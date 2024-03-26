"Компактна законопроєктна провокація", - "слуга народу" Безугла про свою ініціативу щодо довічного ув’язнення за привласнення державних функцій

Нардепка "Слуги народу" Мар’яна Безугла, яка з колегою Галиною Третьяковою зареєструвала законопроєкт про довічне ув’язнення з конфіскацією за привласнення державних функцій, пояснила це "законопроєктною провокацією".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Telegram.

Так вона прокоментувала законопроєкт про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов без надання на те повноважень та погоджень.

"Це так мило, як працює компактна законопроєктна провокація) Завтра можу зареєструвати відміну росії", - зазначила Безугла.

"Слуга народу" назвала законопроєкт "прецедентом апеляції до історії та тестом на політичну дискусію".

Проєкт закону, пояснила Безугла, є похідним із американського Акту Логана, який досі чинний в США. Ним встановлюється кримінальна відповідальність за ведення переговорів неуповноваженими американськими громадянами з іноземними урядами, які ведуть дискусію зі США (спір). Мета закону – запобігти підриву офіційної позиції держави.

"Що ж у нас може бути теоретично розцінене, як прецедент Логана? Наприклад, поїздка депутатів ОПЗЖ до росії в березні 2020 року. ... На голосування законопроєкт виноситись не буде", - додала Безугла.

Нагадаємо, згідно з даними руху "ЧЕСНО", нардепи колишньої ОПЗЖ (зараз ПЗЖМ. - Ред.) регулярно підтримують пропоновані "Слугою народу" рішення в парламенті.

