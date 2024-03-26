УКР
Росія стає ще більш агресивною через бездіяльність Конгресу США, - Білий дім

У Білому домі наполягають, щоб схвалення законопроєкту про допомогу Україні відбулося негайно, оскільки це пов’язано із національною безпекою Штатів.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми бачимо, що відбувається – вони (українці. - Ред.) втрачають позиції на полі бою. І це частково тому що Росія стає ще більш агресивною через бездіяльність Конгресу. І це те, що ми бачимо. Це те, що директор ЦРУ сказав "Великій четвірці" (лідери демократів та республіканців у Конгресі. - Ред.) не так давно тут у Білому домі", - зазначила вона.

Карін Жан-П’єр зауважила, що Білий дім хоче, щоб схвалення відповідного законопроєкту відбулося негайно, оскільки йдеться про національну безпеку США, а це пов’язано з допомогою Україні.

"Навіть під час зустрічі "Великої четвірки" з президентом на початку цього року було досягнуто розуміння того, що нам потрібно рухатися вперед з допомогою Україні, з додатковою допомогою на національну безпеку. Було розуміння між ними. Вони погодилися з президентом і віцепрезидентом", - додала речниця.

+3
Звісно ходять і цього навіть ніхто не приховує:
"Американська нафтосервісна корпорація SLB ("Шлюмберже)" заявила, що не планує виходити з Росії, попри тиск Заходу, який вимагає обмежити потік нафтодоларів для військової машини Кремля". Джерело:
показати весь коментар
26.03.2024 12:09
+3
обісрались... репутацію можна втратити лише один раз...
показати весь коментар
26.03.2024 12:28
+3
"Рашка становится еще более агрессивной из-за бездействия Конгресса США, - Белый дом" - ВРАНЬЁ. Конгресс ещё весной 2022 АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ принял Закон о ЛендЛизе -неограниченные поставки оружия Украине. Так что все вопросы о БЕЗДЕЙСТВИИ - к Байдену. Где Ленд Лиз ???
показати весь коментар
26.03.2024 13:20
нато поступилося буйному кордуплику
показати весь коментар
26.03.2024 11:20
Відріжте джонсону вухо і він все підпише.
показати весь коментар
26.03.2024 11:20
Не на часі, - канікули.
показати весь коментар
26.03.2024 11:21
Білий дім-
Випустив сірий дим...
Смог...
Ліг-
Бо Байден - не зміг...
показати весь коментар
26.03.2024 11:22
Гроші від нафти з московії і в США ходять…
Адресатів у США знають і ФБР і АНБ…. Ну, то таке..
показати весь коментар
26.03.2024 11:28
Звісно ходять і цього навіть ніхто не приховує:
"Американська нафтосервісна корпорація SLB ("Шлюмберже)" заявила, що не планує виходити з Росії, попри тиск Заходу, який вимагає обмежити потік нафтодоларів для військової машини Кремля". Джерело:
показати весь коментар
26.03.2024 12:09
Там американець і японець на мкс полетіли..
Пекельні санкції..
Пекельні санкції..
показати весь коментар
26.03.2024 12:10
Тобто коли Конгрес проголосує допомогу Україні, котра включає https://www.youtube.com/watch?v=149PhM9wujE&t=788s 7млрд на PDA - то росія перестане бути агресивною...
показати весь коментар
26.03.2024 11:43
Це вони кому скаржаться?
В спортлото напишіть.
показати весь коментар
26.03.2024 12:08
Росія стає ще більш агресивною через імпотентність Заходу, через безглузду політику умиротворення агресора.
показати весь коментар
26.03.2024 12:10
DurexЫ
показати весь коментар
26.03.2024 12:11
Так а що там зі снарядами, для яких не треба згода конгресу?
показати весь коментар
26.03.2024 12:12
Гаранти, ***. Залишили Україну без труселів, збавивши від ядерної зброї, і тепер кочевряжаться. Гарантують бєзапасность,Ю *******-поптель.
Але Україна не дуже й пручалась, віддала ядерку, бомбардувальники раші, ракети. Гуляй, душа!
показати весь коментар
26.03.2024 12:18
обісрались... репутацію можна втратити лише один раз...
показати весь коментар
26.03.2024 12:28
"Рашка становится еще более агрессивной из-за бездействия Конгресса США, - Белый дом" - ВРАНЬЁ. Конгресс ещё весной 2022 АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ принял Закон о ЛендЛизе -неограниченные поставки оружия Украине. Так что все вопросы о БЕЗДЕЙСТВИИ - к Байдену. Где Ленд Лиз ???
показати весь коментар
26.03.2024 13:20
Вони тепер відмазуються що то від нас не було запитів... хоча в реальності там крім закону більше не було ніякого руху в самих штатах.... Мабуть мали бути якісь зміни в бюджеті гроші виділити....
Судячи з того як довго затримують ф16 то це така політика...
Судячи з того як довго затримують ф16 то це така політика...
показати весь коментар
26.03.2024 13:31
А адміністрація типу дуже дієва, затримуючи різні уже погоджені поставки озброєння.... Забороняючи кудись там стріляти щоб не було ескалації...

Ще із заборони передачі польских Міг було ясно що це буде подвійна гра
показати весь коментар
26.03.2024 13:27
 
 