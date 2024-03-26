ЗСУ завдали удару ракетою "Нептун" по кораблю "Костянтин Ольшанський", - ВМС. ВIДЕО

Сили оборони уразили ракетою "Нептун" корабель "Костянтин Ольшанський", який росіяни вкрали під час окупації Криму у 2014 році.

Про це в ефірі FreeДом заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

"Варто зазначити, що до двох ВДК "Азов" та "Ямал" можна додати той же "Іван Хурс", який зазнав пошкоджень кормового обладнання розвідувального і виконання задач за профілем ним під питанням. Виконувати найближчим часом він їх не зможе. Але, як виявилося, це не все. Тут детективна історія розгорнулася навколо ВДК "Костянтин Ольшанський".

Нагадую, це український ВДК, який у 2014 році, 10 років тому, був захоплений російськими окупантами. 9 років він стояв у бухті Севастопольській, його розбирали на запчастини, просто банально грабували, а на 10 рік війни вони зрозуміли, що закінчуються у них ВДК цього проєкту 775-го і було ухвалено рішення його відновити. Протягом року провели відновлювальні роботи, але метою цих робіт було створити причину, щоб відрапортувати московському керівництву і тим самим доповісти населення у Росії та на окупованих територіях, як вони відновили свої кораблі, які було пошкоджено. Була така ідея видати за один із них наш корабель. Корабель цей мав використовуватися проти України, на жаль.Тому було ухвалено рішення щодо ураження цієї одиниці нашим "Нептуном". Ураження також було завдано, уточнюються пошкодження. Ушкодження він отримав, він не готовий до бою", - сказав він.

