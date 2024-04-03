Росіяни обстріляли кілька громад на Чернігівщині з мінометів та дронів

На Чернігівщині окупанти завдали ударів по території трьох громад FPV-дронами та мінометами. Зафіксовано 49 вибухів.

Про це у Фейсбуці повідомляє Північне регіональне управління Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Новгород-Сіверська громада: 8 вибухів (приходів, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Грем’яч. Семенівська громада: 4 вибухи (приходи, ймовірно, з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Янжулівк. Сновська громада: 37 вибухів (приходи, ймовірно, з мінометів 120 мм та FPV-дронів) в напрямку н.п. Єліне та Клюси", - зазначається в повідомленні.

Прикордонники повідомляють, що інформації про травмованих та загиблих поки немає.

Нагадаємо, окупанти атакували КАБами Семенівку на Чернігівщині: постраждали дві людини, пошкоджено будинок культури.

22 березня близько 13:40 у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області ворожий дрон влучив у мікроавтобус з цивільними.

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