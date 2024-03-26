"Укренерго" про ситуацію в енергетиці: Найважче досі на Харківщині
Енергосистема працює стабільно, дефіцит не прогнозується. На Одещині зменшено періоди обмеження енергоживлення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Як зазначається, на сьогодні заплановано рекордний з початку року обсяг імпорту електроенергії. Експорт не заплановано.
"Енергетики цілодобово працюють над ліквідацією наслідків ракетних та дронових атак росіян. На всіх постраждалих об’єктах триває розбір завалів. Там, де є дозвіл ДСНС, проводяться аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.
За даними "Укренерго", на Одещині фахівці відновили частину обладнання на одній з постраждалих підстанцій. Завдяки цьому вдалось підвищити спроможність високовольтних мереж передавати електроенергію та зменшити періоди обмеження споживанні. Зараз в місті відновлює роботу близько 50% електротранспорту, для побутових споживачів діють графіки погодинних відключень. Більше інформації про розклад відключень можна знайти на офіційних сторінках обленерго.
На Хмельниччині та в Кривому Розі обмеження споживання наразі немає. Але при збільшенні споживання енергетики будуть вимушені застосовувати графіки відключень.
"Найважчою залишається ситуація на Харківщині. Енергетики працюють над поетапним заживленням споживачів за резервними схемами", - додають у компанії.
На ранок через погодні умови знеструмлено 69 населених пунктів в Одеській області.
Через бойові дії та з інших причин знеструмлено 405 населених пунктів.
Через бойові дії: є нові знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій областях.
Через технологічні пошкодження: є знеструмлення в Кіровоградській, Сумській областях.
