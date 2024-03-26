УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9682 відвідувача онлайн
Новини
1 953 11

Посольство США у Франції попередило про підвищену загрозу терактів у країні

франція

Посольство США попереджає про високу загрозу терористичних актів у Франції.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Напади можуть відбуватися практично без попередження, їхньою метою є туристичні об'єкти, великі спортивні та культурні заходи, а також громадські місця, де є велика кількість цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

За словами дипломатів, після теракту 22 березня в російському Підмосков'ї уряд Франції підняв свою систему оповіщення національної безпеки Vigipirate на найвищий рівень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після теракту в Підмосков’ї у Франції оголосили найвищий рівень терористичної загрози

Наголошується, що жителі Франції можуть зіткнутися з підвищеним рівнем безпеки у громадських місцях – це аеропорти, громадський транспорт, релігійні установи, туристичні об'єкти, а також великі спортивні об'єкти та торгові центри.

Посольство США заявило, що влада Франції відстежує терористичні загрози з боку організованих груп та радикально налаштованих осіб.

"Відвідувачам перевантажених та популярних туристичних районів слід бути особливо уважними до свого оточення. Населенню рекомендується повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність правоохоронних органів", - додали в американському відомстві.

Читайте також: Філія угруповання "Ісламська держава", яка вчинила теракт у Москві, кілька разів намагалась атакувати Францію, - Макрон

Автор: 

теракт (1070) тероризм (2873) Франція (3166)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
аби Макроша зараз не включив задню. Воювати потрібно рішуче й до кінця!
показати весь коментар
26.03.2024 09:27 Відповісти
+2
Всяких "игиловцев/фсбшников" там хватает... Могут и устроить что ни будь в ответ за смелые слова Макрона.
показати весь коментар
26.03.2024 09:23 Відповісти
+1
показати весь коментар
26.03.2024 09:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всяких "игиловцев/фсбшников" там хватает... Могут и устроить что ни будь в ответ за смелые слова Макрона.
показати весь коментар
26.03.2024 09:23 Відповісти
+++
показати весь коментар
26.03.2024 09:40 Відповісти
аби Макроша зараз не включив задню. Воювати потрібно рішуче й до кінця!
показати весь коментар
26.03.2024 09:27 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 09:36 Відповісти
Населенню рекомендується повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність правоохоронні органи
показати весь коментар
26.03.2024 09:44 Відповісти
Все так, як я й казав.
показати весь коментар
26.03.2024 12:08 Відповісти
 
 