Росія постійно нарощує військову потужність, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про можливість нового масштабного наступу Росії у травні-червні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда.

"Ми бачимо, як вони отримують значні обсяги боєприпасів та зброї з Північної Кореї та Ірану. І як Росія змогла перевести економіку на воєнні рейки. І як Москва готова платити дуже високу ціну - як людьми, так і технікою - для мінімальних здобутків на полі бою в Україні, практично не зважаючи на людські життя", - сказав Столтенберг.

За його словами, саме це підкреслює необхідність союзників робити більше - не лише для задоволення нагальних потреб України, а й для створення більш довгострокових структур.

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"Від короткотермінових оголошень і пропозицій – до багаторічних, багатосторонніх зобов’язань. Аби гарантувати передбачуваність і стабільність нашої підтримки, аби якраз вирішити те, що ми бачили з боку Росії – нарощування військової потужності у довгостроковій перспективі", – підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, 3 квітня перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі Столтенберг заявив, що Альянс має забезпечити безпекову допомогу для України на тривалий період.