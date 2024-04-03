Білий дім шукає способи екстреної допомоги Україні, - Кірбі
Білий дім продовжує шукати способи для того, щоби забезпечити українців екстреною підтримкою, адже в Палаті представників затягують із рішенням про подальшу масштабну допомогу українцям.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі.
"Ми вже запровадили певні екстрені заходи. Ви бачили, як Пентагон зміг дістати $300 мільйонів, щоби підтримати Україну у пакеті екстреної допомоги. Ми продовжимо шукати й дивитися, що ще ми можемо зробити", - зауважив представник Білого дому.
Він наголосив, що Білий дім досі має "зв’язані руки" в цій ситуації.
"Нам потрібен закон з додатковим фінансуванням", – зазначив Кірбі.
Видання пише, що у відповідь на запитання, чи існує "дедлайн", після якого уряд почне робити щось більше для підтримки України, Кірбі зауважив, що цей кінцевий термін настав уже давно, коли президент подав запит до Конгресу з пакетом допомоги.
Кірбі зазначив, що через бездіяльність законодавців у Палаті представників українські командири на місцях приймають складні рішення щодо того, як економити боєприпаси та утримувати при цьому позиції.
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Більш того, Ізраїль замочив ракетою іранського генерала в іранському посольстві в Дамаску, разом з дипломатами, і нічого - жодного засідання Ради Безпеки ООН
Я, звичайно, підтримую Ізраїль, але схоже що демократична партія США вирішила змістити акценти з війни в Україні на війну в Газі
Краще допомагати сильному, щоб причаститися до перемоги, ніж слабкому, щоб зганьбитись спільною поразкою.
Сирія була в дружніх стосунках з Ізраїлем - зараз ні (з усіх сусідів хіба що Іорданія нейтральна)
війна в Газі не вирішує проблему їснування Палестини : вона нікуди не подінеться з мільйонами їхніх жителів, і Ізраїль це прекрасно знає, були навіть мирні угоди з арафатом
так що війна в Газі буде тривати ще десятиріччями, гаряча чи холодна
Ви знаєте, що Україна колись мала ядерну зброю. Росія, Сполучені Штати, Велика Британія виступили гарантами нашої безпеки. Нам сказали, що вам не потрібна ніяка ядерна зброя, ми гарантуємо, що територіальна цілісність України буде назавжди.
I один із гарантів напав на нашу державу. Я звернувся до президента Сполучених Штатів, скaзав, що на нас напали, і нам потрібна ваша допомога. В нас з вами є підписанi угоди.
І він прислав мені віце-президента Байдена і гос. секретаря Керрі, які мені пояснили, що Будапештський меморандум це виключно політична декларація і вона не несе ніяких зобов'язань.
Мені сказали: "Пане президенте, ми вас поважаємо, ми вас любимо, і будемо вам допомагати. На дипломатичному рівні". І тоді ми просили зброю, збройну допомогу. І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу.
https://www.facebook.com/svitlana.pavlenko/posts/3809876822386343?ref=embed_post
щє є 27 відсотків...
Ага, "знайшли" вони... Взяли з тих 4.2 мільярдів, які залишилися з минулого року, і розповідають всім які вони герої. Ну якщо ви такі героїчні, то що вам заважає продовжити надавати допомогу з залишків тих грошей??? Ще 3.9 мільярдів залишається...
може як іншої думки нема, то може і промовчати замість луною робити?
як ти сам дозволив- і пограбував свою країну?
як і чоловіком буде буба 2!
він же тимчясово і займає посаду президента України...
якась гра у довгу. або з нами зроблять, як з в'єтнамом та афганістаном, або в певний час, ситуація на війні, різко зміниться, на нашу користь.
але, враховуючи, що байден і ко кінчені демократи лєваки, а у трампа нема іншого виходу, або в президенти, або до прокурора, тривожно.
Але це ще не все. Білий дім заявив, що ця допомога піде Україні каналом PDA. За рахунком це 55 пакет по каналу PDA. Це означає, що громадськості згодували чергову качку. Але оскільки її пройшлося готувати швидко, в останню хвилину, її не встигли добре просмажити і продумати, під яким соусом подати. Вони забули, що каналом PDA неможливо передати гроші, це виключено. Можна передати лише зброю та ********** зі складів. Значить, ці 300 млн допомоги до каналу PDA не мають жодного відношення. Адже, знов збрехали.
Коли надається допомога, завжди додається список, що туди входить. Нехай не у всіх деталях, але основні позиції вказуються. І внизу завжди вказується накопичена сума, яка збільшилася на величину нового пакета. Так ось, після додавання 55-го пакету PDA накопичена сума допомоги не збільшилася. Так, це все той же новий закон арифметики: А + Б = А, при тому, що Б не дорівнює нулю. Так може PDA тут не до чого? Але не лише сума не збільшилася, не збільшився і розмір постачання. Ми маємо ще й новий закон фізики: якщо додати до існуючої речовини нову, то загальна кількість речовини не зміниться.
В Україні ці подробиці нікому не цікаві. Нікого не цікавить, з яких засіків надійшли ці 300 млн. Дали і добре, аби на шару. До речі, ті, хто завжди казав, що Україні не потрібний ленд-ліз, сьогодні вже є активними прихильниками ленд-лізу. Цікава метаморфоза.
Думаю что умные сделали выводы и мир стоит на пороге гонки ядерных вооружений.
"14-го грудня 2023, https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/fy24_ndaa_conference_report1.pdf Конгрес проголосував за оборонний бюджет США (NDAA), із якого прибрали пункт щодо продовження дії ленд-лізу. Фактично https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/lend-lease-act-expiration-will-not-affect-current-us-aid-to-ukraine/ дія цього закону завершилась у вересні 2023-го .
У чорновому варіанті законопроєкту Палата Представників пропонувала продовжити дію закону про ленд-ліз іще на один рік, до кінця 2024-го. Однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію, із чим у кінцевому результаті погодилась і нижня Палата. "The House recedes", йдеться у фінальному тексті документа, що означає "Палата Представників поступається".
Фрагмент із H.R. 2670, закону про оборонний бюджет США (NDAA) на 2024 рік.
Про те, що президент США має повноваження виділити додаткову оборонну підтримку Україні, Голосу Америки розповів Скотт Куллінан, старший радник зі зв'язків з державними органами США у громадській організації Razom for Ukraine.
"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву. Але нині Пентагону бракує коштів для поповнення власних запасів, у разі якщо адміністрація вирішить піти на такий крок. Відтак Пентагон радить спочатку отримати додаткове фінансування для допомоги Україні, щоб Америка не вичерпувала власні оборонні запаси", - пояснив Куллінан.
Адміністрація Білого Дому, а також американські законодавці та українські посадовці, раніше заявляли, що проголосований на початку 2022-го року закон про ленд-ліз для України мав би бути своєрідною подушкою безпеки, опцією, яку можна було б застосувати у випадку непогодження допомоги Україні..."
А під столом дивилися?
Так інтенсивно шукають, що нам не те, що наступати, оборонятся вже немає чим((
і ідіотські забаганкі сцаря - мілліард дерев вони теж не уявляють як сімптом.
випестовані в срср - це ми-ви...
де тей моісей? - потрібно водити не 40 - 400 років шо б вибити цю скрепу не з кацапні - з нас!