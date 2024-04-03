Жінка, яка напала на автомобіль військовослужбовців Шепетівського РТЦК, понесе покарання, - Хмельницький ОТЦК та СП
Жінка, яка напала на автомобіль військовослужбовців ТЦК на Хмельниччині, понесе покарання. Поліція почала розслідування стосовно випадку на Хмельниччині, де жінка почала псувати автомобіль військових ТЦК.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв’язків з громадськістю Хмельницького ОТЦК та СП
Як зазначається, відкрито адміністративне впровадження за статею 173 "Дрібне хулігантство". Санкції статті передбачають накладення штрафу у розмірі 3-7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк 40-60 годин, виправні роботи на строк 1-2 місяці з відрахуванням 20% заробітку, адміністративний арешт на строк до 15 діб.
"Хочемо ще раз нагадати кожному: військовослужбовці ТЦК - є частиною ЗСУ. Будь-яка протиправна дія стосовно військовослужбовців буде нести за собою покарання. Не піддавайте себе небезпеці", - наголошують у ОК "Захід".
Раніше Хмельницький ОТЦК та СП повідомив, що група агресивних жінок напала на військовослужбовців Шепетівського РТЦК під час заходів оповіщення, пошкоджено службове авто.
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Але є нюанс...
Біднесеньких бійців з ТЦК зі образила жіночка... Ордени їм, до Феофанії їх для реабілітації та поновлення психічного здоров'я, а потім ще й в відпусту...
Чому саме це питання всі старанно оминають?
-Так ей и надо, - подумал Паффнутий
ст 17 КУ
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