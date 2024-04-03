Білий дім шукає способи екстреної допомоги Україні, - Кірбі

Білий дім продовжує шукати способи для того, щоби забезпечити українців екстреною підтримкою, адже в Палаті представників затягують із рішенням про подальшу масштабну допомогу українцям.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі.

"Ми вже запровадили певні екстрені заходи. Ви бачили, як Пентагон зміг дістати $300 мільйонів, щоби підтримати Україну у пакеті екстреної допомоги. Ми продовжимо шукати й дивитися, що ще ми можемо зробити", - зауважив представник Білого дому.

Він наголосив, що Білий дім досі має "зв’язані руки" в цій ситуації.

"Нам потрібен закон з додатковим фінансуванням", – зазначив Кірбі.

Видання пише, що у відповідь на запитання, чи існує "дедлайн", після якого уряд почне робити щось більше для підтримки України, Кірбі зауважив, що цей кінцевий термін настав уже давно, коли президент подав запит до Конгресу з пакетом допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швидке ухвалення Конгресом США допомоги для України є критично важливим, - посол США при НАТО Сміт

Кірбі зазначив, що через бездіяльність законодавців у Палаті представників українські командири на місцях приймають складні рішення щодо того, як економити боєприпаси та утримувати при цьому позиції.