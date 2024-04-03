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Жінка, яка напала на автомобіль військовослужбовців Шепетівського РТЦК, понесе покарання, - Хмельницький ОТЦК та СП

тцк

Жінка, яка напала на автомобіль військовослужбовців ТЦК на Хмельниччині, понесе покарання. Поліція почала розслідування стосовно випадку на Хмельниччині, де жінка почала псувати автомобіль військових ТЦК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв’язків з громадськістю Хмельницького ОТЦК та СП

Як зазначається, відкрито адміністративне впровадження за статею 173 "Дрібне хулігантство". Санкції статті передбачають накладення штрафу у розмірі 3-7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк 40-60 годин, виправні роботи на строк 1-2 місяці з відрахуванням 20% заробітку, адміністративний арешт на строк до 15 діб.

"Хочемо ще раз нагадати кожному: військовослужбовці ТЦК - є частиною ЗСУ. Будь-яка протиправна дія стосовно військовослужбовців буде нести за собою покарання. Не піддавайте себе небезпеці", - наголошують у ОК "Захід".

Читайте: Нацполіція доставляє у ТЦК розшукуваних осіб для складання адмінпротоколу, - начальник департаменту НП Ахрамєєв

Раніше Хмельницький ОТЦК та СП повідомив, що група агресивних жінок напала на військовослужбовців Шепетівського РТЦК під час заходів оповіщення, пошкоджено службове авто.

Автор: 

Хмельниччина (914) ТЦК та СП (558)


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Топ коментарі
+13
ЗСУ
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03.04.2024 10:43
+12
тцк це не ЗСУ
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03.04.2024 10:37
+11
Ок "Захід" якщо ТЦК то ваша частина, то відправляйте їх міняти хлопців що без ротації стоять.
Біднесеньких бійців з ТЦК зі образила жіночка... Ордени їм, до Феофанії їх для реабілітації та поновлення психічного здоров'я, а потім ще й в відпусту...
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03.04.2024 10:47
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тцк це не ЗСУ
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03.04.2024 10:37 Відповісти
ЗСУ
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03.04.2024 10:43 Відповісти
Вони в штаті МО?
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03.04.2024 11:16 Відповісти
40-60 годин на передову.
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03.04.2024 10:38 Відповісти
Дивно. В наявності кримінал ст.296 КК
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03.04.2024 11:43 Відповісти
Кацапе, не будуть ухиляться - не будуть доставляти.
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03.04.2024 11:07 Відповісти
ТЦК вже замість суду вирішує хто понесе покарвння???
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03.04.2024 10:42 Відповісти
Так у нас вже доволі давно махновшина в країні.
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03.04.2024 11:23 Відповісти
Нехай прибирає рік громадські вбиральні лайно до лайна!
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03.04.2024 10:42 Відповісти
Тцкашники хоч і в силу своєї служби категорія не найпрестижніших але Військовослужбовців ЗСУ, а Військовослужбовці на даний час сама шановна категорія Громадян України! Але у ваших словах сенс є бо до тцк приводять щодня ухилянтів а поскільки вони теж лайно то нехай лайно прибирає лайно за лайном!!! І доречі мобілізаційні процеси дозволяють робити які не які ротації що дуже потрібні особовому складу, то ж не думайте що у Військовослужбовців таке ж відношення до тцкшників як у кінчених сц.икунів ухилянтів, що в свою чергу бояться їх як вогню!
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03.04.2024 11:12 Відповісти
Рівненський лизунчик у вас теж "шанований"
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03.04.2024 11:20 Відповісти
Нічого доброго в його діях немає, як і ознак державної зради, людина написала рапорт на переведення в бойову бригаду, ну це він можливо не через патріотизм, а з-за небажання пояснюватися з усіма його дівчатами🤬🤕😉 але по скільки заяву на нього ніхто не написав то і правопорушення, окрім морального немає!
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03.04.2024 11:26 Відповісти
Не смішіть жіночий орган він і так смішний . У бойову бригаду , полковника з тцк
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03.04.2024 11:38 Відповісти
Ой, ой,ой! Рапорт в бойову бригаду. В нього посада "полковник" він менше замкомбрига не піде. Чи може він на комвзвода рапот написав?
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03.04.2024 11:39 Відповісти
У нас судді теж начебто шановна категорія.
Але є нюанс...
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03.04.2024 13:20 Відповісти
Відкривайте народний збір на штраф для цій святий дами.
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03.04.2024 10:45 Відповісти
хм. а він од тебе на 6 днів старший...
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03.04.2024 12:43 Відповісти
Ок "Захід" якщо ТЦК то ваша частина, то відправляйте їх міняти хлопців що без ротації стоять.
Біднесеньких бійців з ТЦК зі образила жіночка... Ордени їм, до Феофанії їх для реабілітації та поновлення психічного здоров'я, а потім ще й в відпусту...
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03.04.2024 10:47 Відповісти
Ота свиноматка - жіночка? Чур, чур, чур....
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03.04.2024 11:09 Відповісти
Я б ********* ту жіночку, а потім років на 5 в тюрягу за перешкоджання державному органу виконувати свою роботу.
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03.04.2024 12:32 Відповісти
Правильно казати родіна мать а не держава, держави вже нема. Конституція на паузі
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03.04.2024 13:21 Відповісти
Треба карати кляту соску рагулиху!!! Хай би люди йшли в ПВО і в мобільні групи, захищати свій дім! А не виправдовувати ушльопків та скиглити "Байден Байден закрий небоооо"!
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03.04.2024 10:52 Відповісти
Палко карати ,як в останні раз? Втік у іншу країну і тепер тебе збуджують повні жінки?)
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03.04.2024 13:23 Відповісти
Це що за рейд в коментарях "маминих черешеньок" на цензорі?
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03.04.2024 10:58 Відповісти
Тоже из окопа через испанский старлинк пишешь?
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03.04.2024 11:02 Відповісти
Тримає українські тили в Іспанії
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03.04.2024 11:03 Відповісти
Садівником у одеського воєнкома в іспанії калимить , каже що півдиття вже там😂😂
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03.04.2024 11:23 Відповісти
потап, це ти? під іспанським прапором строчиш? трошнік-заочнік ****
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03.04.2024 11:44 Відповісти
А коли понесе покарання той, хто спровокував таку ситуацію, хто нічого не зробив щоб цивілізованно все йшло після прийняття закону про мобілізацію, того хто зіштовхнув лобами цивільних і військових, того хто створив і продовжує створювати армії поганий імідж і злидні?
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03.04.2024 11:10 Відповісти
Вірите, що досить створити ідеальні умови в армії і всі побіжуть служити? завжди ж знайдеться відговорка: чому я не он той чиновник. Таке враження, що добровольці з 25% вже закінчилися, а залишилися із 73% "какая разніца". Досвід Донбасу показує, що є різниця: там гребуть всіх підряд воювати проти своєї батьківщини України. І спробуй відкосити. Там вони проходять третім сортом - за бурятами.
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03.04.2024 12:28 Відповісти
А й справді, "чому я не он той чиновник"?
Чому саме це питання всі старанно оминають?
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03.04.2024 13:23 Відповісти
мабуть тому, що у тебе ні освіти, ні мізків, ні патріотизму. Хто не хоче служити в своїй армії, той буде служити в чужій. Не віриш? черенок тобі в сраку буде гарним аргументом коли прийдуть асвабадітєлі. Хочеш перевірити ще й ти?
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03.04.2024 13:35 Відповісти
Мабуть ти у всіх своїх припущеннях помилився, тому сиди на своєму черенку мовчки і не відсвічуй
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03.04.2024 13:39 Відповісти
Так, мють служити всі і для всіх мають бути рівні умови, чого не зробив Верховний головнокомандувач, бо це його зона відповідальності. Він до того створив великий антирейтинг ТЦК і військовим, що громдяни, які мали б йти служити ховаються і втікають, бо народне радіо дає іншу інформцію, ніж та, що подається на марафоні. Люди знають, що Херпіду не забезпечив армію зброєю, ***********, не побудував захисних споруд, а брехав, що все нормально, його один із генералів завіряв, що ще рік назад будумо пити каву в Ялті, а ще один радник, який втік до США, запевняв, точніше брехав, що максимум ще 3 місяця і кацапи будуть переможені. А найкращого Головнокомандуваача і його оточення майже 12 генералів змінили на лояльних Херпіду і єлдаку, замвість того, щоб замінити єрмка і його комнду. То люди побачивши обман, який пройшов у 2019 році і ці обмани, які не зупинялися, почали трішечки думти і берегти своє життя, бо одні на фронт без нічого, інші живуть собі в Києві т інших містах, їздять на моря і з кордон, отримують гарні зарплати і славу по марфону.
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03.04.2024 13:34 Відповісти
Все так. Тільки вибір у нас невеликий: або обороняти себе і Україну (не Яневтіка із шоблою) не дивлячись ні на що, або знову бути безправними хахлами у рускої підарасні. З відрізаними вухами, згвалтованими жінками і дітьми.
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03.04.2024 13:40 Відповісти
Ніхто не проти обороняти себе і свою країну, але як, коли сидить свора, яка дурять людей, розкрадають навіть військовий бюджет, мародерять на всіх рівнях, забрали гроші навіть у громад і нічого за 5 років свого одноосібного првління для армії не зробили. Вони не як 5-те колесо у возі, а як по 5 гальм на на кожне колесо.
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03.04.2024 13:46 Відповісти
А как там толстячок на форме,до фронта уже добежал?
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03.04.2024 11:23 Відповісти
добіг до чебуречної, а далі не вистачило сил
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03.04.2024 11:45 Відповісти
Є різні чістільщики. Іноді - нормальні. Іноді стараються так, ніби очуть цим посилити самоповагу до себе. шавки.
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03.04.2024 11:30 Відповісти
Диету припаяют и каждое утро зарядку!
-Так ей и надо, - подумал Паффнутий
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03.04.2024 11:36 Відповісти
"Хочемо ще раз нагадати кожному: військовослужбовці ТЦК - є частиною ЗСУ. Будь-яка протиправна дія стосовно військовослужбовців буде нести за собою покарання. Не піддавайте себе небезпеці", - наголошують у ОК "Захід". попались голубчики...
ст 17 КУ
...
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
...
На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
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03.04.2024 11:38 Відповісти
Так вони і не військовослужбовці
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03.04.2024 12:34 Відповісти
Они ОПГ выдающие себя за несуществующие "ТЦК"!!!
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03.04.2024 13:29 Відповісти
Яке там в хрена дрібне ***********. Там кримінальна стаття аж карячиться. Закрити сучку, щоб інших уберегти від подібних бажань.
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03.04.2024 12:10 Відповісти
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03.04.2024 12:15 Відповісти
Дивно, на військовослужбовців під час війни можна спокійно напасти і нічого за це нікому не буде. Не говоріть про це каЦапам, бо вони голими руками будуть зупиняти колони військ. Як на Донбасі в 2014. Переможемо?
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03.04.2024 12:18 Відповісти
Напала ця жіночка на військових, бо наслухлася і надивился "позітівних блохерів" і консультацій "адвоктів", які налаштували цих громдян фактично проти своєї держави. А винен тут тільки один - Верховний головнокомандувач. Але які до нього претензії, він захищає виключно свій рейтинг, бо як прийме закон чи буде його ініціатором, то зразу впаде його рейтинг. Лідор думав, думає і буде думати виключно за себе, а не за державу і народ, який його вибрав.
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03.04.2024 13:41 Відповісти
А понесуть покарання ТЦК з Хмельницького по чиїй вині помер чоловік 41рік ?
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03.04.2024 12:55 Відповісти
сумніваються! може военком тцк залиже
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03.04.2024 13:16 Відповісти
Пусть сначала докажут документально, что на тот момент автомобиль стоял на балансе воинской части и выехала за ее пределы воинской части и в тот момент находилась "там" и для "того" - согласно установленных законодательных норм!!!
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03.04.2024 13:27 Відповісти
 
 