ЗСУ завдали удару ракетою "Нептун" по кораблю "Костянтин Ольшанський", - ВМС. ВIДЕО
Сили оборони уразили ракетою "Нептун" корабель "Костянтин Ольшанський", який росіяни вкрали під час окупації Криму у 2014 році.
Про це в ефірі FreeДом заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.
"Варто зазначити, що до двох ВДК "Азов" та "Ямал" можна додати той же "Іван Хурс", який зазнав пошкоджень кормового обладнання розвідувального і виконання задач за профілем ним під питанням. Виконувати найближчим часом він їх не зможе. Але, як виявилося, це не все. Тут детективна історія розгорнулася навколо ВДК "Костянтин Ольшанський".
Нагадую, це український ВДК, який у 2014 році, 10 років тому, був захоплений російськими окупантами. 9 років він стояв у бухті Севастопольській, його розбирали на запчастини, просто банально грабували, а на 10 рік війни вони зрозуміли, що закінчуються у них ВДК цього проєкту 775-го і було ухвалено рішення його відновити. Протягом року провели відновлювальні роботи, але метою цих робіт було створити причину, щоб відрапортувати московському керівництву і тим самим доповісти населення у Росії та на окупованих територіях, як вони відновили свої кораблі, які було пошкоджено. Була така ідея видати за один із них наш корабель. Корабель цей мав використовуватися проти України, на жаль.Тому було ухвалено рішення щодо ураження цієї одиниці нашим "Нептуном". Ураження також було завдано, уточнюються пошкодження. Ушкодження він отримав, він не готовий до бою", - сказав він.
Він був у вас ? Чи кілька пробних зразків, які виготовив Турчинов ?
Головне, щоб не перетворились у Говношенкова, який вже знищив 90 хаймарсів, 30 петріотів і одну Зірку смерті.
Як маленька Україна знищила флот осоромленого ***** не маючи фактично свого флоту.
Перша дронова війна яку започаткувала Україна.
Черговий етап випробувань ракетного комплексу Р-360 «Нептун» із пусками крилатих ракет відбувся 2 квітня 2020 року на полігоні «Алібей» на півдні Одеської областіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-29 [29] . «Нептун» оснащений інертною бойовою частиною, це перша демонстрація роботи всіх систем керування і наведенняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-30 [30] .
27 квітня 2020 року відбулися випробування ракети РК-360МЦ «Нептун» в умовах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F радіоелектронної протидії противника - зі створенням реальних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0 радіоперешкод для головки самонаведення ракети. До випробувань також залучили авіацію - літаки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27 Су-27 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-31 [31] .
З 27 до 30 травня 2020 року відбулися державні випробування ракети РК-360МЦ «Нептун» на полігоні «Алібей». Під час випробування здійснено залповий пуск двох ракет та успішне ураження двох надводних цілей на відстані близько 85 та 110 км, відстань між якими становила близько 20 кмhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-32 [32] .
Чергові випробування комплексу відбулися на полігоні «Алібей» 17 червня 2020 року. Ракету випробували з бойовою частиноюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-33 [33] .
У грудні 2023 року було повідомлено, що фахівці працюють над модифікацією протикорабельної крилатої ракети «Нептун». Наразі Міноборони співпрацює щодо цього питання з Міністерством стратегічних галузей промисловостіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-34 [34] .
ХТО ЩО ЗАКРИВ???? як ви вже дістали своїми срачами!!
Як же Ви ДІСТАЛИ своїми тупими срачами...дурноголові!!!
- 30 січня 2018 року відбулися успішні перші льотні випробування крилатої ракети «Нептун».
- 17 серпня 2018 року на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети, на яких був присутній Олександр Турчинов. Випробування української крилатої ракети Нептун виявилися успішними. Під час них точно уражено морську ціль на відстані 100 км
- У жовтні 2018 року командувач Військово-морських сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко повідомив, що до кінця 2018 року іще має бути два випробувальних пуски ракети, а вже в квітні-травні 2019 року має бути завершене випробування берегового комплексу з протикорабельними ракетами «Нептун».
5 грудня 2018 року на узбережжі Чорного моря відбулись випробування ракет українського виробництва. Протикорабельні ракети «Нептун» на цих випробуваннях успішно вразили ціль на відстані 280 км
Отже, за планом випробування мали закінчити у квітні-травні 2019. Хто у нас прийшов до влади в травні 2019?
-2020 р. - скандал, "Нептун" не включений в державне оборонне замовлення. Через крик здійнятий ЗМІ ракету включають в ДОЗ. "Нептун" приймають на озброєення.
-2021 р. скандал, преса повідомляє про спробу зупинити Палоградський хімічний завод, що виробляв компоненти для ракет "Вільха" та "Нептун". Через скандал ситуацію виправляють.
-2022 р. - ракетами "Нептун" виведений з ладу флагман російського чорноморського флоту, крейсер "Москва". Це перший флагман втрачений Росією/СССР від 1905 р."
Якби не голосували "по приколу" за отой прикол, що сидить у підвалі, то ми б і самі мали "Нептун"- 280 км, РСЗВ "Вільха" (170 км) і ОТРК "Гром-2" (400-800 км)
Пє-вє-о анало-гов-нет...
Пильнуймо Україну!!
26.03.2024 762 доба війни
7 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
А я своє не втопив, а міг. Правда ми його потім забрали. І довго ремонтували. Треба було таки топити.
От хай кацапи ремонтують. Це може навіть краще чим повне знищення.
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
5) "Королев" (№ 130);
6) (("Минск")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("Саратов")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
Отлично, "Константин!"