Україна отримала від МВФ транш у розмірі $880 млн, - Шмигаль

Сьогодні, 26 березня, Україна отримала 880 млн доларів від МВФ. Це третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність.

"Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед партнерами. Уже готуємося до наступного перегляду програми. Вдячні МВФ за підтримку та співпрацю!", - зазначив Шмигаль.

Також читайте: Україна отримає 880 млн доларів фінансової підтримки від МВФ, - Шмигаль

день зарплаты у коррупционеров
26.03.2024 11:52 Відповісти
Красти не перекрасти
26.03.2024 11:53 Відповісти
на тиждень максимум
26.03.2024 13:10 Відповісти
УРА! Кошти на доплати чиновникам за "значні досягнення у праці", "тяжкі умови" і т.п. надійшли! Може навіть на 2-3 телесеріали залишиться.
26.03.2024 11:56 Відповісти
Странно, что не дЕрмак отчитался.
26.03.2024 11:57 Відповісти
ролсройс, ламборжині і феррарі врятовані!
26.03.2024 12:00 Відповісти
26.03.2024 12:25 Відповісти
патриоты покупай , яйца потом
26.03.2024 12:27 Відповісти
Чекаємо потужних переможних заяв від Мінфіну та НБУ, як вони все здорово налагодили в економіці та фінансах.

Хоча на самому ділі зараз не робе вже нічого.
Дали гроші - живемо.
Не дали - скиглимо та кажемо про рекордне падіння гривні.
Економіка України з 2020 року пливе за течією, як коровьяче лайно по річці.
26.03.2024 12:29 Відповісти
в опі та км сьогодні фуршет - айда винішка візьмемо по 11 к/пляшку
26.03.2024 13:09 Відповісти
УРА ! баблішко .. Коротке нагадування про феномен ширки в нашій навскрізь корумповані реальності ( хоча раптом трапиться ЧУДО ))).
26.03.2024 13:17 Відповісти
Не Україна отримала транш, а посіпаки Зеленського.
26.03.2024 14:15 Відповісти
 
 