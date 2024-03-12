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Новости Помощь Украине
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США объявили новый пакет помощи Украине на 300 млн долл.

джейк,салліван

В США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 300 млн долларов, в который, в частности, вошли боеприпасы к системам HIMARS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Сегодня по поручению президента Байдена я объявляю срочный пакет безопасности на 300 миллионов долларов оружия и оборудования для неотложных нужд Украины. Это возможно благодаря непредвиденной экономии средств по контрактам, заключенным Министерством обороны для замены вооружения, которое мы уже направили Украине раньше", — заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, президент США поручил своей команде использовать эти сбережения на срочный пакет помощи.

"В него входят артиллерийские снаряды, ракеты GMLRS для HIMARS. Это то, что Украине очень необходимо, чтобы удержать линии фронта под российскими атаками и отразить российское наступление на востоке и других участках фронта", - сказал Байден.

Читайте также: США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $400 млн, - Reuters

Автор: 

оружие (10248) США (27055) Салливан Джейк (257)


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Топ комментарии
+16
а 100 куда еще делось?)
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12.03.2024 20:31
+15
Запитай у зевблдків куди ділися українські окшти, а не утих хто дійсно допомогає Україні!
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12.03.2024 20:49
+13
найвеличнішому на карман-Оман
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12.03.2024 20:41
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Страница 2 из 2
Надо было тянуть несколько месяцев, чтобы что? Зачем?
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12.03.2024 21:10 Ответить
щоб набрати на повне завантаження одного транспортного Боїнга.

Мрія, звичайно, взяла би вдвіччі більше, але...
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12.03.2024 21:16 Ответить
Щоб кричати на весь світ які негідники республіканська партія. Хоча могли надіслати в будь-який момент. Блеф лопнув.
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12.03.2024 21:44 Ответить
А вони по -вашому не негідники?
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12.03.2024 22:05 Ответить
обоє рябоє
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12.03.2024 22:19 Ответить
А чому вони "негідники"?
невже всі?

що тоді казати про іншу партію?
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12.03.2024 23:48 Ответить
це взгалі не ті гроші
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13.03.2024 00:33 Ответить
Не те? Не доллары? Какая разница что это за деньги, их же могли раньше выделить, но умышленно не выделяли,
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13.03.2024 00:56 Ответить
А могли ж на ці гроші в США побудувати дороги...
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13.03.2024 17:43 Ответить
Грёбаный стыд. Байден должен уволить своих тупых советников.
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12.03.2024 21:13 Ответить
А Данія на 360 мільйонів. Ото ляпас американцям.
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12.03.2024 21:20 Ответить
Спасибо Дании! Только не забываем, американцы всего, с 22 года уже под сотню миллиардов передали. А миллиард - это тысяча миллионов, если кто арифметику забыл уже.
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12.03.2024 22:44 Ответить
Дурниці.
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12.03.2024 23:05 Ответить
Ссылок наверное не будет?
Просто верить, что под 100млрд передано?

Вот все Phttps://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ DA
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Отчет минобороны

https://protectukrainenow.org/uk/report Общий отчет

"если кто арифметику " не забыл - может сложить все цифры и посмотреть общую сумму.

По факту оружия выйдет гдето на 20млрд
если взять все обещания на следующие 5 лет, все "сгоревшие" деньги, плюс те которые не дают,
плюс деньги на бюджет на социалку
то все выйдет около 80млрд
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13.03.2024 00:03 Ответить
Дания забрала наше яо, ракеты и самолеты? ублюдки...
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13.03.2024 00:34 Ответить
Если оплатили 30% процентов операции, операцию не сделали и человек умер. Нужно ли выражать благодарность тому, кто мог оплатить операцию полностью, но намеренно оплатил лишь 30%? Он спаситель или убийца?
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13.03.2024 01:00 Ответить
Підписи за discharge petition сьогодні почали збирати. 10 хвилин тому було 82, уже 86, треба 218.
Тут можна слідкувати:
https://clerk.house.gov/DischargePetition/2024031209?CongressNum=118
Ще перевірю чи є вже респи, які підписали. Якщо є, то доскакався Джонсон.
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12.03.2024 21:58 Ответить
Цікаво що в США мільйонна українська діаспора. І жодного пікету під Конгресом.
Навіть ті хто отримали грін карди як біженці від війни, моментально і забили болт на Україну...
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12.03.2024 22:11 Ответить
Youtube - Diaspora.ua
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12.03.2024 22:23 Ответить
Зачем вы звездите на букву "п"?
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12.03.2024 22:45 Ответить
Я вже не вперше стикаюся з категорією людей «Я не чула(в) - значить не було». Синдром страуса - голова захована в пісок, навколишнього світу не видно, то його і нема.

Найчастіше це проявляється в фразах на зразок «Чому мовчить Кличеба?», «Де Запунський?».
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12.03.2024 23:15 Ответить
Респів поки нема серед підписантів. Лише демократи. Але чекаємо. Їх треба всього пʼятеро. Як завжди, найважче першому респу наважитися. Але тільки но такий зʼявиться, до нього приєднаються ще.
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12.03.2024 22:25 Ответить
Там нема кому приєднуватись, владу у респів захопив трампон з магою, його невістка та синок. Респи фсьо.
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12.03.2024 23:21 Ответить
Ага, страшний доні відправить кілера до кожного, хто його ослухається. В сенаті пару десятків респів голосували протилежно магашистам. Тож пʼятеро в Хаусі знайдеться.
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12.03.2024 23:30 Ответить
де можна знайти, що саме ця discharge petition стосується голосування про закон "Emergency National Security Supplemental Appropriations Act, 2024"
тобто про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню

?
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13.03.2024 00:25 Ответить
В Вашингтоні. Кожен день discharge petition оголошують. Зараз он якраз 29 штук в процесі.
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13.03.2024 00:30 Ответить
возрадуемся
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12.03.2024 22:04 Ответить
У маларосов опять зрада (((, мало, не вовремя, обманули, показуха.
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12.03.2024 22:47 Ответить
Коли в житті одна перемога - це нудне життя. Треба щоб і трохи зради було
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12.03.2024 23:50 Ответить
отак би би всі плювались, якщоб Україна віддавала 3 у світі потенціял ядерної збролї, по 1 ракеткє у рік. правдв ті три сотні мільонів нмали на меті щоб путін здох від сміху
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13.03.2024 07:56 Ответить
Прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив у вівторок, що пакет включатиме "зенітні ракети Stinger, додаткові ********** для HIMARS, 155-міліметрові артилерійські снаряди, включаючи осколково-фугасні та покращені касетні ********** подвійного призначення, 105-міліметрові артилерійські снаряди, протитанкові системи AT4, додаткові ********** для стрілецької зброї, підривники, ********** для усунення перешкод, запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання".
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12.03.2024 22:50 Ответить
У Пентагону залишилося приблизно 4 мільярди доларів на виведення коштів для відправки в Україну - зброя та обладнання, вилучені безпосередньо із запасів Міністерства оборони. Але Пентагон неохоче використовував це фінансування, тому що не залишалося грошей на поповнення запасів США.
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12.03.2024 22:52 Ответить
Бідний, бідний Пентагон, з його трильйонним бюджетом, зовсім голий та босий. А якщо б виконали закон про ленд-ліз - зовсім би по-міру пішли?
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12.03.2024 23:08 Ответить
Про поповнення - якась дурня

Пентагон офіційно https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf звітує
Конгрес виділив PDA 25.9млрд
Використано на заміщення 18млрд

якщо подивитись дати заміщення
REPLACEMENT CONTRACT AWARDS
то остання дата рік тому, в березні 2023 року

виходить заміщували до того як передати
та наробили "помилок" в розрахунках
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13.03.2024 00:57 Ответить
Ну, хоч так, добре, що взагалі від нас не відрікалися з нашою владою з кротами, агентами козирями та змінами військової еліти під час війни.

Кремлебот V обдристав усю гілку, значить пригорає в кремлі, бояться, що чергова допомога може їх доконати та відправити до кабздона.
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12.03.2024 23:19 Ответить
Ну да, 4.2 млрд просто не хотів давати, а зараз кажуть що зберегли. Весь час не давали достатньо зброї і кажуть що заощадили. Ну добре що почали давати, по ці політичні ігрища стоять Україні тисяч життів
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13.03.2024 01:42 Ответить
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