Сили ППО збили російську ракету на Дніпропетровщині
Сили протиповітряної оборони знищили російську ракету над Криворізьким районом Дніпропетровщини.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"У Криворізькому районі наші захисники збили ворожу ракету", - йдеться в повідомленні.
Раніше Повітряні сили повідомили, що ракету, ймовірно X-59, росіяни запустили в бік Кривого Рогу.
