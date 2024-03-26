Одеса та Одещина повертаються до стабілізаційних відключень світла, половина електротранспорту відновлює роботу, - ДТЕК
Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі Одещини і з’явилася можливість повернутись до графіків стабілізаційних відключень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"Ще одна позитивна новина: в місті відновлює роботу 50% рухомого складу електротранспорту. Просимо розумно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу. Ремонтні роботи тривають.
Енергетики Одещини та всієї країни роблять все можливе, щоб якнайшвидше подолати наслідки російських обстрілів", - додають у ДТЕК.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это настоящие трудяги войны. Честь им и Слава