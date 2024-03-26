УКР
Новини
10 150 64

"Компактна законопроєктна провокація", - "слуга народу" Безугла про свою ініціативу щодо довічного ув’язнення за привласнення державних функцій

безугла,мар'яна

Нардепка "Слуги народу" Мар’яна Безугла, яка з колегою Галиною Третьяковою зареєструвала законопроєкт про довічне ув’язнення з конфіскацією за привласнення державних функцій, пояснила це "законопроєктною провокацією".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Telegram.

Так вона прокоментувала законопроєкт про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов без надання на те повноважень та погоджень.

"Це так мило, як працює компактна законопроєктна провокація) Завтра можу зареєструвати відміну росії", - зазначила Безугла.

Безугла Мар'яна

"Слуга народу" назвала законопроєкт "прецедентом апеляції до історії та тестом на політичну дискусію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безугла критикує і мене, і Залужного, і багатьох інших. Такий стиль поведінки в людини, - Стефанчук

Проєкт закону, пояснила Безугла, є похідним із американського Акту Логана, який досі чинний в США. Ним встановлюється кримінальна відповідальність за ведення переговорів неуповноваженими американськими громадянами з іноземними урядами, які ведуть дискусію зі США (спір). Мета закону – запобігти підриву офіційної позиції держави.

"Що ж у нас може бути теоретично розцінене, як прецедент Логана? Наприклад, поїздка депутатів ОПЗЖ до росії в березні 2020 року. ... На голосування законопроєкт виноситись не буде", - додала Безугла.

Нагадаємо, згідно з даними руху "ЧЕСНО", нардепи колишньої ОПЗЖ (зараз ПЗЖМ. - Ред.) регулярно підтримують пропоновані "Слугою народу" рішення в парламенті.

Читайте: У Раду внесли законопроєкт щодо додаткового контролю за Telegram

Автор: 

законопроєкт (3717) Безугла Мар’яна (316)
Топ коментарі
+30
А Єрмака теж посадять на довічне, чи встигне здриснути?
26.03.2024 09:54 Відповісти
+30
Тупа *****...

З 2019 року вся її діяльність - суцільний срач та провокація.
26.03.2024 09:55 Відповісти
+26
Краще б внесла законопроект про постійне чергування в Раді психіатрів з уколами.
26.03.2024 09:57 Відповісти
А Єрмака теж посадять на довічне, чи встигне здриснути?
26.03.2024 09:54 Відповісти
то другоє
то "не привласнення" а "делегування" повноважень
26.03.2024 09:57 Відповісти
Тоді потрібно того, хто делегував повноваження. А, взагалі-то, без сміху, безуглу потрібно терміново направити на медичну комісію. У людини проблеми з психічним здоров'ям, а над нею сміються.
26.03.2024 14:09 Відповісти
Це буде "довга" "провокація", пожиттєва

Розважайтесь, дєвочки, й далі.
Скоро вас будуть пи..дити ваші ж колеги-служки
26.03.2024 10:06 Відповісти
Встигне
26.03.2024 10:18 Відповісти
бЄзугла, шо з губамі?!
26.03.2024 11:25 Відповісти
Тупа *****...

З 2019 року вся її діяльність - суцільний срач та провокація.
26.03.2024 09:55 Відповісти
26.03.2024 10:00 Відповісти
26.03.2024 10:01 Відповісти
В неї пика схожа на лапоть
26.03.2024 11:40 Відповісти
Чем по роже били - на то рожа и стала похожа!
26.03.2024 12:47 Відповісти
У "безкутової" весняне загострення......
26.03.2024 09:56 Відповісти
Тічка?
26.03.2024 09:57 Відповісти
так, та ще й "затяжна"
26.03.2024 10:01 Відповісти
26.03.2024 10:02 Відповісти
Ну чому вони її не замотали в ту карту і не викинули в річку?
26.03.2024 10:05 Відповісти
Так, але з рота!, 😁
26.03.2024 10:15 Відповісти
Спецслужби знають що робити з провокаторами?
26.03.2024 09:56 Відповісти
Яке ж воно іпануте...
26.03.2024 09:56 Відповісти
Краще б внесла законопроект про постійне чергування в Раді психіатрів з уколами.
26.03.2024 09:57 Відповісти
+ "гамівні сорочки" в комплекті...
26.03.2024 09:59 Відповісти
Багато уколів та сорочок бачу я... 😂
26.03.2024 10:09 Відповісти
таке уколами не лікують. допоможе тіко лоботомія.
26.03.2024 10:31 Відповісти
Це п'ять ...
26.03.2024 12:02 Відповісти
Тут не один лікар не допоможе. Тільки шибаниця.
26.03.2024 09:58 Відповісти
***, чому немає кому вкинути її і ще решту її подруг і друзів низької якості в сміттєвий бак. .?
26.03.2024 09:59 Відповісти
"Швондери" при владі в Україні
26.03.2024 09:59 Відповісти
26.03.2024 10:01 Відповісти
Дякую мудрому избирателю за то, что страной сейчас правят пациенты психлечебницы, дуже дякую..
26.03.2024 10:01 Відповісти
Дві прикацаплені шмари низької якості, з низьким рівнем IQ, з психічними розладами та відхиленнями завдяки верховному боневтіку потрапили до парламенту і вже п'ять років демонструють оте усе не тільки українцям але і всьому світу.
Про вкраїнчиків які цих потвор обрали навіть писати нема сенсу, бо зайняті: частина давно за кордоном, частина вишиває.
26.03.2024 10:03 Відповісти
Завдяки такій мразоті і невігласами у владі, в Україні руйнуються державні інститути, на радість недолуго у бидлу, яке це наобирало
26.03.2024 10:03 Відповісти
Це копають проти Пороха та Залужного щоб носа свого не висовували з України та не давали інтервʼю зарубіжним смі . Бо в бубочки рейтинг дирявий.
26.03.2024 10:05 Відповісти
Кутова намагаєтся дати джазу, але це важко зробити коли тебе вигнали з партіїї
26.03.2024 10:07 Відповісти
Навпаки...воно тепер вільний ху.ожник...
26.03.2024 10:15 Відповісти
Две неизлечимых дуры из свиты Главного дурачка Украины с булавой...
26.03.2024 10:13 Відповісти
А коли опозиціцні депутати ведуть перемовини, це за Безуглою злочин? Воно тупе! Адже саме депутат і є представником, безпосередньо уповноваженим на здійснення представницьких функцій внаслідок прямих виборів! Тому ця провокація Безуглої, в якій вона сама і звзналася тягне на посягання зі зміни державного ладу! Тому стосояно Бпзуглої як мвнімум має бути відкрито кримінальну справу саме СБУ!
26.03.2024 10:14 Відповісти
Перед виборами, яких не буде, потрібно інформаційний срач навести. Потім запустять Арахімію, Подоляка, Стефанчука та Колю котлету.
26.03.2024 10:16 Відповісти
І наступників, і **********...
Щоб залишився тільки ЗЄ.
І взагалі всіх перемочити і стати довічним царем, як *****.
26.03.2024 10:39 Відповісти
вся діяльність безмозглої в Україні вказує на діяльність рашистської агентури,через цю продажну "слугиню" котра створює потрібний рашистам клімат як у владі.так і в українському суспільстві....
26.03.2024 10:22 Відповісти
Типовий продукт трагічного 2019 го року.
26.03.2024 10:23 Відповісти
Блин, какой же бред. Какое присвоение? Ну вот, например: поехал бывший дипломат, создавший волонтерский фонд в Германию и договорился о аптечках и обуви для военных. В Германии сказал: "Я съездил на передок - там не хватает аптечек и нормальной зимней обуви". Немецкий красный крест и немецкие благотворительные фонды всё ему дали. А через месяц к нему приходит прокуратура и говорит, мол он присвоил полномочия, ибо Украине от Германии нужны таурусы и руководство Украины сознательно отказывалось от аптечек и хорошей обуви... . Это только пример.
P.S. в дипломатии есть строгий регламент того, кто и какие полномочия имеет.А безуглая - просто очередная случайная мразь в раде. И лучший вариант - не обращать на нее внимания.
26.03.2024 10:24 Відповісти
Шльондра завгоспова сама себе висіла - знаному обществєнніку Дерьмака придумала статтю.
26.03.2024 10:27 Відповісти
Цих клоунесс обрали до Ради заради провокацій? За народні гроші тупі нахабні ослиці розважаються! Рада не працює, важливі законопроекти не приймаються, а ці безмозглі курки піаряться! Не можуть опанувати свої дурні нахили, то нехай хтось все поверне їх до реальності, або -за русским кораблем хай йдуть.
26.03.2024 10:43 Відповісти
цей маразм ідіотів 73% "мудрого" наріду. ці шавки дєрьмака роблять все, щоб держави Україна не було у світі. "дякую" виборцям зеленої гниди.
26.03.2024 10:46 Відповісти
отримала від єрмака підсрачника..
26.03.2024 10:47 Відповісти
Підари тестують реакцію суспільства
26.03.2024 10:49 Відповісти
Не подобається мені це. Вже думають як прикрутити гайки опозиції
26.03.2024 10:50 Відповісти
еще одно напоминание, чем во время войны занимаются некоторые "депутаты" Рады....
26.03.2024 10:54 Відповісти
26.03.2024 11:31 Відповісти
Браво ! 😂😂😂
26.03.2024 11:55 Відповісти
это если б таксист вместо указанного адреса привез в парк и сказал, это транспортная провокация, но все равно плати. Она нанятый сотрудник. И должна выполнять свои обязанности. А не устраивать цирк на рабочем месте.
26.03.2024 12:04 Відповісти
Інколи у нормальних батьків народжуються от такі діти "низької якості" і дуже часто інші "діти низької якості " їх обирають депутатами.
26.03.2024 12:28 Відповісти
Создайте лучше закон чтобы ваши дят....лы начали хвастаться про восстановленные объекты , планы наступления и спецоперации хотя бы через 10лет .
26.03.2024 13:09 Відповісти
Цю ідіотіну хтось у психушку назад відправить, чи ні?
26.03.2024 13:21 Відповісти
Ну що це за скотина? Не знаю. Але вона може пишатися,більш таких немає, один екземпляр.
26.03.2024 13:21 Відповісти
Чі всі санітари виїхали з України? Хвору на сказ безуглу ніхто не може доправити до лікарні
26.03.2024 13:31 Відповісти
Ти ДУРА якщо в тебе не вистачає розуму то іди геть і забери із собою третякову
26.03.2024 13:34 Відповісти
А навіщо закон Логана Україні вона не пояснила?

"Однако за истекшие 218 лет за нарушение закона Логана не осудили и даже не судили ни единого человека, хотя двоих пытались."

https://www.bbc.com/russian/features-38990493
26.03.2024 13:48 Відповісти
Очикуемо закон - 10 років без права переписки за критику найвеличніщого.
26.03.2024 13:56 Відповісти
Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь!
26.03.2024 14:07 Відповісти
Апосся 20 силиная плесень сядет на пожизненное, дафай дафай безумная.
26.03.2024 15:20 Відповісти
 
 