УКР
Новини
4 442 3

"Приліт" у Шевченківському районі Харкова, пошкоджено нежитлову будівлю (оновлено)

харків

Вдень 26 березня війська РФ завдали удару по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо "приліт" у Шевченківському районі міста. Подробиці зʼясовуємо", - зазначив Терехов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: атака дронами на обласний центр та обстріли Вовчанська і Дергачів, є поранені і пошкодження. ФОТО

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ркупанти вдарили по цивільній житловій інфраструктурі Харкова.

"Зафіксовано влучання у Шевченківському районі. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила. Огляд місця профільними службами триває", - зазначив він.

Терехов своєю чергою додав, що попередньо удар прийшовся по району житлової забудови Харкова. Інформація щодо постраждалих та можливих руйнувань - уточнюється.

"Постраждала нежитлова будівля, у багатоповерхівці, що розташована поряд, повилітали шибки. Поранених та загиблих, на щастя, немає", - інформує Терехов о 12.19.

Автор: 

обстріл (30978) Харків (5874)
нептунами їбаште по **********..
26.03.2024 11:49 Відповісти
Ты же видишь-срать они хотели на белгород.Только москва,только хардкор.
26.03.2024 11:53 Відповісти
Шукаю своїм квартиру поза Харків, запитала про саме безпечне місце окрім Закарпаття, названо Київ. Дивно, але це так. Львів також безпечне місце. Конча Заспа і маєтки Садового мають цінність більшу чим люди.
26.03.2024 12:02 Відповісти
 
 