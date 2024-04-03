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Новини Війна
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НАТО має орієнтуватися на довгострокову підтримку України, - Столтенберг

столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Альянс має забезпечити безпекову допомогу для України на тривалий період.

Про це він заявив перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна має термінові потреби. Будь-які затримки у постачанні допомоги мають наслідки на полі бою просто зараз. Тож ми маємо уточнити динаміку нашої підтримки. Ми маємо забезпечити надійну та передбачувану безпекову допомогу для України на тривалий період. Тож ми маємо менше покладатися на добровільні внески, а більше - на зобов’язання в рамках НАТО. Менше орієнтуватися на короткострокові пропозиції, і більше - на багаторічні зобов’язання", - пояснив Столтенберг.

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Автор: 

НАТО (6395) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+9
Очень удобно десятилетиями помогать нам воевать на чужой для них (оккупированной Ху#лом) территории за счёт жизней Украинцев и разрушения остатков экономики и жилого фонда Украины. Главное при этом- не забывать менять обеспокоенность на озабоченность.
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03.04.2024 13:10
+6
Тобто у НАТО розраховують на тривалу війну до останнього українця, тому будуть надавати піпеткову допомогу тривалий час, замість того, щоби у короткий строк надати стільки зброї, щоби Україна перемогла.
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03.04.2024 13:06
+5
І це вони лише зараз зрозуміли. Ну звичайно, коли голова забита тим де взяти памперси і як не показати що ти до всерачки боїшся путіна, то думати про війну немає коли.
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03.04.2024 13:05
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03.04.2024 13:04 Відповісти
Нормальний мужик Єнс. Йому б ще можливість розпоряжатися сотнями мільярдів баксів.
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03.04.2024 13:06 Відповісти
І це вони лише зараз зрозуміли. Ну звичайно, коли голова забита тим де взяти памперси і як не показати що ти до всерачки боїшся путіна, то думати про війну немає коли.
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03.04.2024 13:05 Відповісти
Трампісти це розуміють, як довго затягувати допомогу Україні.
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03.04.2024 13:06 Відповісти
Тобто у НАТО розраховують на тривалу війну до останнього українця, тому будуть надавати піпеткову допомогу тривалий час, замість того, щоби у короткий строк надати стільки зброї, щоби Україна перемогла.
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03.04.2024 13:06 Відповісти
Їм головне, щоб ***** далі не полізло, бо вони миттєво обісруться перед ним. А що буде з Україною - плювати. Чим довше ***** перетравлюватиме Україну, сточуючи об неї зуби, тим для них найкраще.
А в нас задача інша. Вберегти країну, вберегти націю, а не бути розхідним матеріалом для геополітичних ігр "партнерів". Досить вже, награлися.
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03.04.2024 13:11 Відповісти
А можна запитати, яким чином "Вберегти країну, вберегти націю" пропонуєте?
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03.04.2024 13:31 Відповісти
Розробляти ЯЗ, розробляти ракети, інакше - труба. Шукати зацікавлені країни, які допоможуть. Бо ПаРаша нас зжере під активне занепокоєння "партнерів".
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03.04.2024 13:34 Відповісти
Але на зараз, врятувати країну і націю шансів дуже мало. Вже не встигнемо.
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03.04.2024 13:39 Відповісти
Очень удобно десятилетиями помогать нам воевать на чужой для них (оккупированной Ху#лом) территории за счёт жизней Украинцев и разрушения остатков экономики и жилого фонда Украины. Главное при этом- не забывать менять обеспокоенность на озабоченность.
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03.04.2024 13:10 Відповісти
Що означає довготривала підтримка? Чому не корострокова але ефективна?
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03.04.2024 13:13 Відповісти
Не закінчиться війна в 2025 році нам будуть гайки .Все інше пусті балачки.
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03.04.2024 13:14 Відповісти
Досить вже короткострокових занепокоєнь, треба переходити на багаторічні потужні засудження.
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03.04.2024 13:26 Відповісти
на жаль Столтенберг, рожчарований в тобі!!!!! - ти просто ****************. і все!
там ще в вашому колі є ****************, ну то вже інша хісторі бл...
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03.04.2024 17:06 Відповісти
 
 