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Новини Допомога Україні
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США оголосили новий пакет допомоги Україні на 300 млн дол.

джейк,салліван

В США оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму 300 млн доларів, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси до систем HIMARS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Сьогодні за дорученням президента Байдена я оголошую терміновий пакет безпекової допомоги на 300 мільйонів доларів зброї та обладнання для нагальних потреб України. Це можливо завдяки непередбаченій економії коштів за контрактами, укладеними Міністерством оборони для заміни озброєння, яке ми вже надіслали Україні раніше", — заявив радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

За словами Саллівана, президент США доручив своїй команді використати ці заощадження на терміновий пакет допомоги.

"До нього входять артилерійські снаряди, ракети GMLRS для HIMARS. Це те, що Україні дуже необхідно, аби втримати лінії фронту під російськими атаками та відбити російський наступ на сході та інших ділянках фронту", — сказав радник Байдена.

Також читайте: США готують новий пакет військової допомоги для України на $400 млн, - Reuters

Салліван додав, що вказана допомога не зможе запобігти нестачі боєприпасів для України найближчими тижнями.

"Зрозуміло, що цей пакет не скасовує і не повинен відкладати критично важливу необхідність прийняття двопартійного законопроекту про національну безпеку", - підкреслив він.

Автор: 

зброя (7505) США (23303) Салліван Джейк (295)


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Топ коментарі
+16
а 100 куда еще делось?)
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12.03.2024 20:31
+15
Запитай у зевблдків куди ділися українські окшти, а не утих хто дійсно допомогає Україні!
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12.03.2024 20:49
+13
найвеличнішому на карман-Оман
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12.03.2024 20:41
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Надо было тянуть несколько месяцев, чтобы что? Зачем?
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12.03.2024 21:10 Відповісти
щоб набрати на повне завантаження одного транспортного Боїнга.

Мрія, звичайно, взяла би вдвіччі більше, але...
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12.03.2024 21:16 Відповісти
Щоб кричати на весь світ які негідники республіканська партія. Хоча могли надіслати в будь-який момент. Блеф лопнув.
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12.03.2024 21:44 Відповісти
А вони по -вашому не негідники?
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12.03.2024 22:05 Відповісти
обоє рябоє
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12.03.2024 22:19 Відповісти
А чому вони "негідники"?
невже всі?

що тоді казати про іншу партію?
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12.03.2024 23:48 Відповісти
це взгалі не ті гроші
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13.03.2024 00:33 Відповісти
Не те? Не доллары? Какая разница что это за деньги, их же могли раньше выделить, но умышленно не выделяли,
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13.03.2024 00:56 Відповісти
А могли ж на ці гроші в США побудувати дороги...
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13.03.2024 17:43 Відповісти
Грёбаный стыд. Байден должен уволить своих тупых советников.
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12.03.2024 21:13 Відповісти
А Данія на 360 мільйонів. Ото ляпас американцям.
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12.03.2024 21:20 Відповісти
Спасибо Дании! Только не забываем, американцы всего, с 22 года уже под сотню миллиардов передали. А миллиард - это тысяча миллионов, если кто арифметику забыл уже.
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12.03.2024 22:44 Відповісти
Дурниці.
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12.03.2024 23:05 Відповісти
Ссылок наверное не будет?
Просто верить, что под 100млрд передано?

Вот все Phttps://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ DA
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Отчет минобороны

https://protectukrainenow.org/uk/report Общий отчет

"если кто арифметику " не забыл - может сложить все цифры и посмотреть общую сумму.

По факту оружия выйдет гдето на 20млрд
если взять все обещания на следующие 5 лет, все "сгоревшие" деньги, плюс те которые не дают,
плюс деньги на бюджет на социалку
то все выйдет около 80млрд
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13.03.2024 00:03 Відповісти
Дания забрала наше яо, ракеты и самолеты? ублюдки...
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13.03.2024 00:34 Відповісти
Если оплатили 30% процентов операции, операцию не сделали и человек умер. Нужно ли выражать благодарность тому, кто мог оплатить операцию полностью, но намеренно оплатил лишь 30%? Он спаситель или убийца?
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13.03.2024 01:00 Відповісти
Підписи за discharge petition сьогодні почали збирати. 10 хвилин тому було 82, уже 86, треба 218.
Тут можна слідкувати:
https://clerk.house.gov/DischargePetition/2024031209?CongressNum=118
Ще перевірю чи є вже респи, які підписали. Якщо є, то доскакався Джонсон.
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12.03.2024 21:58 Відповісти
Цікаво що в США мільйонна українська діаспора. І жодного пікету під Конгресом.
Навіть ті хто отримали грін карди як біженці від війни, моментально і забили болт на Україну...
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12.03.2024 22:11 Відповісти
Youtube - Diaspora.ua
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12.03.2024 22:23 Відповісти
Зачем вы звездите на букву "п"?
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12.03.2024 22:45 Відповісти
Я вже не вперше стикаюся з категорією людей «Я не чула(в) - значить не було». Синдром страуса - голова захована в пісок, навколишнього світу не видно, то його і нема.

Найчастіше це проявляється в фразах на зразок «Чому мовчить Кличеба?», «Де Запунський?».
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12.03.2024 23:15 Відповісти
Респів поки нема серед підписантів. Лише демократи. Але чекаємо. Їх треба всього пʼятеро. Як завжди, найважче першому респу наважитися. Але тільки но такий зʼявиться, до нього приєднаються ще.
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12.03.2024 22:25 Відповісти
Там нема кому приєднуватись, владу у респів захопив трампон з магою, його невістка та синок. Респи фсьо.
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12.03.2024 23:21 Відповісти
Ага, страшний доні відправить кілера до кожного, хто його ослухається. В сенаті пару десятків респів голосували протилежно магашистам. Тож пʼятеро в Хаусі знайдеться.
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12.03.2024 23:30 Відповісти
де можна знайти, що саме ця discharge petition стосується голосування про закон "Emergency National Security Supplemental Appropriations Act, 2024"
тобто про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню

?
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13.03.2024 00:25 Відповісти
В Вашингтоні. Кожен день discharge petition оголошують. Зараз он якраз 29 штук в процесі.
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13.03.2024 00:30 Відповісти
возрадуемся
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12.03.2024 22:04 Відповісти
У маларосов опять зрада (((, мало, не вовремя, обманули, показуха.
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12.03.2024 22:47 Відповісти
Коли в житті одна перемога - це нудне життя. Треба щоб і трохи зради було
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12.03.2024 23:50 Відповісти
отак би би всі плювались, якщоб Україна віддавала 3 у світі потенціял ядерної збролї, по 1 ракеткє у рік. правдв ті три сотні мільонів нмали на меті щоб путін здох від сміху
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13.03.2024 07:56 Відповісти
Прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив у вівторок, що пакет включатиме "зенітні ракети Stinger, додаткові ********** для HIMARS, 155-міліметрові артилерійські снаряди, включаючи осколково-фугасні та покращені касетні ********** подвійного призначення, 105-міліметрові артилерійські снаряди, протитанкові системи AT4, додаткові ********** для стрілецької зброї, підривники, ********** для усунення перешкод, запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання".
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12.03.2024 22:50 Відповісти
У Пентагону залишилося приблизно 4 мільярди доларів на виведення коштів для відправки в Україну - зброя та обладнання, вилучені безпосередньо із запасів Міністерства оборони. Але Пентагон неохоче використовував це фінансування, тому що не залишалося грошей на поповнення запасів США.
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12.03.2024 22:52 Відповісти
Бідний, бідний Пентагон, з його трильйонним бюджетом, зовсім голий та босий. А якщо б виконали закон про ленд-ліз - зовсім би по-міру пішли?
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12.03.2024 23:08 Відповісти
Про поповнення - якась дурня

Пентагон офіційно https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf звітує
Конгрес виділив PDA 25.9млрд
Використано на заміщення 18млрд

якщо подивитись дати заміщення
REPLACEMENT CONTRACT AWARDS
то остання дата рік тому, в березні 2023 року

виходить заміщували до того як передати
та наробили "помилок" в розрахунках
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13.03.2024 00:57 Відповісти
Ну, хоч так, добре, що взагалі від нас не відрікалися з нашою владою з кротами, агентами козирями та змінами військової еліти під час війни.

Кремлебот V обдристав усю гілку, значить пригорає в кремлі, бояться, що чергова допомога може їх доконати та відправити до кабздона.
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12.03.2024 23:19 Відповісти
Ну да, 4.2 млрд просто не хотів давати, а зараз кажуть що зберегли. Весь час не давали достатньо зброї і кажуть що заощадили. Ну добре що почали давати, по ці політичні ігрища стоять Україні тисяч життів
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13.03.2024 01:42 Відповісти
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