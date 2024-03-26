Посольство США у Франції попередило про підвищену загрозу терактів у країні

Посольство США попереджає про високу загрозу терористичних актів у Франції.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Напади можуть відбуватися практично без попередження, їхньою метою є туристичні об'єкти, великі спортивні та культурні заходи, а також громадські місця, де є велика кількість цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

За словами дипломатів, після теракту 22 березня в російському Підмосков'ї уряд Франції підняв свою систему оповіщення національної безпеки Vigipirate на найвищий рівень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після теракту в Підмосков’ї у Франції оголосили найвищий рівень терористичної загрози

Наголошується, що жителі Франції можуть зіткнутися з підвищеним рівнем безпеки у громадських місцях – це аеропорти, громадський транспорт, релігійні установи, туристичні об'єкти, а також великі спортивні об'єкти та торгові центри.

Посольство США заявило, що влада Франції відстежує терористичні загрози з боку організованих груп та радикально налаштованих осіб.

"Відвідувачам перевантажених та популярних туристичних районів слід бути особливо уважними до свого оточення. Населенню рекомендується повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність правоохоронних органів", - додали в американському відомстві.

Читайте також: Філія угруповання "Ісламська держава", яка вчинила теракт у Москві, кілька разів намагалась атакувати Францію, - Макрон