США оголосили новий пакет допомоги Україні на 300 млн дол.

В США оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму 300 млн доларів, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси до систем HIMARS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Сьогодні за дорученням президента Байдена я оголошую терміновий пакет безпекової допомоги на 300 мільйонів доларів зброї та обладнання для нагальних потреб України. Це можливо завдяки непередбаченій економії коштів за контрактами, укладеними Міністерством оборони для заміни озброєння, яке ми вже надіслали Україні раніше", — заявив радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

За словами Саллівана, президент США доручив своїй команді використати ці заощадження на терміновий пакет допомоги.

"До нього входять артилерійські снаряди, ракети GMLRS для HIMARS. Це те, що Україні дуже необхідно, аби втримати лінії фронту під російськими атаками та відбити російський наступ на сході та інших ділянках фронту", — сказав радник Байдена.

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Салліван додав, що вказана допомога не зможе запобігти нестачі боєприпасів для України найближчими тижнями.

"Зрозуміло, що цей пакет не скасовує і не повинен відкладати критично важливу необхідність прийняття двопартійного законопроекту про національну безпеку", - підкреслив він.