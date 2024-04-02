Трампістка Грін виступила проти схвалення допомоги США Україні: "Це стане злим жартом над американським народом"

Член Палати представників США та соратниця Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін, яка ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона, застерегла його від наміру голосувати за пакет фінансової допомоги Україні.

Про це вона заявила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Грін розкритикувала спікера Джонсона і звинуватила його в тому, що він вирішив піти на поступки демократам у питанні щодо організації безпеки кордону США з Мексикою.

На тлі заяв спікера про розробку пакета підтримки Україні республіканка дала зрозуміти, що виступає проти його розгляду Палатою представників.

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"Якщо спікер Джонсон виділить ще 60 мільярдів доларів на оборону українського кордону після того, як він повністю профінансував смертельно небезпечний відкритий кордон Байдена, це буде злий жарт над американським народом", - зазначила Грін.

Раніше повідомлялося, що член Палати представників США та соратниця Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона.

Грін звинуватила Джонсона у тому, що він занадто багато віддав президенту США Джо Байдену та демократам під час перемовин про фінансування уряду. Вона припустила, що серйозно обмірковує можливість подати клопотання про звільнення Джонсона із посади спікера.

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