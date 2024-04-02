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Трампістка Грін виступила проти схвалення допомоги США Україні: "Це стане злим жартом над американським народом"

тейлор,грін

Член Палати представників США та соратниця Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін, яка ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона, застерегла його від наміру голосувати за пакет фінансової допомоги Україні.

Про це вона заявила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Грін розкритикувала спікера Джонсона і звинуватила його в тому, що він вирішив піти на поступки демократам у питанні щодо організації безпеки кордону США з Мексикою.

На тлі заяв спікера про розробку пакета підтримки Україні республіканка дала зрозуміти, що виступає проти його розгляду Палатою представників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім закликав спікера Джонсона просувати схвалений Сенатом проєкт із допомогою Україні

"Якщо спікер Джонсон виділить ще 60 мільярдів доларів на оборону українського кордону після того, як він повністю профінансував смертельно небезпечний відкритий кордон Байдена, це буде злий жарт над американським народом", - зазначила Грін.

Раніше повідомлялося, що член Палати представників США та соратниця Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона.

Грін звинуватила Джонсона у тому, що він занадто багато віддав президенту США Джо Байдену та демократам під час перемовин про фінансування уряду. Вона припустила, що серйозно обмірковує можливість подати клопотання про звільнення Джонсона із посади спікера.

Читайте також: Допомога Україні від США буде надана "одразу після канікул" і включатиме деякі "важливі нововведення", - спікер Джонсон

Автор: 

Конгрес США (1222) допомога (8280) США (22417) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+42
Шо це ще за бл@дь дірява?
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02.04.2024 14:07
+42
Це прокацапська коза, яка ляпає язиком у Конгресі США.

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02.04.2024 14:10
+32
це американська мар'яна безмозгла
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02.04.2024 14:12
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Шо це ще за бл@дь дірява?
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02.04.2024 14:07 Відповісти
трансексуал
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02.04.2024 14:09 Відповісти
Та ні. Також "зелена", бо Грін.
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02.04.2024 16:13 Відповісти
тейлор !щоб тебе критичні дні затрахали !
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02.04.2024 17:34 Відповісти
Це прокацапська коза, яка ляпає язиком у Конгресі США.

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02.04.2024 14:10 Відповісти
вона передає, озвучує ті побажання Трампа, які він не може висловити публічно.
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02.04.2024 14:10 Відповісти
це американська мар'яна безмозгла
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02.04.2024 14:12 Відповісти
а https://censor.net/user/121323 озвучує месаги від дермака!
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02.04.2024 14:15 Відповісти
😂💯👍
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02.04.2024 15:34 Відповісти
Та вона як близнючка машки захєровї з мааацькофффськава свинарника🤔🧐😁 Можна знайдеться там хто поближче, хто сипане їй в корито нааавічка... їй Бо не жалко, щиро так, від душі🤗 Американці ще будуть вдячні 😝😝😝😝😝😜🤪
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02.04.2024 14:15 Відповісти
від цієї грін чоловік пішов, бо почав хвилюватись за своє душевне здоровья
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02.04.2024 14:29 Відповісти
Ну ту нема що казати, бЛОНдинка!!!
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02.04.2024 14:09 Відповісти
***-дінка вона руZZькая
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02.04.2024 14:30 Відповісти
Трампісти, путіністи, чучхеісти, зеленісти, хезболісти, хамасісти тощо, всі вони *******.
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02.04.2024 14:10 Відповісти
приготуйся, зараз отримаєш піздюль від якогось з трампістів, які чергують сьогодні тут на форумі
Здається, зараз тут чергує .
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02.04.2024 14:13 Відповісти
Та срав я на них.
Можу і з гіркою.
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02.04.2024 15:14 Відповісти
Зайди сюди: - побачиш, як вони брешуть. Хоча, напевне, ти і так знаєш цю істину...
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02.04.2024 15:48 Відповісти
Знаю.
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02.04.2024 15:57 Відповісти
+100500!!!
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02.04.2024 17:25 Відповісти
шо то за нешлюбна дочка коня-лаврова ?
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02.04.2024 14:10 Відповісти
Нам вже набридла їхня межпартійна лайка!
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02.04.2024 14:11 Відповісти
Найбільший злий жарт над американцями - це Трамп. Хоча якшо їм подобається, то чому б і ні?
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02.04.2024 14:12 Відповісти
НАТО, демократичній Європі (в т.ч. Україні) він не може подобатися за визначенням.
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02.04.2024 14:16 Відповісти
Демократичній Європі (в т.ч. Україні) треба побільше розраховувати на свої сили. А не сидіти, роззявивши рота, чи впадуть якись крихи з барського столу чи не впадуть. "Але ж тоді ми не зможемо будувати дороги" (С). І це не тільки про Україну.
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02.04.2024 17:16 Відповісти
Очікувано. Крок за Майом Джонсоном. В Америці є крилатий вислів:
Just do it!
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02.04.2024 14:14 Відповісти
С.ка тупа, який блд "український кордон", це допомога на боротьбу з тотальним злом, яке шкодить і американцям.
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02.04.2024 14:15 Відповісти
Грін в перекладі на Українську це зелене.
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02.04.2024 14:15 Відповісти
Совпадєніє?..
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02.04.2024 14:33 Відповісти
Она не Грин, а Грини. Но в любом случае - конченная ************
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02.04.2024 16:01 Відповісти
Це ви с&ки зле пожартували,коли на початку 90-х нас роззброїли і змусили підписати«меморандум»,яким можна тільки підтертися!
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02.04.2024 14:16 Відповісти
Знаєте Час завжди був непідкупним суддею. Вчора польські фермери волали про дешеве українське зерно, а сьогодні їм вже й кацапське втричі дешевше здається .... рідним і смачним. Вчора республіканці сорочки рвали та кидали "бабочки" у повітря аби допомагати Україні, натовпом лізли цілуватись до зеленСКОГО, а сьогодні виявляється, що будь-яка допомога Україні - це зло для будь-якого американського бомжа на кордоні. Проблема КОРДОН не коштує розбитого яйця, як і німецька "моральна відповідальність за підсумки Другої світовоЇ". Не треба злі наміри прикривати прозорою вуаллю нареченої. Або ..... дійсно вКАКАлись.
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02.04.2024 14:17 Відповісти
через год-два час зробить новий виток, и кто знает, как все повернется...
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02.04.2024 23:29 Відповісти
Злий жарт - це те, що твоя мати-алкоголічка не зробила аборт, коли носила тебе.
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02.04.2024 14:19 Відповісти
У них своя Без.у(г)м.н(л)а.
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02.04.2024 14:19 Відповісти
Тут нічого нового - від цієї істеричної популістки нічого іншого і не очікували. У неї відповідний імідж і вона працює під конкретний електорат вже чимало років. Звичайне базікало для та тих, кого в США називають "white trash", людей з поганою освітою, затятих трампістів і т.п.
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02.04.2024 14:20 Відповісти
Грін звичайно тупа *****, але який у дупу "уайт треш"? Називати білих так можуть лише кольорові адепти обамівщини чи інші блмщики, які принципово не працюють і десятиліттями сидять на шиї платників податків, переважно якраз білих.
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02.04.2024 14:29 Відповісти
Ну, чому ж. Уайт треш існує, - це люмпени і декласовані елементи, які проживають переважно у чорних кварталах, бо більш пристойне житло їм не по кишені.
Наприклад, у Детройті в 1950-х було 80% білих, і близько 15% чорних. Тепер там від білих залишилися тільки уайт треш, - 7%. Всі адекватні білі повтікали з Детройту в 1970-1980-х роках, коли там почалися негритянські погроми, грабежі і підпали будинків.
Як сказав один з чорних мерів Детройта, - "Це все білі винуваті, що Детройт опинився в такому жахливому становищі. Адже вони втекли, і забрали з собою всі гроші".
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02.04.2024 14:51 Відповісти
Кадри з кінокомедії The Kentucky Fried Movie (1977). Мужик кричить "Нє, тільки не в Детройт!" )))
Саме в 1970-х білі масово втікали з Детройта від негритянської злочинності.

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02.04.2024 15:09 Відповісти
Назвати когось «білим бидлом» означає звинуватити його чи її в соціальному, фінансовому чи освітньому банкрутстві.
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02.04.2024 15:03 Відповісти
Шлюха
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02.04.2024 14:20 Відповісти
вона розуміє куди йдуть гроші ? я не впевнений що вона знає про війну в Україні . що ж ви при Трампі той кордон не зміцнювали ?
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02.04.2024 14:28 Відповісти
Хвора на голову
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02.04.2024 14:29 Відповісти
То її батько над її мамкою зле пожартував, от така дурепа і родилася.
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02.04.2024 14:30 Відповісти
Трампістка Грін -.Трабон і Джонсон- "ЗЛИЙ ЖАРТ КУЙЛА" над американським народом ,та США загалом, котрий перетворив могутню Америку, в лицемірно, брехливу бабу , яка виконує те.що потрібно куйлу в часі війни з Україною
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02.04.2024 14:33 Відповісти
Воно й.б...нуте.
Марджорі Тейлор Ґрін (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Marjorie Taylor Greene; нар. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/27_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 27 травня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1974 1974 , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C_(%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F) Мілледжвіль , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F) округу Болдуін , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F Джорджія ) - американська https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96 ультраправа https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD#cite_note-5 [5] , проросійська політична діячка та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C підприємниця , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 республіканська кандидатка від 14-го округу https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F Джорджія у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Палату представників США на виборах 2020 рокуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD#cite_note-6 [6] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD#cite_note-7 [7] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD#cite_note-8 [8] . Відзначилася тим, що публічно підтримала https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 конспірологічну теорію https://uk.m.wikipedia.org/wiki/QAnon QAnon у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Facebook фейсбуці , хоча згодом заявила, що не підтримує https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 теорію змови https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD#cite_note-:0-9 [9] . У березні 2022 року, на тлі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) вторгнення Росії до України , підтримала заяви російської влади про таємні біолабораторії в Україні.
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02.04.2024 14:34 Відповісти
як я переживав ще у 2008 році коли амери до влади привели обаму замість Маккейна.
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02.04.2024 14:35 Відповісти
Найбільший злий жарт - це відібрати ядерну зброю та надати замість цього нічого не значущий паперець.
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02.04.2024 14:36 Відповісти
Не шановна тупорила марджорі, коксаркерка Трампа, ви можете не виділяти ані центу більше, але поверніть тоді нашу ядерку, засоби доставки, танки та арту яку ви забрали та порізали в рамках міжнародних угод. І подавіться своїми мільярдами. З такими йолопами як ти Америці настане п- і- 3D-a
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02.04.2024 14:45 Відповісти
Украинская ядерка и средства доставки передали сраисе, сейчас у *****. Танки Кучма продал в Пакистан
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02.04.2024 16:07 Відповісти
Похер, под их гарантии отдавали? Давайте тогда свою.
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02.04.2024 16:46 Відповісти
отдавали под гарантии ненападения со стороны США. Меморандум в открытом доступе в сети, на трех языках. Попробуйте почитать
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02.04.2024 17:18 Відповісти
отдали под давлением сша. Попробуйте почитать
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02.04.2024 23:31 Відповісти
Почитал. Украина объявила себя безъдерной. Никаких угроз со стороны США принять такое обязательство не было. У Кучмы была уверенность, что раисючка защитит от империалистического Пиндастана, все ж брацкая страна, поэтому оружие, ни ядерное ни конвенциональное (авиация, танки) Украине не нужно, бо впереди сияло светлое будущее - сидение на трубе и стрижка купонов...
Не надо прикидываться , Женя. Все мы прекрасно знаем, что происходило тогда на самом деле: с кацапом в десна жахались, устраивали с ним совместные учения, служили в его армии на контракте, миллионами ездили красить ему стены и плитку ложить. А теперь виноват чужой дядя, ага.
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02.04.2024 23:39 Відповісти
плохо почитал. Учи матчасть дружок. Придет время, подадим в суд на сша. Свидетельство клинтона - явка с повинной.
Так что будете платить.

А вообще нет ничего говнистее бывших наших, с*шихся в сша и вылизывающих пиндосские ж*пы. Но у каждого свои вкусы
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02.04.2024 23:54 Відповісти
Лол, сам бы почитал....

Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.
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03.04.2024 07:48 Відповісти
Грін - "зелена". Американська скумбрія за 80 центів?
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02.04.2024 14:51 Відповісти
На жаль доки на їхні голови не впаде путінська благодать у вигляді сармату доти не буде прозріння
Америка сперечається з європою по політичній проституції
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02.04.2024 14:55 Відповісти
Мені цікаво, а тут є ті, які слухають на ютубі блогерів-трампістів й вірять в іхні наротиви: "Трамп прийде - завалить зброєю Україну, бо слабак й боягуз Байден цього робити не хоче"?
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02.04.2024 14:55 Відповісти
А чому Байден цього робити не хоче ?! Де Ленд Ліз від Байдена ?!
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02.04.2024 15:03 Відповісти
Бо в США це так не працює, президент не може нікого нічим завалити за власним бажанням.
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02.04.2024 15:06 Відповісти
ось мені цікаво, ви вважаєте що респи - трампісти, які відкрито говорять, що не будуть допомогти Україні краще за демократів, які стабільно виділяли нам поміч (мало, але виділяли)
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02.04.2024 15:14 Відповісти
Ні, я вважаю, що і демократи, і трампісти - під......раси!
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02.04.2024 15:42 Відповісти
Ошибка всех украинских и трампистов и байдиистов в том, что они искренне верят будто свет в США клином сошелся на Украине. К сожалению это не так. И те и те поглощены междупартийной борьбой, которая уже на войну похожа. И тот же Джонсон озабочен не вопросом оружия для Украины, а желанием воткнуть администрация Байдена поглубже. А Байден, в свою очередь старается насадить респов и сохранить стул. И Украина им всем примерно как вам была Руанда, когда там перерезали миллион тутси. Помните как остро вы переживали за тутси? Вот то-то и оно
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02.04.2024 16:14 Відповісти
Да, все так, всі всіх використовують. Так само й ми, українці, хочемо використати США для відбиття агресії рашки проти нашої країни й нам все одно яке прізвище буде у призедента, нам головне щоб шла допомога. Тільки проблема в тому що одні дають, а інші не дають й відкрито говорять що давати не будуть. Ну моє питання в тому, що чому нам розповідають що "добрі" ті які нічого не дають, вони присутні в нашому інформ просторі, заробляють просмотри, а наші люди ім вірять!!!
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02.04.2024 16:22 Відповісти
Никто открыто не говорит, что не будут давать, некоторые трамперы говорят, что не надо давать, пока не решатся свои внутренние проблемы. Но опять же, это все в рамках междупартийной грызни.
Кстати, некоторые дерьмократы - туда же. Например ублюдок Кеннеди
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02.04.2024 17:24 Відповісти
Кончені трампісти,як вони тварини задовбали.
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02.04.2024 15:03 Відповісти
цікаво,що тебе зовсім не задовбав Кучма,який цим республіканцям колись БЕЗПЛАТНО здав ЯЗ,а тепер безтурботно відпочиває в маєтку Пінчука на Лазуровому Березі (внук у Лондоні),в той час коли вже сотні тисяч вбито,гіганські руйнування і т.д.....
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02.04.2024 15:42 Відповісти
Знову,форумні хом"ячки збуджено йорзають на своїх бойових але тилових диванах... Хом"яки,перш ніж бризкати слиною з диванів,ваші маленькі мізки не відвідувала думка6 а чого це всі так різко охололи до України,ті хто ліз сюди з поцілунками та допомогою,тепер бридливо відвертаються? Але про це,милим хомякам, один картавий,вертлявий чувачок,чомусь ніколи не розказує у своїх безкінечних відосіках....
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02.04.2024 15:38 Відповісти
А ну Юра ти розкажи,якщо зможеш.
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02.04.2024 16:29 Відповісти
Та зрозуміло, що наша зелена прокремлівська шваль розісралася зі всіма союзниками, їх вже нудить від небритого мурла та єрмака. Але уявіть якщо рашка переможе, які це матиме геополітичні наслідки!
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02.04.2024 17:19 Відповісти
дуже на одну п'яну шмару із МЗС паРаші схожа

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02.04.2024 15:46 Відповісти
Тупа курка мабуть хоче, щоб *уйло з другом сі диктували Америці свої правила гри.
Ото буде сміху крізь сльози!
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02.04.2024 17:07 Відповісти
Эту грин еще в президенты США будут продвигать потом, вот увидите, как замену трампу.
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02.04.2024 17:34 Відповісти
Marjorie is the face of inner America few outside people get to see, in all its beauty, intelligence, and generosity. She is a congresswoman, mind you. Just imagine what her voters are like, and there are tens of millions of them.
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02.04.2024 18:21 Відповісти
это стеб?
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02.04.2024 23:33 Відповісти
все нормально - Джонсон придумав вже нову відмазку
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02.04.2024 20:36 Відповісти
Що воно меле? Навіщо так відверто брехати!?!
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03.04.2024 07:09 Відповісти
 
 