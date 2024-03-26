Генерал Ходжес: Ми витрачаємо забагато часу, хвилюючись, як можуть вчинити росіяни

Екскомандувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що замість того, щоб розмірковувати, що можуть зробити росіяни, потрібно змушувати хвилюватися їх.

Про це в інтерв'ю BBC заявив екскомандувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.

"Було важливо, що президент Макрон сказав, що ми не повинні відкидати варіант щодо розміщення європейських військ на території України. Я думаю, це чудова ідея, і прекрасно, що він це сказав. Навіть якщо він ніколи не збирається нікого посилати. Дайте росіянам додаткову причину для хвилювань.

Зараз ми витрачаємо забагато часу, хвилюючись, як можуть вчинити росіяни. Замість того, щоб змушувати їх хвилюватися, на що здатні ми", - заявив він.

На думку Ходжеса, якщо росіяни досягнуть успіху в Україні, вони зможуть перейти кудись іще впродовж двох-трьох-чотирьох років.

"Звичайно, така можливість існує. Але їм доведеться багато поміняти, щоби підготуватися до нападу на НАТО. Тому що їх має хвилювати, що ми можемо належним чином відповісти. Це можливо, так, ми повинні до цього готуватися. Я не думаю, що це ймовірно, якщо Сполучені Штати не відвернуться від Європи, від України", - додав він.

