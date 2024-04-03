УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4363 відвідувача онлайн
Новини
2 090 27

Легковажних блогерів в Україні вже поменшало, - заступник глави МВС Тимченко

тимченко,леонід

В Україні вже стало менше легковажних блогерів, які можуть необачно транслювати те, чого росіянам знати не треба.

Про це в інтерв’ю виданню Telegraf заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз легковажних користувачів, тих, хто бажає щось транслювати, значно поменшало. А ті, що лишаються - поодинокі випадки, їх встановлюють і притягають до відповідальності", - сказав він.

Читайте: Проросійський блогер-мільйонник Подоляка, який наводив ракети РФ на Миколаїв, отримав 15 років ув’язнення заочно, - СБУ

Заступник міністра розповів, що доведення злого умислу та роботи конкретного блогера саме на РФ є частиною роботою СБУ із документування та ведення слідства.

Та у більшості випадків, за словами Тимченка, йдеться не про роботу на ворога, а просто про легковажність та бажання набрати популярність.

Також читайте: Пропутінській блогерці Боровковій, яка закликала "добивати" вцілілих українців, повідомлено про підозру, - СБУ

"Зараз, коли велику кількість блогерів притягнуто до відповідальності, вони вже добре розуміють наслідки такої популярності та поширень їхнього контенту. Загалом же кожен українець має бути свідомим, що всі ми сьогодні, на жаль, живемо у війні, зважати на ризики та розуміти можливі наслідки своїх дій", - вважає заступник міністра.

Автор: 

МВС (3499) блогер (181)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Легковажних блогерів в Україні вже поменшало, а от зрадників і мародерів у владі - чомусь ні.
показати весь коментар
03.04.2024 09:28
+5
Это типа за разговоры шо боневтик уже нелегитимный ?
показати весь коментар
03.04.2024 09:21
+4
тобто, війна може тривати, хоч сто років. виборів в україні, більше не буде і зе!поц з коливаном, хламідією та безкутною пожиттєво.
показати весь коментар
03.04.2024 09:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это типа за разговоры шо боневтик уже нелегитимный ?
показати весь коментар
03.04.2024 09:21 Відповісти
кажуть, що це кацапи розганяють цю тему.
а як, насправді?
показати весь коментар
03.04.2024 09:23 Відповісти
Схоже на те. Розганяється теза з ТаймЗє:
Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
В статті 108 Конституції вказано, що Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Нічого не сказано про обмеження повноважень після перевищення терміну, на який був обраний Президент.
Де в тексті Конституції сказано, що конституційний статус переходить в статус виконання повноважень? І що цей статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України. Номер статті, де це написано?
показати весь коментар
03.04.2024 09:26 Відповісти
тобто, війна може тривати, хоч сто років. виборів в україні, більше не буде і зе!поц з коливаном, хламідією та безкутною пожиттєво.
показати весь коментар
03.04.2024 09:32 Відповісти
Виглядає саме так.
Але у руснявого вкиду ціль дещо інша: повний параліч державного апарату через невизнання легітимності всіх документів, підписаних зєлєю після 01.04.2024. Це в ідеалі. А за фактом - ще більше розхитування суспільства, даючи йому в руки аргумент "я нє прізнаю ето постановлєніє/закон/что-то ещьо потому, что он нєконстітуціонний!" Тобто виникає підстава для правового нігілізму.
показати весь коментар
03.04.2024 09:36 Відповісти
після 20 травня, зе!поц перетворюється на зе!передеста, і цього разу, без 73%!
ну, я сподіваюсь, що всі розуміють, що це узурпація влади, з використання правової лакуни?
чи, знову, кацапи винні?
показати весь коментар
03.04.2024 10:07 Відповісти
І який висновок? Посилаємо нахєр всю державу зі всіма її законами, тому що зєпоц нелегітимний.
показати весь коментар
03.04.2024 13:36 Відповісти
десь так, зараз, і відбувається.
хтось в окопах, ціною свого життя.
хтось не розгинається на трьох роботах, ціною свого здоров'я.
хтось талановитий 5-6 менеджер, гребе державні кошти, трактором, собі в кишеню.
державні інститути не працюють. закони не працюють. україна біля прірви.
ви, про це, не знаєте?
ще скажіть, що я кремлівський троль, що впарює іпсо.
показати весь коментар
03.04.2024 13:48 Відповісти
закони не працюють
Нові й не будуть працювати. Вони ж підписані всупереч Конституції.
От ми і отримали параліч держави.
Нічого вже змінити не можна, бо підпис під будь-яким новим законом - нелегітимний.
показати весь коментар
03.04.2024 16:47 Відповісти
- і якщо вони кудись зникнуть, то вибори проводити все одно не можна.
показати весь коментар
03.04.2024 09:45 Відповісти
А що тут не так??? Усе вірно написано
показати весь коментар
03.04.2024 16:39 Відповісти
В Конституції - так. Зєля продовжує виконувати обов'язки Президента аж до появи новообраного Президента. Ніде в Конституції немає нічого про обмеження повноважень.
показати весь коментар
03.04.2024 16:48 Відповісти
і нема ніде уточнення, що передає, саме новообраному, на той час, президенту.
тобто, на момент закінчення повноважень діючого, вже є новообраний президент.
ось вона, правова лакуна.
два роки, всі про це знали. два роки, ніхто нічого не робив.
в тому числі і опозиція. в тому числі непримиримий порох.
показати весь коментар
03.04.2024 17:10 Відповісти
Звісно, русня використовує правові лакуни, вони це вміють. Як у випадку зі "станом війни", посилання на який є в Конституції, але закону про правовий режим стану війни - немає.
показати весь коментар
04.04.2024 08:18 Відповісти
закрийте рота - щє є ВІН!
показати весь коментар
03.04.2024 11:39 Відповісти
розвішали на каштанах?
показати весь коментар
03.04.2024 09:22 Відповісти
Ага, вони виїхали за кордон. Так само як казав хрінпіду -"корупції в нас нема, корупціонери виїхали за кордон''.
показати весь коментар
03.04.2024 09:24 Відповісти
Легковажних блогерів в Україні вже поменшало, а от зрадників і мародерів у владі - чомусь ні.
показати весь коментар
03.04.2024 09:28 Відповісти
тобто - буданга і сирський вже всьо?
показати весь коментар
03.04.2024 09:30 Відповісти
зелені - не смішить мої 2 сіді будангі..🤣
показати весь коментар
03.04.2024 09:32 Відповісти
Вангую!
Війна в Україні триватиме ще 35 років, і зелебенські 35 років будуть при владі, а Зенського будуть підводити до трибуни як Черненка, був такий член!
показати весь коментар
03.04.2024 09:48 Відповісти
дінастія...
показати весь коментар
03.04.2024 09:55 Відповісти
тих членів під рукі там було не перебуло...
показати весь коментар
03.04.2024 09:56 Відповісти
вважаю доцільним призначити головнокомандуючим Черноморськими катерами мічмана іванова івана івановічя!
*****, підпіс... 🤣
показати весь коментар
03.04.2024 09:51 Відповісти
А количество агентов сивковича не уменьшилось,отличная работа.
показати весь коментар
03.04.2024 10:20 Відповісти
Дайте посилання на сурйозних блогерів
показати весь коментар
03.04.2024 10:24 Відповісти
І без блогерів довбодятлів достатьньо. Вчора через 15 хвилин після прильоту в Дніпро по єдиному 95 квартальному марафону якась придуркувата німфа вже брала інтерьвю в якоїсь місцевої бабці і та повідомила в ефір локацію прильоту. З такими журнашлюхами кацапи на розвідці добре економлять. Та й цензор би поменше триндів....
показати весь коментар
03.04.2024 12:03 Відповісти
 
 