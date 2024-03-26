УКР
Новини Війна
Сили ППО збили російську ракету на Дніпропетровщині

ппо

Сили протиповітряної оборони знищили російську ракету над Криворізьким районом Дніпропетровщини.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"У Криворізькому районі наші захисники збили ворожу ракету", - йдеться в повідомленні.

Раніше Повітряні сили повідомили, що ракету, ймовірно X-59, росіяни запустили в бік Кривого Рогу.

Автор: 

ППО (3575) Дніпропетровська область (4269)
Крыса пошла в разнос: Пуйло трясет обвисшими Цирконами после фиаско ФСБ в Крокус Сити
https://www.youtube.com/watch?v=D15qGBf6cOA
показати весь коментар
26.03.2024 16:43 Відповісти
Велика подяка за знищення ППО сатаністської ракети, яка несла людям горе.
показати весь коментар
26.03.2024 16:58 Відповісти
 
 