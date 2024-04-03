НАТО має орієнтуватися на довгострокову підтримку України, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Альянс має забезпечити безпекову допомогу для України на тривалий період.

Про це він заявив перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна має термінові потреби. Будь-які затримки у постачанні допомоги мають наслідки на полі бою просто зараз. Тож ми маємо уточнити динаміку нашої підтримки. Ми маємо забезпечити надійну та передбачувану безпекову допомогу для України на тривалий період. Тож ми маємо менше покладатися на добровільні внески, а більше - на зобов’язання в рамках НАТО. Менше орієнтуватися на короткострокові пропозиції, і більше - на багаторічні зобов’язання", - пояснив Столтенберг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг пропонує НАТО прийняти план допомоги Україні на суму 100 млрд дол., - Financial Times