ЗСУ завдали удару ракетою "Нептун" по кораблю "Костянтин Ольшанський", - ВМС. ВIДЕО

Сили оборони уразили ракетою "Нептун" корабель "Костянтин Ольшанський", який росіяни вкрали під час окупації Криму у 2014 році.

Про це в ефірі FreeДом заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

"Варто зазначити, що до двох ВДК "Азов" та "Ямал" можна додати той же "Іван Хурс", який зазнав пошкоджень кормового обладнання розвідувального і виконання задач за профілем ним під питанням. Виконувати найближчим часом він їх не зможе. Але, як виявилося, це не все. Тут детективна історія розгорнулася навколо ВДК "Костянтин Ольшанський".

Нагадую, це український ВДК, який у 2014 році, 10 років тому, був захоплений російськими окупантами. 9 років він стояв у бухті Севастопольській, його розбирали на запчастини, просто банально грабували, а на 10 рік війни вони зрозуміли, що закінчуються у них ВДК цього проєкту 775-го і було ухвалено рішення його відновити. Протягом року провели відновлювальні роботи, але метою цих робіт було створити причину, щоб відрапортувати московському керівництву і тим самим доповісти населення у Росії та на окупованих територіях, як вони відновили свої кораблі, які було пошкоджено. Була така ідея видати за один із них наш корабель. Корабель цей мав використовуватися проти України, на жаль.Тому було ухвалено рішення щодо ураження цієї одиниці нашим "Нептуном". Ураження також було завдано, уточнюються пошкодження. Ушкодження він отримав, він не готовий до бою", - сказав він.

+56
ЧЕЛОВЕК КОТОРыЙ СПАС Струнгу Нептун сидит в СИЗО по приказу Ампиратора Вовы нет ничего страшнее чем во власти идиот да еще еврейского разлива шобла суржик смесь скунса и жабы.. далее один сплошной матюгальный диалект...
26.03.2024 09:21 Відповісти
+41
Поховав. Відкрийте бюджет країни до 2019 і побачите
26.03.2024 09:17 Відповісти
+28
виробляют півракети на місяць. потужна програма під проводом зєлі!
26.03.2024 09:28 Відповісти
Так Зеленський поховав проект "Нептун". Нє?
26.03.2024 09:15 Відповісти
Поховав. Відкрийте бюджет країни до 2019 і побачите
26.03.2024 09:17 Відповісти
То проекту нема а ракети є?
26.03.2024 09:25 Відповісти
виробляют півракети на місяць. потужна програма під проводом зєлі!
26.03.2024 09:28 Відповісти
Було заплановано зробити ракетний щит.
Він був у вас ? Чи кілька пробних зразків, які виготовив Турчинов ?
26.03.2024 09:31 Відповісти
Назви кількість Нептунів яку ми використали- один, два, може три.
26.03.2024 09:45 Відповісти
набирайте офіційні джерела.
26.03.2024 09:50 Відповісти
Зара, зара. Будьте на зв'язку.
26.03.2024 09:51 Відповісти
Если Вы будете задавать пикантные вопросы, мы будем давать, на них, пикантные ответы (с).
26.03.2024 10:12 Відповісти
На начало большого вторжения у нас, если бы все шло по утвержденному плану, должно было быть минимум 5-6 полных дивизионов "Нептун". А это 360-432 (!!) ракеты. Ну и где они?
26.03.2024 11:23 Відповісти
В асфальті.
26.03.2024 15:09 Відповісти
А може після 2019? А в таємних розділах дивились?
26.03.2024 17:31 Відповісти
Де підтвердження про пошкодження кораблів?!
26.03.2024 09:18 Відповісти
ЧЕЛОВЕК КОТОРыЙ СПАС Струнгу Нептун сидит в СИЗО по приказу Ампиратора Вовы нет ничего страшнее чем во власти идиот да еще еврейского разлива шобла суржик смесь скунса и жабы.. далее один сплошной матюгальный диалект...
26.03.2024 09:21 Відповісти
Уже давно пішов додому з повними карманами кешу очікувати судового розгляду який обіцяє бути таким же кривим, як і попередні його судові процеси під кремлівським сонцем в псевдоукраїнській владі
26.03.2024 10:24 Відповісти
вийшов під заставу
26.03.2024 14:03 Відповісти
от і спалився кацапа
26.03.2024 14:07 Відповісти
Поховав чи нє то вже другорядне питання. Головне що скоріше за все кацапи змогли отримати технологія виробництва цих ******** ракет. Ось це уже проблема
26.03.2024 14:38 Відповісти
І що в результаті з кораблем?
26.03.2024 09:17 Відповісти
Никто не знает . Новость из Зет каналов эрэфных.
26.03.2024 12:19 Відповісти
Як слухати речників, то це вже четвертий за 2 дні. Але чомумь в статистиці ГШ їх нема.
26.03.2024 09:18 Відповісти
Ну если я правильно понял, эти все повреждения были нанесены в один день... В статистике нет, потому что не потопили же, а только повредили.
26.03.2024 09:22 Відповісти
Ну дай Боже...
Головне, щоб не перетворились у Говношенкова, який вже знищив 90 хаймарсів, 30 петріотів і одну Зірку смерті.
26.03.2024 09:41 Відповісти
Якось тривожно слухать про ці "перемоги" при старому командуванні цього не було, там все було вивірено
26.03.2024 09:22 Відповісти
При царе ваще все было ништяк.
26.03.2024 10:20 Відповісти
Бо не згоріли вщент. Підлягають ремонту.
26.03.2024 09:23 Відповісти
Якось позорно і тривожно
26.03.2024 09:25 Відповісти
детективна історія виявляється
26.03.2024 09:19 Відповісти
Теперь точно можно сказать, кто в Чорном море хозяин. Украина не имеет своего большого флота в Чорном море, тем не менее, уже кончает российский черноморский флот. Слава ВСУ!
26.03.2024 09:20 Відповісти
Це неймовірно і увійде в історію !

Як маленька Україна знищила флот осоромленого ***** не маючи фактично свого флоту.

Перша дронова війна яку започаткувала Україна.
26.03.2024 11:41 Відповісти
Я ж писала,що своє найбільш продуктивне. Нептун так Нептун, дякую Пастор, що дав початок цій темі
26.03.2024 09:30 Відповісти
чого Пастор? Цю зброю почали розробляти ще у 2010-му)), а на озброєння Української Армії вона стала у 2020-му.
26.03.2024 10:14 Відповісти
а вже у 22-му пошкодила рашистського "адмірала єссена" і потопила рашистську "мацкву"))
26.03.2024 10:18 Відповісти
Кацап, іди ***** звідси.
26.03.2024 11:15 Відповісти
Того що Пастор довів цю програму до результату
26.03.2024 10:20 Відповісти
Пастор у всьому красень! Але участь приймав не тільки він), і остаточні випробування були вже при Зелє, а роспочато розробку взагалі при яноковочі)), як це не звично б не виглядало)). Втім, вважаю це колективною перемогою українців!
26.03.2024 10:25 Відповісти
до речі, Пастор це єдиний кандидат, за якого б я віддала свій голос на виборах.
26.03.2024 10:29 Відповісти
нажаль не віддаси , так само як я .... в нас преза робить телевізор.. а в нього нема власних телеканалів , тай гнусавить з кривим рилом він не вміє....
26.03.2024 16:58 Відповісти
Але фото в ті часи було іменно з ним на фоні Нептуна.
26.03.2024 12:26 Відповісти
... так при Зелі... який почув про випробування і бистренько закрив проект!
26.03.2024 17:27 Відповісти
2 листопада 2019 року в Одеській області, поблизу селища https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Чорноморське , відбулися успішні пуски ракети. Для забезпечення безпеки до 16:00 була закрита для навігації суден і польотів авіації ділянка моря площею 6,3 тис. км²https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-28 [28] .

Черговий етап випробувань ракетного комплексу Р-360 «Нептун» із пусками крилатих ракет відбувся 2 квітня 2020 року на полігоні «Алібей» на півдні Одеської областіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-29 [29] . «Нептун» оснащений інертною бойовою частиною, це перша демонстрація роботи всіх систем керування і наведенняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-30 [30] .

27 квітня 2020 року відбулися випробування ракети РК-360МЦ «Нептун» в умовах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F радіоелектронної протидії противника - зі створенням реальних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0 радіоперешкод для головки самонаведення ракети. До випробувань також залучили авіацію - літаки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27 Су-27 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-31 [31] .

З 27 до 30 травня 2020 року відбулися державні випробування ракети РК-360МЦ «Нептун» на полігоні «Алібей». Під час випробування здійснено залповий пуск двох ракет та успішне ураження двох надводних цілей на відстані близько 85 та 110 км, відстань між якими становила близько 20 кмhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-32 [32] .

Чергові випробування комплексу відбулися на полігоні «Алібей» 17 червня 2020 року. Ракету випробували з бойовою частиноюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-33 [33] .

У грудні 2023 року було повідомлено, що фахівці працюють над модифікацією протикорабельної крилатої ракети «Нептун». Наразі Міноборони співпрацює щодо цього питання з Міністерством стратегічних галузей промисловостіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-34 [34] .

ХТО ЩО ЗАКРИВ???? як ви вже дістали своїми срачами!!
27.03.2024 10:44 Відповісти
Для особливо ТУПОГО поціновувача зеленої мразоти!!! Почитай дурноголове плани на виготовлення ракет після 2017 року. А може зелененький поціновувач не знає...що на 2021 2022 рік КБ **Промінь** , де ВИГОТОВЛЯЮТЬ цей комплекс НЕ ОТРИМАЛО !!! державного замовлення ?! Чи може на 2023 рік отримало? За два роки війни ДВА З ПОЛОВИНОЮ успішних пуски? Тим, що вдалося врятуватиз розробок 2019 року? Може дурноголове не знає...що ОСТАННЕ випробування відбулося влітку 2020 року? Комплекс ТЕОРЕТИЧНО був прийнятий на озброєння і ВСЕ!!!!І що ДВА роки ніхто не давав гроші на виробництво? І ЦЕ НЕ ЗАКРИТТЯ??? Може дурноголове не знає, що у перші місяці війни використовували і ракети і ПТРК Стугна.. Корсар які виготовляли для ЕКСПОРТНИХ контрактів і які вдалося у Малині Житомирської області вивести з під удару Пашинським та Чероновол ( за що і отримали кримінальну справу) Там у Малині і врятували кілька Нептунів та Вільх. Може дурновате не знає..чим знищували БДК кацапські? Може Нептунами..чи всеж британськими ракетами?
Як же Ви ДІСТАЛИ своїми тупими срачами...дурноголові!!!
27.03.2024 18:43 Відповісти
28.03.2024 12:59 Відповісти
..так реагує людина..яка зрозуміла , що написала маячню? Чи дійсно реально дурноголова?
28.03.2024 22:12 Відповісти
.. але дуже добре, що Ви визнали себе поціновувачем зеленого болота! Хоч не ховаєтесь ..))))
28.03.2024 22:13 Відповісти
Тобі..дурноголове... трохи нижче ще докладніше все розклав! От тільки питання!₴? Чи дійде до потенційно дурноголових поціновувачів зелених щось з реальності? Бо Ви живете у зеленому болоті і як жаби квакаєте... Хто закрив? От же Москву втопили... по С-400 бахнули і ЩО ДАЛІ? У нас же НІЧОГО НЕ ЗАКРИЛИ... і нічого не зробили!!
27.03.2024 18:48 Відповісти
У 2006-му. У 2010 за правління кримінального рецедивіста програма ракетного переозброєння ЗСУ була зупинена і по сьогоднішній день.
26.03.2024 10:29 Відповісти
Підтримую! У вересні 2015 року на виставці «Зброя та безпека-2015» уперше продемонстрували вигляд нової протикорабельної крилатої ракети як ключового елементу протикорабельного ракетного комплексу «Нептун»
- 30 січня 2018 року відбулися успішні перші льотні випробування крилатої ракети «Нептун».
- 17 серпня 2018 року на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети, на яких був присутній Олександр Турчинов. Випробування української крилатої ракети Нептун виявилися успішними. Під час них точно уражено морську ціль на відстані 100 км
- У жовтні 2018 року командувач Військово-морських сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко повідомив, що до кінця 2018 року іще має бути два випробувальних пуски ракети, а вже в квітні-травні 2019 року має бути завершене випробування берегового комплексу з протикорабельними ракетами «Нептун».
5 грудня 2018 року на узбережжі Чорного моря відбулись випробування ракет українського виробництва. Протикорабельні ракети «Нептун» на цих випробуваннях успішно вразили ціль на відстані 280 км
Отже, за планом випробування мали закінчити у квітні-травні 2019. Хто у нас прийшов до влади в травні 2019?
-2020 р. - скандал, "Нептун" не включений в державне оборонне замовлення. Через крик здійнятий ЗМІ ракету включають в ДОЗ. "Нептун" приймають на озброєення.
-2021 р. скандал, преса повідомляє про спробу зупинити Палоградський хімічний завод, що виробляв компоненти для ракет "Вільха" та "Нептун". Через скандал ситуацію виправляють.
-2022 р. - ракетами "Нептун" виведений з ладу флагман російського чорноморського флоту, крейсер "Москва". Це перший флагман втрачений Росією/СССР від 1905 р."
Якби не голосували "по приколу" за отой прикол, що сидить у підвалі, то ми б і самі мали "Нептун"- 280 км, РСЗВ "Вільха" (170 км) і ОТРК "Гром-2" (400-800 км)
26.03.2024 17:42 Відповісти
Там ще мав вийти на заміну старих систем - новий ЗРК "Дніпро". Але з приходом "нових ліц" все заглохло.
26.03.2024 18:30 Відповісти
Корабель збив ракету!
Пє-вє-о анало-гов-нет...
26.03.2024 09:33 Відповісти
уже як кацапи - однім махом сємєрих побівахом ... поки що крім п'ятен на причалах - нема ніяких доказів враження.
26.03.2024 09:37 Відповісти
Он,як зашумувало московське лайно по мережах, закидаючи дурнуватими питаннями, ЩО, ДЕ, ЧИМ, СКІЛЬКИ, КОЛИ????
Пильнуймо Україну!!

26.‎03.‎2024 762 доба війни

7 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
26.03.2024 09:42 Відповісти
"7 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського" ))))))) а це не московське лайно??? Чухню московське падло не запощуй тут
26.03.2024 10:34 Відповісти
нічого, фіни свої домівки спалювали, щоб зайдам радянським не дісталися. Правильно зробили! Особливо враховуючи, що на його відновлення були витрачені не малі гроші.
26.03.2024 10:10 Відповісти
Той корабель все одно вже був кацапський. Вони ним володіли, вони його ремонтували, вони його збиралися використовувати. Тож на мою думку казати, що українці вразили свій корабель - некоректно.
26.03.2024 10:57 Відповісти
Коли ми в 14 покидали Крим, механік цього корита залив цементний розчин в двигуни на цьому кориті.
А я своє не втопив, а міг. Правда ми його потім забрали. І довго ремонтували. Треба було таки топити.
От хай кацапи ремонтують. Це може навіть краще чим повне знищення.
26.03.2024 13:19 Відповісти
Вже є мем: Рюзькє марякі повільно перекваліфіковуються на підводників - на підводах будуть їздити.
26.03.2024 10:35 Відповісти
Що за іноземець на відео. Українця не змогли знайти, щоб розказати про цю новину?
26.03.2024 12:09 Відповісти
ВСЬОГО на хЧФ було 14 БДК (24.02.22: 10/пр.775+3/1171+1/11711). Мінус 2-4-6-8? ЗАЛИШОК=?
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
5) "Королев" (№ 130);
6) (("Минск")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("Саратов")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
26.03.2024 13:01 Відповісти
Как дела ?
Отлично, "Константин!"
26.03.2024 13:03 Відповісти
А нікого не вразило те, що речник ВМС ЗСУ говорить на кацапській!!!!!! мові??? Це вже пи*дець, чи ще ні?
26.03.2024 16:53 Відповісти
а-а-а зрозумло це робочий пиз....ць
26.03.2024 19:08 Відповісти
Речник ВМС точно не голодує.
26.03.2024 18:24 Відповісти
 
 