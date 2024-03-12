США оголосили новий пакет допомоги Україні на 300 млн дол.
В США оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму 300 млн доларів, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси до систем HIMARS.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Сьогодні за дорученням президента Байдена я оголошую терміновий пакет безпекової допомоги на 300 мільйонів доларів зброї та обладнання для нагальних потреб України. Це можливо завдяки непередбаченій економії коштів за контрактами, укладеними Міністерством оборони для заміни озброєння, яке ми вже надіслали Україні раніше", — заявив радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван.
За словами Саллівана, президент США доручив своїй команді використати ці заощадження на терміновий пакет допомоги.
"До нього входять артилерійські снаряди, ракети GMLRS для HIMARS. Це те, що Україні дуже необхідно, аби втримати лінії фронту під російськими атаками та відбити російський наступ на сході та інших ділянках фронту", — сказав радник Байдена.
Салліван додав, що вказана допомога не зможе запобігти нестачі боєприпасів для України найближчими тижнями.
"Зрозуміло, що цей пакет не скасовує і не повинен відкладати критично важливу необхідність прийняття двопартійного законопроекту про національну безпеку", - підкреслив він.
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Мрія, звичайно, взяла би вдвіччі більше, але...
невже всі?
що тоді казати про іншу партію?
Просто верить, что под 100млрд передано?
Вот все Phttps://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ DA
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Отчет минобороны
https://protectukrainenow.org/uk/report Общий отчет
"если кто арифметику " не забыл - может сложить все цифры и посмотреть общую сумму.
По факту оружия выйдет гдето на 20млрд
если взять все обещания на следующие 5 лет, все "сгоревшие" деньги, плюс те которые не дают,
плюс деньги на бюджет на социалку
то все выйдет около 80млрд
Тут можна слідкувати:
https://clerk.house.gov/DischargePetition/2024031209?CongressNum=118
Ще перевірю чи є вже респи, які підписали. Якщо є, то доскакався Джонсон.
Навіть ті хто отримали грін карди як біженці від війни, моментально і забили болт на Україну...
Найчастіше це проявляється в фразах на зразок «Чому мовчить Кличеба?», «Де Запунський?».
тобто про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню
?
Пентагон офіційно https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf звітує
Конгрес виділив PDA 25.9млрд
Використано на заміщення 18млрд
якщо подивитись дати заміщення
REPLACEMENT CONTRACT AWARDS
то остання дата рік тому, в березні 2023 року
виходить заміщували до того як передати
та наробили "помилок" в розрахунках
Кремлебот V обдристав усю гілку, значить пригорає в кремлі, бояться, що чергова допомога може їх доконати та відправити до кабздона.