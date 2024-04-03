Легковажних блогерів в Україні вже поменшало, - заступник глави МВС Тимченко
В Україні вже стало менше легковажних блогерів, які можуть необачно транслювати те, чого росіянам знати не треба.
Про це в інтерв’ю виданню Telegraf заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз легковажних користувачів, тих, хто бажає щось транслювати, значно поменшало. А ті, що лишаються - поодинокі випадки, їх встановлюють і притягають до відповідальності", - сказав він.
Заступник міністра розповів, що доведення злого умислу та роботи конкретного блогера саме на РФ є частиною роботою СБУ із документування та ведення слідства.
Та у більшості випадків, за словами Тимченка, йдеться не про роботу на ворога, а просто про легковажність та бажання набрати популярність.
"Зараз, коли велику кількість блогерів притягнуто до відповідальності, вони вже добре розуміють наслідки такої популярності та поширень їхнього контенту. Загалом же кожен українець має бути свідомим, що всі ми сьогодні, на жаль, живемо у війні, зважати на ризики та розуміти можливі наслідки своїх дій", - вважає заступник міністра.
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а як, насправді?
Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
В статті 108 Конституції вказано, що Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Нічого не сказано про обмеження повноважень після перевищення терміну, на який був обраний Президент.
Де в тексті Конституції сказано, що конституційний статус переходить в статус виконання повноважень? І що цей статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України. Номер статті, де це написано?
Але у руснявого вкиду ціль дещо інша: повний параліч державного апарату через невизнання легітимності всіх документів, підписаних зєлєю після 01.04.2024. Це в ідеалі. А за фактом - ще більше розхитування суспільства, даючи йому в руки аргумент "я нє прізнаю ето постановлєніє/закон/что-то ещьо потому, что он нєконстітуціонний!" Тобто виникає підстава для правового нігілізму.
ну, я сподіваюсь, що всі розуміють, що це узурпація влади, з використання правової лакуни?
чи, знову, кацапи винні?
хтось в окопах, ціною свого життя.
хтось не розгинається на трьох роботах, ціною свого здоров'я.
хтось талановитий 5-6 менеджер, гребе державні кошти, трактором, собі в кишеню.
державні інститути не працюють. закони не працюють. україна біля прірви.
ви, про це, не знаєте?
ще скажіть, що я кремлівський троль, що впарює іпсо.
Нові й не будуть працювати. Вони ж підписані всупереч Конституції.
От ми і отримали параліч держави.
Нічого вже змінити не можна, бо підпис під будь-яким новим законом - нелегітимний.
тобто, на момент закінчення повноважень діючого, вже є новообраний президент.
ось вона, правова лакуна.
два роки, всі про це знали. два роки, ніхто нічого не робив.
в тому числі і опозиція. в тому числі непримиримий порох.
Війна в Україні триватиме ще 35 років, і зелебенські 35 років будуть при владі, а Зенського будуть підводити до трибуни як Черненка, був такий член!
*****, підпіс... 🤣