Росія стає ще більш агресивною через бездіяльність Конгресу США, - Білий дім

У Білому домі наполягають, щоб схвалення законопроєкту про допомогу Україні відбулося негайно, оскільки це пов’язано із національною безпекою Штатів.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми бачимо, що відбувається – вони (українці. - Ред.) втрачають позиції на полі бою. І це частково тому що Росія стає ще більш агресивною через бездіяльність Конгресу. І це те, що ми бачимо. Це те, що директор ЦРУ сказав "Великій четвірці" (лідери демократів та республіканців у Конгресі. - Ред.) не так давно тут у Білому домі", - зазначила вона.

Карін Жан-П’єр зауважила, що Білий дім хоче, щоб схвалення відповідного законопроєкту відбулося негайно, оскільки йдеться про національну безпеку США, а це пов’язано з допомогою Україні.

"Навіть під час зустрічі "Великої четвірки" з президентом на початку цього року було досягнуто розуміння того, що нам потрібно рухатися вперед з допомогою Україні, з додатковою допомогою на національну безпеку. Було розуміння між ними. Вони погодилися з президентом і віцепрезидентом", - додала речниця.

