Трампістка Грін виступила проти схвалення допомоги США Україні: "Це стане злим жартом над американським народом"
Член Палати представників США та соратниця Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін, яка ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона, застерегла його від наміру голосувати за пакет фінансової допомоги Україні.
Про це вона заявила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Грін розкритикувала спікера Джонсона і звинуватила його в тому, що він вирішив піти на поступки демократам у питанні щодо організації безпеки кордону США з Мексикою.
На тлі заяв спікера про розробку пакета підтримки Україні республіканка дала зрозуміти, що виступає проти його розгляду Палатою представників.
"Якщо спікер Джонсон виділить ще 60 мільярдів доларів на оборону українського кордону після того, як він повністю профінансував смертельно небезпечний відкритий кордон Байдена, це буде злий жарт над американським народом", - зазначила Грін.
Раніше повідомлялося, що член Палати представників США та соратниця Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона.
Грін звинуватила Джонсона у тому, що він занадто багато віддав президенту США Джо Байдену та демократам під час перемовин про фінансування уряду. Вона припустила, що серйозно обмірковує можливість подати клопотання про звільнення Джонсона із посади спікера.
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Здається, зараз тут чергує .
Можу і з гіркою.
Just do it!
Наприклад, у Детройті в 1950-х було 80% білих, і близько 15% чорних. Тепер там від білих залишилися тільки уайт треш, - 7%. Всі адекватні білі повтікали з Детройту в 1970-1980-х роках, коли там почалися негритянські погроми, грабежі і підпали будинків.
Як сказав один з чорних мерів Детройта, - "Це все білі винуваті, що Детройт опинився в такому жахливому становищі. Адже вони втекли, і забрали з собою всі гроші".
Саме в 1970-х білі масово втікали з Детройта від негритянської злочинності.
Марджорі Тейлор Ґрін (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Marjorie Taylor Greene; нар. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/27_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 27 травня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1974 1974 , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C_(%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F) Мілледжвіль , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F) округу Болдуін , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F Джорджія ) - американська https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96 ультраправа https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD#cite_note-5 [5] , проросійська політична діячка та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C підприємниця , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 республіканська кандидатка від 14-го округу https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F Джорджія у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Палату представників США на виборах 2020 рокуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD#cite_note-6 [6] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD#cite_note-7 [7] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD#cite_note-8 [8] . Відзначилася тим, що публічно підтримала https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 конспірологічну теорію https://uk.m.wikipedia.org/wiki/QAnon QAnon у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Facebook фейсбуці , хоча згодом заявила, що не підтримує https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 теорію змови https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD#cite_note-:0-9 [9] . У березні 2022 року, на тлі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) вторгнення Росії до України , підтримала заяви російської влади про таємні біолабораторії в Україні.
Не надо прикидываться , Женя. Все мы прекрасно знаем, что происходило тогда на самом деле: с кацапом в десна жахались, устраивали с ним совместные учения, служили в его армии на контракте, миллионами ездили красить ему стены и плитку ложить. А теперь виноват чужой дядя, ага.
Так что будете платить.
А вообще нет ничего говнистее бывших наших, с*шихся в сша и вылизывающих пиндосские ж*пы. Но у каждого свои вкусы
Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.
Америка сперечається з європою по політичній проституції
Кстати, некоторые дерьмократы - туда же. Например ублюдок Кеннеди
Ото буде сміху крізь сльози!