РФ залишається найбільшою загрозою для нацбезпеки Фінляндії, - спецслужби

Поліція безпеки Фінляндії (Supo) вважає, що Російська Федерація, як і раніше, залишається найсерйознішою загрозою національній безпеці країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yle.

За даними поліції безпеки Фінляндії, загроза російського шпигунства та спроб впливу залишається високою, хоча оперативні можливості російських спецслужб ослабли.

У фінському відомстві також впевнені, що вступ країни в НАТО позитивно вплинув на ситуацію.

Крім того, в.о. керівника Supo Теему Турунен не виключає, що у майбутньому проти окремих фінських громадян у Росії можуть бути спрямовані різні заходи тиску, серед яких звинувачення у шпигунстві чи конфіскація активів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінські прикордонники підозрюють 35 осіб у контрабанді мігрантів на кордоні з РФ, - ЗМІ

"В арсеналі авторитарних режимів безжальна "дипломатія заручників", спрямована на обмін полоненими", - зазначив Турунен.

Він також вважає, що Росія може спробувати впливати на ухвалення рішень у Фінляндії.

При цьому місцеве російськомовне населення, за оцінкою SUPO, не становить великої загрози безпеці Фінляндії.

У поліції безпеки заявили, що ризик того, що фінські росіяни матимуть якийсь суттєвий вплив на фінське суспільство, досить малий.

Читайте також: Фінляндія перестала пускати автомобілі з російськими номерами

Також у SUPO додали, що загроза терактів у Фінляндії не зросла. Найімовірніша загроза теракту, як і раніше, походить від окремих осіб або невеликих груп, які підтримують крайню праву чи радикальну ісламістську ідеологію.

Поліція безпеки вже виявила окремих екстремістів, які їздили із Фінляндії до зони бойових дій в Україні. Деякі з них вже повернулися на батьківщину.