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Росія постійно нарощує військову потужність, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про можливість нового масштабного наступу Росії у травні-червні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда.

"Ми бачимо, як вони отримують значні обсяги боєприпасів та зброї з Північної Кореї та Ірану. І як Росія змогла перевести економіку на воєнні рейки. І як Москва готова платити дуже високу ціну - як людьми, так і технікою - для мінімальних здобутків на полі бою в Україні, практично не зважаючи на людські життя", - сказав Столтенберг.

За його словами, саме це підкреслює необхідність союзників робити більше - не лише для задоволення нагальних потреб України, а й для створення більш довгострокових структур.

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"Від короткотермінових оголошень і пропозицій – до багаторічних, багатосторонніх зобов’язань. Аби гарантувати передбачуваність і стабільність нашої підтримки, аби якраз вирішити те, що ми бачили з боку Росії – нарощування військової потужності у довгостроковій перспективі", – підсумував Столтенберг.

Нагадаємо,  3 квітня перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі Столтенберг заявив, що Альянс має забезпечити безпекову допомогу для України на тривалий період.

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НАТО (6395) росія (64871) Столтенберг Єнс (1595)


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а Вы озабоченности
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03.04.2024 13:32 Відповісти
Перед тим,як ********* шось,задайся питанням,а що робить Україна?Окрім тупих відосиків,більше нічого,а звісно дороги і марафет,а також постійні скандали з грошми,хтось *******,кудись пропали
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03.04.2024 13:36 Відповісти
Прежде чем что-то ляпнуть, подумай, есть ли у тебя мозги.
Власть тырит, Запад весь в озобоченностях, а ты в дурдоме.
В итоге, Украина истекает кровью.
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03.04.2024 14:25 Відповісти
Путлеру повезло, що на заході всі такі "стурбовані" імпотенти які тільки язиками працювати мастаки
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03.04.2024 13:34 Відповісти
О, знову куколд сраколиз бєлих гаспод виліз. В спам.
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03.04.2024 13:43 Відповісти
А, шо може зробити Україна, коли нею вже 5 років керує Квартальне Шапіто, яке ні на що не здатне? Що може зробити проста людина? Максимум, що зробити це задонатити на дрона в якусь бригаду чи ще на щось, під час військово стану Мітинги, страйки провести заборонено, єдина надія тільки і залишається надіятись на захід, яким би імпотентним він не був
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03.04.2024 13:46 Відповісти
 
 