США объявили новый пакет помощи Украине на 300 млн долл.
В США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 300 млн долларов, в который, в частности, вошли боеприпасы к системам HIMARS.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Сегодня по поручению президента Байдена я объявляю срочный пакет безопасности на 300 миллионов долларов оружия и оборудования для неотложных нужд Украины. Это возможно благодаря непредвиденной экономии средств по контрактам, заключенным Министерством обороны для замены вооружения, которое мы уже направили Украине раньше", — заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
По словам Салливана, президент США поручил своей команде использовать эти сбережения на срочный пакет помощи.
"В него входят артиллерийские снаряды, ракеты GMLRS для HIMARS. Это то, что Украине очень необходимо, чтобы удержать линии фронта под российскими атаками и отразить российское наступление на востоке и других участках фронта", - сказал Байден.
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Мрія, звичайно, взяла би вдвіччі більше, але...
невже всі?
що тоді казати про іншу партію?
Просто верить, что под 100млрд передано?
Вот все Phttps://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ DA
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Отчет минобороны
https://protectukrainenow.org/uk/report Общий отчет
"если кто арифметику " не забыл - может сложить все цифры и посмотреть общую сумму.
По факту оружия выйдет гдето на 20млрд
если взять все обещания на следующие 5 лет, все "сгоревшие" деньги, плюс те которые не дают,
плюс деньги на бюджет на социалку
то все выйдет около 80млрд
Тут можна слідкувати:
https://clerk.house.gov/DischargePetition/2024031209?CongressNum=118
Ще перевірю чи є вже респи, які підписали. Якщо є, то доскакався Джонсон.
Навіть ті хто отримали грін карди як біженці від війни, моментально і забили болт на Україну...
Найчастіше це проявляється в фразах на зразок «Чому мовчить Кличеба?», «Де Запунський?».
тобто про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню
?
Пентагон офіційно https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf звітує
Конгрес виділив PDA 25.9млрд
Використано на заміщення 18млрд
якщо подивитись дати заміщення
REPLACEMENT CONTRACT AWARDS
то остання дата рік тому, в березні 2023 року
виходить заміщували до того як передати
та наробили "помилок" в розрахунках
Кремлебот V обдристав усю гілку, значить пригорає в кремлі, бояться, що чергова допомога може їх доконати та відправити до кабздона.