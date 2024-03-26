"Компактна законопроєктна провокація", - "слуга народу" Безугла про свою ініціативу щодо довічного ув’язнення за привласнення державних функцій
Нардепка "Слуги народу" Мар’яна Безугла, яка з колегою Галиною Третьяковою зареєструвала законопроєкт про довічне ув’язнення з конфіскацією за привласнення державних функцій, пояснила це "законопроєктною провокацією".
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Telegram.
Так вона прокоментувала законопроєкт про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов без надання на те повноважень та погоджень.
"Це так мило, як працює компактна законопроєктна провокація) Завтра можу зареєструвати відміну росії", - зазначила Безугла.
"Слуга народу" назвала законопроєкт "прецедентом апеляції до історії та тестом на політичну дискусію".
Проєкт закону, пояснила Безугла, є похідним із американського Акту Логана, який досі чинний в США. Ним встановлюється кримінальна відповідальність за ведення переговорів неуповноваженими американськими громадянами з іноземними урядами, які ведуть дискусію зі США (спір). Мета закону – запобігти підриву офіційної позиції держави.
"Що ж у нас може бути теоретично розцінене, як прецедент Логана? Наприклад, поїздка депутатів ОПЗЖ до росії в березні 2020 року. ... На голосування законопроєкт виноситись не буде", - додала Безугла.
Нагадаємо, згідно з даними руху "ЧЕСНО", нардепи колишньої ОПЗЖ (зараз ПЗЖМ. - Ред.) регулярно підтримують пропоновані "Слугою народу" рішення в парламенті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
то "не привласнення" а "делегування" повноважень
Розважайтесь, дєвочки, й далі.
Скоро вас будуть пи..дити ваші ж колеги-служки
З 2019 року вся її діяльність - суцільний срач та провокація.
Про вкраїнчиків які цих потвор обрали навіть писати нема сенсу, бо зайняті: частина давно за кордоном, частина вишиває.
Щоб залишився тільки ЗЄ.
І взагалі всіх перемочити і стати довічним царем, як *****.
P.S. в дипломатии есть строгий регламент того, кто и какие полномочия имеет.А безуглая - просто очередная случайная мразь в раде. И лучший вариант - не обращать на нее внимания.
"Однако за истекшие 218 лет за нарушение закона Логана не осудили и даже не судили ни единого человека, хотя двоих пытались."
https://www.bbc.com/russian/features-38990493