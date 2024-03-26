"Приліт" у Шевченківському районі Харкова, пошкоджено нежитлову будівлю (оновлено)
Вдень 26 березня війська РФ завдали удару по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо "приліт" у Шевченківському районі міста. Подробиці зʼясовуємо", - зазначив Терехов.
Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ркупанти вдарили по цивільній житловій інфраструктурі Харкова.
"Зафіксовано влучання у Шевченківському районі. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила. Огляд місця профільними службами триває", - зазначив він.
Терехов своєю чергою додав, що попередньо удар прийшовся по району житлової забудови Харкова. Інформація щодо постраждалих та можливих руйнувань - уточнюється.
"Постраждала нежитлова будівля, у багатоповерхівці, що розташована поряд, повилітали шибки. Поранених та загиблих, на щастя, немає", - інформує Терехов о 12.19.
