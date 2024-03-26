Україна отримала від МВФ транш у розмірі $880 млн, - Шмигаль

Сьогодні, 26 березня, Україна отримала 880 млн доларів від МВФ. Це третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність.

"Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед партнерами. Уже готуємося до наступного перегляду програми. Вдячні МВФ за підтримку та співпрацю!", - зазначив Шмигаль.

Також читайте: Україна отримає 880 млн доларів фінансової підтримки від МВФ, - Шмигаль