Посольство США у Франції попередило про підвищену загрозу терактів у країні
Посольство США попереджає про високу загрозу терористичних актів у Франції.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства, інформує Цензор.НЕТ.
"Напади можуть відбуватися практично без попередження, їхньою метою є туристичні об'єкти, великі спортивні та культурні заходи, а також громадські місця, де є велика кількість цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
За словами дипломатів, після теракту 22 березня в російському Підмосков'ї уряд Франції підняв свою систему оповіщення національної безпеки Vigipirate на найвищий рівень.
Наголошується, що жителі Франції можуть зіткнутися з підвищеним рівнем безпеки у громадських місцях – це аеропорти, громадський транспорт, релігійні установи, туристичні об'єкти, а також великі спортивні об'єкти та торгові центри.
Посольство США заявило, що влада Франції відстежує терористичні загрози з боку організованих груп та радикально налаштованих осіб.
"Відвідувачам перевантажених та популярних туристичних районів слід бути особливо уважними до свого оточення. Населенню рекомендується повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність правоохоронних органів", - додали в американському відомстві.
