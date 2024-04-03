Легковажних блогерів в Україні вже поменшало, - заступник глави МВС Тимченко

В Україні вже стало менше легковажних блогерів, які можуть необачно транслювати те, чого росіянам знати не треба.

Про це в інтерв’ю виданню Telegraf заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз легковажних користувачів, тих, хто бажає щось транслювати, значно поменшало. А ті, що лишаються - поодинокі випадки, їх встановлюють і притягають до відповідальності", - сказав він.

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Заступник міністра розповів, що доведення злого умислу та роботи конкретного блогера саме на РФ є частиною роботою СБУ із документування та ведення слідства.

Та у більшості випадків, за словами Тимченка, йдеться не про роботу на ворога, а просто про легковажність та бажання набрати популярність.

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"Зараз, коли велику кількість блогерів притягнуто до відповідальності, вони вже добре розуміють наслідки такої популярності та поширень їхнього контенту. Загалом же кожен українець має бути свідомим, що всі ми сьогодні, на жаль, живемо у війні, зважати на ризики та розуміти можливі наслідки своїх дій", - вважає заступник міністра.