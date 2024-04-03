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Білий дім шукає способи екстреної допомоги Україні, - Кірбі

кірбі

Білий дім продовжує шукати способи для того, щоби забезпечити українців екстреною підтримкою, адже в Палаті представників затягують із рішенням про подальшу масштабну допомогу українцям.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив  радник Білого дому Джон Кірбі.

"Ми вже запровадили певні екстрені заходи. Ви бачили, як Пентагон зміг дістати $300 мільйонів, щоби підтримати Україну у пакеті екстреної допомоги. Ми продовжимо шукати й дивитися, що ще ми можемо зробити", - зауважив представник Білого дому.

Він наголосив, що Білий дім досі має "зв’язані руки" в цій ситуації.

"Нам потрібен закон з додатковим фінансуванням", – зазначив Кірбі.

Видання пише, що у відповідь на запитання, чи існує "дедлайн", після якого уряд почне робити щось більше для підтримки України, Кірбі зауважив, що цей кінцевий термін настав уже давно, коли президент подав запит до Конгресу з пакетом допомоги.

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Кірбі зазначив, що через бездіяльність законодавців у Палаті представників українські командири на місцях приймають складні рішення щодо того, як економити боєприпаси та утримувати при цьому позиції.

Автор: 

допомога (8280) США (22417) Кірбі (526)


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Топ коментарі
+22
Брехливі суки! Прямо зараз, без всякої Палати представників, просто рішенням Байдена Ізраїль отримав круту допомогу від США, включаючи літаки останнього покоління. А Україні - чекайте голосування...
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03.04.2024 06:55
+16
Не лише він, демократи також є шанувальниками параші, всі ці Клінтони, Керрі, Обами.. Саме їхня адміністрація наполягала на роззброєнні України у 90х.
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03.04.2024 07:22
+13
Совесть они бы лучше экстренно поискали великие игроки на чужой крови.
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03.04.2024 07:00
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И не то что бы да и не то чтобы нет.
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03.04.2024 06:52 Відповісти
Брехливі суки! Прямо зараз, без всякої Палати представників, просто рішенням Байдена Ізраїль отримав круту допомогу від США, включаючи літаки останнього покоління. А Україні - чекайте голосування...
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03.04.2024 06:55 Відповісти
Ізраїль купив F-16, але ж і Україна могла б купити - проте Україні не дають

Більш того, Ізраїль замочив ракетою іранського генерала в іранському посольстві в Дамаску, разом з дипломатами, і нічого - жодного засідання Ради Безпеки ООН

Я, звичайно, підтримую Ізраїль, але схоже що демократична партія США вирішила змістити акценти з війни в Україні на війну в Газі
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03.04.2024 07:58 Відповісти
Тому що у цій війні перемога Ізраїля вже очевидна, а у нас можна і в калюжу сісти.
Краще допомагати сильному, щоб причаститися до перемоги, ніж слабкому, щоб зганьбитись спільною поразкою.
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03.04.2024 08:10 Відповісти
населення Палестини зростає швидче за Ізраїль
Сирія була в дружніх стосунках з Ізраїлем - зараз ні (з усіх сусідів хіба що Іорданія нейтральна)
війна в Газі не вирішує проблему їснування Палестини : вона нікуди не подінеться з мільйонами їхніх жителів, і Ізраїль це прекрасно знає, були навіть мирні угоди з арафатом
так що війна в Газі буде тривати ще десятиріччями, гаряча чи холодна
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03.04.2024 08:35 Відповісти
В гарячій фазі переможе Ізраїль.
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03.04.2024 08:37 Відповісти
Нічого Байден Ізраїлю не дає, а літаки були продані за гроші ще в 2006. Але в Байдена є $4.2 мільярди які він тримає в заручниках щоб отримати $61 на все що попало, а на зброю для України там відсотків 10%
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04.04.2024 01:02 Відповісти
Брехуни,американці не зацікавлені в поразці росіян
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03.04.2024 06:58 Відповісти
Тоді вони матимуть проблеми ще й з Китаєм..
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03.04.2024 07:18 Відповісти
А зараз у них немає проблем з Китаєм ? Так іще і рижий клоун Трампушка на підході.
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03.04.2024 07:52 Відповісти
Совесть они бы лучше экстренно поискали великие игроки на чужой крови.
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03.04.2024 07:00 Відповісти
Всі питання до Трампа...він друг ху.....ла...
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03.04.2024 07:17 Відповісти
Не лише він, демократи також є шанувальниками параші, всі ці Клінтони, Керрі, Обами.. Саме їхня адміністрація наполягала на роззброєнні України у 90х.
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03.04.2024 07:22 Відповісти
З виступу О. Турчинова у Портленді (США) 8 лютого 2020 року:

Ви знаєте, що Україна колись мала ядерну зброю. Росія, Сполучені Штати, Велика Британія виступили гарантами нашої безпеки. Нам сказали, що вам не потрібна ніяка ядерна зброя, ми гарантуємо, що територіальна цілісність України буде назавжди.

I один із гарантів напав на нашу державу. Я звернувся до президента Сполучених Штатів, скaзав, що на нас напали, і нам потрібна ваша допомога. В нас з вами є підписанi угоди.
І він прислав мені віце-президента Байдена і гос. секретаря Керрі, які мені пояснили, що Будапештський меморандум це виключно політична декларація і вона не несе ніяких зобов'язань.

Мені сказали: "Пане президенте, ми вас поважаємо, ми вас любимо, і будемо вам допомагати. На дипломатичному рівні". І тоді ми просили зброю, збройну допомогу. І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу.

https://www.facebook.com/svitlana.pavlenko/posts/3809876822386343?ref=embed_post
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03.04.2024 08:25 Відповісти
Але ті козли в нас реальну зброю відібрали а не декларативну! Розвели нас як котенят!
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03.04.2024 11:09 Відповісти
винуватити всіх амеріканців в затриманні військової допомоги Україні це як записати не 73% ідіотів, а всю Україну в 95й квартал...
щє є 27 відсотків...
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03.04.2024 07:09 Відповісти
Ви бачили, як Пентагон зміг дістати $300 мільйонів, щоби підтримати Україну у пакеті екстреної допомоги.

Ага, "знайшли" вони... Взяли з тих 4.2 мільярдів, які залишилися з минулого року, і розповідають всім які вони герої. Ну якщо ви такі героїчні, то що вам заважає продовжити надавати допомогу з залишків тих грошей??? Ще 3.9 мільярдів залишається...
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03.04.2024 07:14 Відповісти
Та, бл@дь, не поспішайте
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03.04.2024 07:15 Відповісти
та я ці самі слова читаю під кожною новиною на цю тему.
може як іншої думки нема, то може і промовчати замість луною робити?
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03.04.2024 07:18 Відповісти
та на тобі лайк
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03.04.2024 07:22 Відповісти
А я те саме чую від американців вже пів року, то може і тобі промовчаим?
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03.04.2024 11:08 Відповісти
хто тобі і чим з американців шо повинен,
як ти сам дозволив- і пограбував свою країну?
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03.04.2024 11:20 Відповісти
Ти тут дебілом не прикидайся, ніхто українців не питав дозволу грабувати Україну. При владі як були, так і залишилися ті ж самі злодії, що грабували країну з самого почату її створення і яким США та взагалі Захід дозволив виводити накрадені гроші до себе в обмін на роззброєння та знищення промисловості. Чогось ніхто не питав - ой, а яке походження цих грошей?
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03.04.2024 11:52 Відповісти
знімається серія свати 212351 - племіннецію і одноразово її очучкою,
як і чоловіком буде буба 2!
він же тимчясово і займає посаду президента України...
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03.04.2024 11:36 Відповісти
Ото парадокс- демократія та закони США не дозволяють боротися їх основним опонентом- расєєю...хай навіть в такій критичній ситуації...а є ще Китай...і він уважно за тим всим спостерігає...
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03.04.2024 07:16 Відповісти
Під ліжком дивились ?!
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03.04.2024 07:18 Відповісти
я, звісно не входжу до ради рептилоїдів. не знаю багато нічого,
якась гра у довгу. або з нами зроблять, як з в'єтнамом та афганістаном, або в певний час, ситуація на війні, різко зміниться, на нашу користь.
але, враховуючи, що байден і ко кінчені демократи лєваки, а у трампа нема іншого виходу, або в президенти, або до прокурора, тривожно.
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03.04.2024 07:19 Відповісти
Дива не буде.Це стає зрозуміло з поведінки тих,хто має трішки більше,чим нічого.Всі на "низькому старті".Тому Афганістан-це ще не самий гірший варіант.Був ще Парагвай.Це більш реальний сценарій.
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03.04.2024 07:52 Відповісти
Парагвай був в 19 сторіччі, і там 90% індіанці, які не дуже володіли військовою тактикою навіть 19 сторіччя . . .
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03.04.2024 08:02 Відповісти
Задовбали.
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03.04.2024 07:30 Відповісти
Півроку шукає... Екстрену (!!!) допомогу
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03.04.2024 07:43 Відповісти
Білий дім раптово знайшов 300 млн долрів для України. Але ж адміністрація Байдена 3 місяці щодня звинувачувала республіканців у небажанні голосувати за пакет, запропонований Білим домом, і стверджувала, що без цього пакета не дасть жодної копійки Україні. І раптом 300 млн. Що це було? Диво? І чому допомога стала більшою, ніж за старих добрих часів, коли Україна отримувала пакети максимум по 150-200 млн.? Пентагон пояснив це тим, що вони заощадили на закупівлі снарядів по 37 доларів на кожному зі 120 тис. Так, судячи з підрахунків, вони справді заощадили 4,5 млн доларів. А Україні дали 300 млн. Треба ж і собі щось залишити. Але найцікавіше, що ці закупівлі снарядів були завершени ще в березні 2023 року, тобто, рік тому. І значить 4,5 млн. перебували на рахунках Пентагону вже рік. А з'ясувалося це лише нещодавно. У Білому домі про це чудово знали. Тепер вони розповідають, що раптом знайшли гроші. Сліпий прозрів.

Але це ще не все. Білий дім заявив, що ця допомога піде Україні каналом PDA. За рахунком це 55 пакет по каналу PDA. Це означає, що громадськості згодували чергову качку. Але оскільки її пройшлося готувати швидко, в останню хвилину, її не встигли добре просмажити і продумати, під яким соусом подати. Вони забули, що каналом PDA неможливо передати гроші, це виключено. Можна передати лише зброю та ********** зі складів. Значить, ці 300 млн допомоги до каналу PDA не мають жодного відношення. Адже, знов збрехали.
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03.04.2024 08:02 Відповісти
Але це ще не всі загадки. Щоразу, коли видається черговий пакет допомоги по каналу PDA, бухгалтерія Пентагону додає її до суми допомоги за попередніми пакетами. Ці цифри контролюються Конгресом. Так було з усіма пакетами до 55-го. Але, як виявилося, бухгалтерія Пентагону відкрила новий закон арифметики: якщо до 10 додати 1, знову буде 10. Пакет у 300 млн доларів загадково не збільшив накопичену сумарну допомогу всіх пакетів PDA, виданих Україні. Надана Україні допомога станом на 23 грудня 2023 року + пакет у 300 млн доларів = надана Україні допомога станом на 23 грудня 2023 року. Парадокс.

Коли надається допомога, завжди додається список, що туди входить. Нехай не у всіх деталях, але основні позиції вказуються. І внизу завжди вказується накопичена сума, яка збільшилася на величину нового пакета. Так ось, після додавання 55-го пакету PDA накопичена сума допомоги не збільшилася. Так, це все той же новий закон арифметики: А + Б = А, при тому, що Б не дорівнює нулю. Так може PDA тут не до чого? Але не лише сума не збільшилася, не збільшився і розмір постачання. Ми маємо ще й новий закон фізики: якщо додати до існуючої речовини нову, то загальна кількість речовини не зміниться.

В Україні ці подробиці нікому не цікаві. Нікого не цікавить, з яких засіків надійшли ці 300 млн. Дали і добре, аби на шару. До речі, ті, хто завжди казав, що Україні не потрібний ленд-ліз, сьогодні вже є активними прихильниками ленд-лізу. Цікава метаморфоза.
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03.04.2024 08:03 Відповісти
Іщут пожарниє, іщєт міліція.
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03.04.2024 08:08 Відповісти
Я до сих пір не розумію чому наші блогери та експерти так проти Трампа. Якраз Байден та його адміністрація заблокували допомогу Україні. Просто вони так хитро це роблять, що сторонній людині важко про це здогадатися. Тактика зі сторони Байдена дуже проста але дійова-побільше говорить про допомогу і поменше робить. Якраз Байден заблокував ленд-ліз, Байден також блокував всі всі солідні поставки. Тикне чайну лошку і кричитиь про це, як курка після знесеного яйця. Вони , бачите, шукають! Я і так знаю результат. Не знайдуть.
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03.04.2024 09:10 Відповісти
Байден нічого не блокував. Просто час на ленд-ліз закінчився в Грудні 23-го. За продовження лендлізу треба було голосувати у Грудні, але виключили з порядку денного, бо тоді би прийшлося передавати зброю з власних запасів США. Тому Пентогону звісно вигідніше, шоп спочатку виділили бабки з бюджету, за що вже не дав проголосувати Мага. Тому таке.
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03.04.2024 12:48 Відповісти
НЕправда. Ленд-ліз не розпочався тому, що Байден його так і не підписав. І голосовання в грудні 2023 тут ні до чого.
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03.04.2024 13:28 Відповісти
Наче закон був підписаний 9 травня 2022 року але вони називали його запасним варіантом і не уклали відповідні договори де булиб прописані всі необхідні умови і обєми військової допомоги. Цей закон діяв до кінця 2023 року але так і не запрацював. Потім демократи видалили поправку про продовження ленд-лізу з оборонного бюджету 2024. От і все парам парам пам. Закон був лише шоу як і все інше в америці.
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03.04.2024 13:55 Відповісти
У нас найдется хоть один политик, который с трибуны скажет что нас кинул запад, отобрав ядерный арсенал и не предоставив помощи, и так чтобы запад это хорошо услышал?
Думаю что умные сделали выводы и мир стоит на пороге гонки ядерных вооружений.
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03.04.2024 09:12 Відповісти
А захід скаже - як не надали допомогу? Ми ж надавали весь минулий рік! Оті 170 ракет ближньої дії, три танка і чотири вагони касок - це вам шо, не допомога, невдячні?? І це ми ще не підрахували безлімітне засудження і стурбованість!
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03.04.2024 11:13 Відповісти
Ну вас росіянців "кінулі". Нас ні
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03.04.2024 12:50 Відповісти
https://www.holosameryky.com/a/ndaa-ukraine-democracy-defense-lend-lease-act-of-2022-congress-aid-to-ukraine-senate-house-law/%D1%89.html @
"14-го грудня 2023, https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/fy24_ndaa_conference_report1.pdf Конгрес проголосував за оборонний бюджет США (NDAA), із якого прибрали пункт щодо продовження дії ленд-лізу. Фактично https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/lend-lease-act-expiration-will-not-affect-current-us-aid-to-ukraine/ дія цього закону завершилась у вересні 2023-го .

У чорновому варіанті законопроєкту Палата Представників пропонувала продовжити дію закону про ленд-ліз іще на один рік, до кінця 2024-го. Однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію, із чим у кінцевому результаті погодилась і нижня Палата. "The House recedes", йдеться у фінальному тексті документа, що означає "Палата Представників поступається".

Фрагмент із H.R. 2670, закону про оборонний бюджет США (NDAA) на 2024 рік.

Про те, що президент США має повноваження виділити додаткову оборонну підтримку Україні, Голосу Америки розповів Скотт Куллінан, старший радник зі зв'язків з державними органами США у громадській організації Razom for Ukraine.

"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву. Але нині Пентагону бракує коштів для поповнення власних запасів, у разі якщо адміністрація вирішить піти на такий крок. Відтак Пентагон радить спочатку отримати додаткове фінансування для допомоги Україні, щоб Америка не вичерпувала власні оборонні запаси", - пояснив Куллінан.

Адміністрація Білого Дому, а також американські законодавці та українські посадовці, раніше заявляли, що проголосований на початку 2022-го року закон про ленд-ліз для України мав би бути своєрідною подушкою безпеки, опцією, яку можна було б застосувати у випадку непогодження допомоги Україні..."
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03.04.2024 10:38 Відповісти
ну да... 1000 танків, сотні F-16, А-10, які списують, БТРИ.... ну да, снаряди на утилізації.... ну да ну да
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03.04.2024 12:45 Відповісти
А чому "ну да"?
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03.04.2024 13:50 Відповісти
Білий дім шукає способи екстреної допомоги Україні, //////

А під столом дивилися?
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03.04.2024 10:55 Відповісти
У вас купа озброєння готують на утилізацію! А ви щось там вишукуєте. Ото вже лицеміри!
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03.04.2024 11:11 Відповісти
ага.. бачимо, "шукаєте"..
Так інтенсивно шукають, що нам не те, що наступати, оборонятся вже немає чим((
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03.04.2024 11:14 Відповісти
Адміністрація Байдена свідомо заморозила допомогу Україні під час наступу кацапстана на 6 місяців. Крапка.
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03.04.2024 11:57 Відповісти
Чьото мене тєрзают смутниє самнєнія, шо Білий Дім немає управи на Джонсона. Ну вот не вірю
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03.04.2024 12:46 Відповісти
Врёт как дышит, скажи честно что все деньги и оружие идёт в Израиль.
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03.04.2024 13:11 Відповісти
Світові ЗМІ пишуть про тиск, який США чинять на Україну через атаки на російську нафтову інфраструктуру. У Вашингтоні стурбовані тим, що через такі страйки відбудеться подорожчання нафти та нафтопродуктів перед президентськими виборами в США. Ці побоювання активно підігріваються Москвою, яка проводить цілі інформаційні спецоперації.Сама "Кацапстанія" навмисно спровокує зростання цін на нафту перед американськими виборами, у співпраці з Іраном.
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03.04.2024 13:16 Відповісти
Лучше расскажи о прохвосте Нетаньяху, который ничем не лучше Зели, поэтому и приютил клоунскую семейку.
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03.04.2024 13:20 Відповісти
Европа має зрозуміти що ніяки американці не будуть за них обороняти Европу у разі нападу. Скоріше створюйте свої ЗСЕ Збройні сили Европи.
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03.04.2024 13:47 Відповісти
Вічно можливо дивитись на три речі. 1. Як тече вода, 2. Як горить вогонь. І як американці екстренно шукають допомогу Україні. Тфу бл.
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03.04.2024 14:02 Відповісти
хлопці навіть не уявляють іншу форму правління як сцарь - раби!
і ідіотські забаганкі сцаря - мілліард дерев вони теж не уявляють як сімптом.
випестовані в срср - це ми-ви...
де тей моісей? - потрібно водити не 40 - 400 років шо б вибити цю скрепу не з кацапні - з нас!
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03.04.2024 17:47 Відповісти
 
 