки російських обстрілів", - додають у ДТЕК.

ДТЕК про атаку на високовольтну підстанцію в Одесі: критичну інфраструктуру заживили. У місті та регіоні екстрені відключення світла

Одеса (5616) Одеська область (3490) енергетика (2696) ДТЕК (2002) відключення світла (1113)
Респект бригадам электриков из службы чрезвычайных ситуаций.

Это настоящие трудяги войны. Честь им и Слава
