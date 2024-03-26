УКР
Генерал Ходжес: Ми витрачаємо забагато часу, хвилюючись, як можуть вчинити росіяни

ходжес

Екскомандувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що замість того, щоб розмірковувати, що можуть зробити росіяни, потрібно змушувати хвилюватися їх.

Про це в інтерв'ю BBC заявив екскомандувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.

"Було важливо, що президент Макрон сказав, що ми не повинні відкидати варіант щодо розміщення європейських військ на території України. Я думаю, це чудова ідея, і прекрасно, що він це сказав. Навіть якщо він ніколи не збирається нікого посилати. Дайте росіянам додаткову причину для хвилювань.

Зараз ми витрачаємо забагато часу, хвилюючись, як можуть вчинити росіяни. Замість того, щоб змушувати їх хвилюватися, на що здатні ми", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські НПЗ - законна ціль ударів України, - Ходжес

На думку Ходжеса, якщо росіяни досягнуть успіху в Україні, вони зможуть перейти кудись іще впродовж двох-трьох-чотирьох років.

"Звичайно, така можливість існує. Але їм доведеться багато поміняти, щоби підготуватися до нападу на НАТО. Тому що їх має хвилювати, що ми можемо належним чином відповісти. Це можливо, так, ми повинні до цього готуватися. Я не думаю, що це ймовірно, якщо Сполучені Штати не відвернуться від Європи, від України", - додав він.

Також читайте: НАТО не виключає можливості знищення російських ракет, коли ті підлітають близько до кордону Альянсу, - МЗС Польщі

Глибокодумне колупання в носі.
показати весь коментар
26.03.2024 13:42 Відповісти
Ви втрачаєте багато часу поки жуєте соплі з допомогою Україні. А Україна втрачає найкращих.
показати весь коментар
26.03.2024 13:42 Відповісти
потужні висловлювання екс-а .

але цікавіше, що думають теперішні.
показати весь коментар
26.03.2024 13:43 Відповісти
У Байдена є гроші для допомоги Україні, але він не дає - прив'язав цю допомогу до грошей для Гази
показати весь коментар
26.03.2024 13:44 Відповісти
Одни думают - как не рассердить рф, другие - как не поссориться с рф, третьи - как ответит рф...
И только бойцы ЗСУ не думают - им надо мочить кацапов !!!
показати весь коментар
26.03.2024 13:57 Відповісти
 
 